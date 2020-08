Hút Thuốc Làm Tăng Gần Như Gấp Đôi Tốc Độ Phát Triển Bệnh Nhiễm COVID-19

Lời giới thiệu: Tác giả của bài viết, nguyên bản tiếng Anh, được đăng trên trang mạng chính thức của Trường Đại Học California San Francisco (UCSF) vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 là cô Elizabeth Fernandez1. Cô Elizabeth là nhân viên truyền thông kỳ cựu của trường đại học UCSF, chuyên viết về chương trình ung thư lâm sàng, sức khỏe phụ nữ, thuốc lá, điều trị cấp cứu, quang tuyến, tiết niệu và da liễu. Trước đây cô Elizabeth từng là một nhà báo trong hơn hai thập niên chuyên viết về các phóng sự điều tra, sức khỏe, công bằng xã hội, hành pháp, và giáo dục cho những tờ báo ở tiểu bang California. Cô Elizabeth tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh (BA, English) từ trường đại học Santa Clara University và tốt nghiệp thạc sĩ (MS, Science) trường báo chí thuộc đại học Columbia University (Columbia University Graduate School of Journalism). Bản dịch được hiệu đính bởi bác sĩ Nguyễn Đình Vân thuộc tổ chức VietMD.





*****





Phân tích gần đây từ các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại Học California San Francisco (UCSF) về những người hút thuốc hoặc từng hút thuốc được chẩn đoán bị nhiễm vi-rút corona.





Hút thuốc làm bệnh COVID-19 nặng hơn đáng kể, theo một nghiên cứu gần đây của Trường Đại Học San Francisco về sự liên quan giữa hút thuốc lá và sự bộc phát của căn bệnh truyền nhiễm này.





Trong một phân tích tổng hợp nghiên cứu bao gồm 11590 bệnh nhân nhiễm COVID, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người đang hút thuốc hoặc trước đây từng hút thuốc khi nhiễm vi rút sẽ có tốc độ phát triển bệnh là gần như gấp đôi so với những người không hút thuốc. Họ cũng nhận thấy một khi bệnh trở nặng hơn thì những bệnh nhân đang và đã hút thuốc lâm vào tình trạng cấp tính hơn, nguy kịch hơn, hoặc tử vong nhiều hơn. Một cách tổng quát, hút thuốc có liên quan đến nguy cơ tăng gấp đôi tốc độ diễn tiến bệnh.





Báo cáo này được công bố vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 trên trang thông tin nghiên cứu về chất nicotine và thuốc lá Nicotine & Tobacco Research3.

Tiến sĩ Stanton A. Glantz, Giáo sư Y khoa, và là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục về Kiểm soát Thuốc lá của Đại học UCSF cho biết: "Hút thuốc có liên quan đến mức rủi ro cao hơn một cách đáng kể đối với diễn biến của bệnh COVID-19. Kết quả nghiên cứu này cho thấy các biện pháp mạnh mẽ kiểm soát thuốc lá hiện nay của tiểu bang California vốn đã giúp giảm được việc hút thuốc, thì giờ đây cùng với các biện pháp can thiệp y tế công cộng mạnh mẽ khác của tiểu bang, có thể góp phần vào các nỗ lực của California để ngăn chặn ảnh hưởng của dịch COVID-19."





Hút thuốc và dùng thuốc lá điện tử làm tăng rủi ro các bệnh nhiễm trùng phổi và làm những bệnh này trở nặng hơn do tác hại đối với đường hô hấp trên (bao gồm cổ họng, mũi, vòm họng, thanh quản, xoang và khí quản) và giảm chức năng miễn dịch của phổi nói chung, mặc dù những tác hại này chưa được nghiên cứu đối với SARS-COV-2, là loại vi-rút gây ra dịch bệnh COVID-19. Người ta đã biết ở người hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm trùng và tử vong cao hơn do MERS-COV, bệnh hô hấp do một loại vi-rút khác thuộc chủng corona gây ra.





Trong phân tích tổng hợp mới đây, các tác giả nhận thấy có 19 báo cáo khoa học có bình luận phản hồi được công bố trên trang PubMed kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 bao gồm dữ liệu về thói quen hút thuốc và sự nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Các nghiên cứu từ Trung Hoa, Đại Hàn và Hoa Kỳ đa số đều thực hiện dựa trên số bệnh nhân nhập viện, mặc dù có hai nghiên cứu bao gồm bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân ngoại trú.





Những nghiên cứu tổng quan nầy có định nghĩa khác nhau về "hút thuốc lá", đôi khi bao gồm cả người đang và đã hút thuốc. Về định nghĩa thế nào là “tăng nặng” cũng khác nhau. Ngoài ra, các mức độ hút thuốc trong báo cáo cũng dưới mức được báo cáo trong cộng đồng.





