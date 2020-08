Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove Phát Dụng Cụ Học Sinh

Garden Grove, Nam California (Thanh Huy) - - Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, CA 92843 do Bác Sĩ Tâm Nguyễn làm Giám Đốc và cô Linh Nguyễn Phó Giám Đốc đã phối hợp cùng các tổ chức: Good Viber, Vietcare, Unitea Café, Nailing IT, Moving For Ward United Way Orange County… đã tổ chức buổi phát dụng cụ cho học sinh tại sân trường Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, vào lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Năm.





Có mặt tại buổi phát quà, ngoài các cơ sở kể trên còn có rất đông các thiện nguyện viên, các học viên của trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College, một số các cơ quan truyền thông. Đặc biệt có ông Thị Trưởng Garden Grove Steven Jones, cùng phu nhân là Bà Mani Jones và hai người con Jaden Jones, Ashton Jones cùng tham gia vào đoàn người thiện nguyện tận tay phát những món qùa cho các em học sinh.





Không khí buổi phát quà diễn ra theo đúng quy định của chính quyền trong việc phòng chống Covid-19, đoàn xe sắp thành hàng dài lần lượt đến trước các toán thiện nguyện để nhận những món quà trong đó có một ba lô đựng sách vở, trong mỗi ba lô có 1 bình đựng nước uống, 1 đôi vớ, 2 khẩu trang, bút giấy, các tập vở và dụng cụ học sinh sau cùng nhận một phần ăn đông lạnh… Buổi phát quà diễn ra trong vòng trật tự, quý phụ huynh chở con đi nhận quà rất hoan hỷ và tỏ long biết ơn ban tổ chức.



Tiếp xúc với BS. Tâm Nguyễn được anh cho biết trong buổi phát quà ban tổ chức đã chuẩn bị 500 chiếc Ba lô, trong ba lô có đầy đủ những dụng cụ như đã kể trên, BS. Tâm Nguyễn, cô Linh Nguyễn trong suốt thời gian dịch Covid-19 xãy ra cho đến nay cũng đã tham gia và thực hiện những đợt phát thực phẩm, khẩu trang cho Y Bác Sĩ, cho các cơ sở dưỡng lão và một số đồng hương… BS. Tâm cho biết công tác từ thiện vẫn còn đang tiếp diễn cùng với các tổ chức bạn, chương trình phát quà cho học sinh đây mới là bước đầu trước mùa tựu trường.







Mọi chi tiết lien lạc: điện thoại (714) 530-2131.