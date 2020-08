Học Viện Giáo Hoàng Tấn Công Cá Nhân 1 Nhà Khoa Học Gốc Việt



VATICAN CITY (VB) --- Một Học Viện Vatican đã tấn công cá nhân một nhà khoa học Công giáo gốc Việt, nguyên là giáo sư Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas -- thường viết tắt Angelicum), sau khi bà chỉ trích một ấn bản giáo hoàng vì đã mô tả "một xã hội không tưởng trên trần gian mà không có Thượng Đế." Phóng viên Jules Gomes của trang ChurchMilitant.com trong bản tin ngày 8/8/2020 ghi nhận như thế.



Tiến sĩ Doyen Nguyen, một bác sĩ y khoa và là nhà thần học Ky tô chuyên ngành đạo đức sinh học, chỉ trích bản văn nhan đề "Humana Communitas in the Age of Pandemic: Untimely Meditations on Life's Rebirth" (Truyền thông Nhân loại Thời đại dịch: Chiêm nghiệm Phi thời về Tái sinh của Đời sống) của cơ quan Học Viện Giáo Hoàng về Đời Sống (Pontifical Academy for Life, viết tắt PAL) là không-Chúa-Trời, không-Đấng-Christ, không-hội-thánh, không-hy-vọng, và không-đức-tin (godless, Christless, churchless, hopeless and faithless).



Học viện PAL tấn công lại bà Nguyen trong một tweet, từ chối gọi nhà thần học này là Tiến sĩ, chỉ gọi đơn giản là "bà" và viết: "Bà Doyen Nguyen chị trích Học viện về #COVID19 trong cương vị 'giáo sư' của Angelicum. Nhưng bà chỉ dạy có một năm trong cương vị 'thỉnh giảng'. Danh hiệu bà '@_Angelicum professor' (Giáo sư Angelium) là không chính xác y hệt toàn bộ luận cứ của bà. Xin đọc toàn văn @PontAcadLife, chứ không phải một phần đề tài: http://academyforlife.va."



Bà Nguyên đã viết trong bài tiểu luận đăng hôm Thứ Tư trên trang LifeSiteNews: "Đây là một bản văn phổ biến từ một cơ quan uy tín của Giáo Hội Công Giáo, nhưng không nói gì tới Ky Tô Giáo hay tín đồ Ky Tô, chứ đừng nói gì tới Công Giáo."



Tiến sĩ Nguyen phản ứng trong một tweet nhận định gửi về Church Militant: "Sự thật tự nói lên được, bất kể bất kỳ màn tấn công nào theo kiểu ad hominem (Tấn công cá nhân người, không nói gì về luận điểm). Do vậy, tôi không cần đáp ứng các loại tấn công như thế."Tiến sĩ Nguyen, một tín đồ đời thường thuộc dòng Đa Minh, viết rõ thêm: "Điều này phù hợp với giảng dạy của Đấng Kỹ Tô (xin mời xem Kinh Thánh về Jesus trước các giáo sĩ chính và trước quan Pilate.""Tôi hiện đang ở Hoa Kỳ, đã rời Rome luôn từ cuối tháng 11/2019. Tôi không còn làm việc gì với Học viện Angelicum. Trang báo Lifesitenews không hỏi tôi về tiểu sử hiện thời, khi họ xin tôi viết một bài ngắn cho họ về đề tài. Họ sử dụng 'tiểu sử cũ' vì nhầm lẫn."Tiến sĩ Nguyen dạy ở Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, thường gọi tắt là Viện Đại Học Angelicum, các năm 2018–2019. Chức vụ chính thức khi dạy ở Angelicum của bà Nguyen là Docente di Teologia (Giảng sư Thần học).Bà Nguyen có 2 văn bằng Tiến sĩ: một văn bằng Bác sĩ Y khoa (M.D.) và một văn bằng Tiến sĩ Thần Học Linh Thánh (a Doctorate in Sacred Theology viết tắt là S.T.D.). Văn bằng S.T.D. là cao nhất trong các học vị Công Giáo về thần học.



Phil Lawler -- nhà báo Vatican, người đầu tiên phổ biến một bài bình luận về văn bản đại dịch là không chịu nhắc tới một chữ nào về Thượng Đế, Jesus Christ, Thán Linh, Giáo hội, bí tích, cầu nguyện, từ thiện hay chữ 'Ky tô hữu' --- trả lời PAL: "Khi một cơ quan Vatican trả lời bằng các màn tấn công cá nhân... Có phải đó là các lý luận họ có?"



Bản tin cũng nhắc rằng hồi tháng 7/2020, báo Church Militant là nơi đầu tiên nói rằng bản văn Vatican về đại dịch Wuhan không hề nói gì về Đấng Sáng Tạo, Đấng Jesus Christ, Giáo hội, Kinh thánh hay các bí tích.



Hồi tháng 8/2020, Church Militant loan tin rằng Fabrizio Mastrofini, phát ngôn nhân của PAL, biện hộ rằng bản văn đã dẹp bỏ chữ "Đấng Sáng Tạo" nhằm vươn tới độc giả nhiều hơn."