Trong tổng số 11590 bệnh nhân được tính đến trong nghiên cứu này: 2133 bệnh nhân (chiếm 18%) trải qua tình trạng bệnh tăng nặng lên, và 731 bệnh nhân (chiếm 6.3%) có tiền sử hút thuốc. 29.8% bệnh nhân hút thuốc (218 người) trải qua tình trạng mắc bệnh nặng lên, trong khi chỉ có 17.6% ở bệnh nhân không hút thuốc.





Bác sĩ, tiến sĩ Roengrudee Patanavanich, giáo sư thỉnh giảng trường đại học UCSF đến từ Khoa Y Tế Cộng Đồng của bệnh viện Ramathibodi Hospital, đại học Mahidol University, Thái Lan cho biết: "Sự kiện về tỷ lệ người hút thuốc ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 thấp hơn so với tỷ lệ người hút thuốc trong cộng đồng nói chung được nhắc đến như là bằng chứng xác nhận rằng hút thuốc lá có tác dụng giúp tránh nhiễm bệnh. Thế nhưng việc đưa ra tỷ lệ thấp như vậy thực ra có thể do việc đánh giá chưa đầy đủ về việc hút thuốc lá, nhất là trong điều kiện chăm sóc khó khăn xảy ra ở các hệ thống y tế thường xuyên quá tải."





Các tác giả cho rằng hạn chế của các bài nghiên cứu là bị lệch về phía đánh giá thấp nguy cơ của việc hút thuốc.





Tất cả 19 nghiên cứu đều là về những bệnh nhân đã phát nhiễm bệnh COVID-19, vì vậy bản báo cáo về ước tính mức độ rủi ro không đại diện cho ảnh hưởng của việc hút thuốc đối với nguy cơ nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nói chung. Các tác giả cho rằng khi việc xét nghiệm được thực hiện nhiều hơn trong cộng đồng, sự thu thập dữ liệu về số người hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá điện tử sẽ hữu ích để nhận định chúng có những nguy cơ gì trong việc nhiễm bệnh.





Các tác giả đề nghị việc bỏ hút thuốc và bỏ dùng thuốc lá điện tử, dựa trên thực tế về những ảnh hưởng của thuốc lá điện tử đến phổi, nên đưa vào danh sách những điều cần làm để ngăn chặn đại dịch COVID-19.





Hệ Thống Y Tế của UCSF được công nhận trên toàn thế giới về các phương pháp điều trị tân tiến, thể hiện qua kiến thức y khoa cập nhật nhất, quá trình nghiên cứu tiên phong và trang thiết bị hiện đại. Hệ Thống Y Tế của trường đại học này bao gồm bệnh viện chính UCSF Medical Center, cũng là một trong 10 bệnh viện dẫn đầu ở Hoa Kỳ; hệ thống bệnh viện nhi khoa UCSF Benioff Children’s Hospitals với các cơ sở tại San Francisco và Oakland; bệnh viện tâm thần và các phòng khám vệ tinh Langley Porter Psychiatric Hospital and Clinics; tổ hợp y tế các bác sĩ nhi khoa UCSF Benioff Children’s Physicians và tổ hợp các phân khoa UCSF Faculty Practice. Những bệnh viện này đóng vai trò là trung tâm giảng dạy y khoa của trường đại học University of California, San Francisco, là ngôi trường đào tạo và nghiên cứu ở bậc hậu đại học nổi tiếng thế giới về y học sức khỏe và y sinh học. Hệ Thống Y Tế UCSF Health cũng có những liên kết hoạt động với các bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe trên khắp vùng Bay (the Bay Area).





Người dịch: Tâm Nguyên





Nguồn bản gốc:

1 https://www.ucsf.edu/bio/elizabeth-fernandez

2 https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417411/smoking-nearly-doubles-rate-covid-19-progression

3 https://academic.oup.com/ntr/advance-article/doi/10.1093/ntr/ntaa082/5835834





Lời người dịch: Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của cơ thể. Kính nhờ quý vị giúp chia sẻ đến nhiều người thông tin về một trong những chương trình sức khỏe cộng đồng hỗ trợ bỏ hút thuốc lá: Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt (www.asq-viet.org). Nếu quý vị là người hút thuốc hoặc người không hút thuốc muốn giúp người thân bỏ hút thuốc, quý vị có thể gọi 1.800.778.8440 (nhân viên nói tiếng Việt) hoặc ghi danh tại trang mạng tiếng Việt www.asq-viet.org để được hướng dẫn thông tin hữu ích. Các dịch vụ hỗ trợ đều bằng tiếng Việt, qua điện thoại, và hoàn toàn miễn phí dành cho người Việt cư ngụ tại Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý vị.