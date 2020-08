Lá Thư từ Đức Quốc: BMW Thua Lỗ Trong Quý Thứ Hai Năm 2020 Vì Corona

Dẫn nhập: Xin thông cảm cho tôi được lưu ý là tôi tránh tranh cãi mà từ đó đôi khi có thể đưa đến hiểu lầm đáng tiếc vì khi đề cập đến một việc gì - (có lẽ quen rồi với nghề nghiệp chính của tôi) - từ chuyện bầu cử nói chung, kinh tế, chính trị, đời sống xã hội … đặc biệt ở Đức tuy kiến thức rất hạn hẹp hay đơn giản chuyện liên quan đến dịch corona tôi luôn luôn cố gắng dựa vào những dữ kiện và tài liệu đã phổ biến trên đài tuyền hình, đài Radio hay báo chí Đức uy tín (nếu cần mò đọc báo nước ngoài) .

Như chúng ta biết, cho đến nay dịch Corona không những gây bịnh trên toàn cầu cho hơn 18 triệu người, gần 700 ngàn người đã tử vong vì nó. Chưa hết, corona đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, tài chánh, nạn thất nghiệp tăng cao trên toàn thế giới. Đời sống xã hội và tình cảm con người khắp nơi cũng bị xáo trộn từ hơn nửa năm qua. Vì coronvirus vô hình, chưa có thuốc chữa trị và thuốc tiêm phòng nên khách quan mà nói chẳng có cá nhân lãnh đạo A, B, C … nào là người PHẢI gánh chịu hoàn toàn 100% trách nhiệm cho thảm họa vì NGUYÊN NHÂN CHÍNH của dịch là do Wuhan virus du nhập từ China gây ra (sic /xem google/ wikipedia!). Có chăng, ngoài tổ chức y tế quốc tế thì những người lãnh đạo một quốc gia chịu trách nhiệm NẾU thiếu may mắn trong việc cùng với bộ y tế và các chuyên gia trực thuộc bộ nói chung tìm cách đối phó với coronavirus mới. Dịch HIV cũng vậy thôi, phải mất nhiều năm nghiên cứu mới kiềm hãm được. Cho nên đối với coronavirus mới có lẽ không ngoại lệ. Điển hình ở Ý, Pháp, Anh, Mỹ … ban đầu cũng đã gặp nhiều khó khăn trong việc chống lại corona vì nhiều yếu tố ảnh hưởng đến, nhất là đứng trên căn bản "quyền tự do". Thụy Điển là một ngoại lệ, ở đó không có các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Đức phản ứng nhanh và một phần nhờ y tế cao nên Đức đã đối phó tương đối hữu hiệu với dịch corona. Dù vậy Đức cũng đang lo sợ làn sóng corona thứ hai xảy ra còn nguy kịch hơn đợt một, bằng chứng làn sóng corona đang bùng phát trở lại ở Nhật Úc, Tây Ban Nha, Đức … do sự nới lỏng các biện pháp ban hành hầu chống lại corona, từ những du khách trở lại đất nước mang theo về hoặc vì không tuân thủ lệnh đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách v..v…

Thảm họa do corona gây ra trong thời gian qua trên mọi lãnh vực khủng khiếp như thế nào quý vị đều biết. Riêng lĩnh vực kinh tế, tài chánh thì nhiều hãng xưởng trung bình hay nhỏ, nhà hàng … bị phá sản. Người mất việc gặp khó khăn về tài chánh ảnh hưởng đến đời sống gia đình, nhà cửa … NẾU đợt corona thứ hai bộc phát dữ dội hơn đợt một vừa qua thì chẳng hiểu thế giới sẽ đi về đâu .??

Những chuyện đề cập sơ lược (lại) ở trên chắc ai cũng nghe biết. Hôm nay tôi mạo muội giới thiệu đề tài khác bị ảnh hưởng nặng nề cũng vì coronavirus. Đề tài liên quan đến lãnh vực lao động sản xuất, kinh tế và tài chánh của ngành xe hơi ở Đức. Xin được nói ngắn gọn, xe hơi là ngành công nghiệp quan trọng của Đức và đóng vai trò lớn trong thị trường lao động của nước Đức, ngoài du lịch hàng không. Nếu dân Đức thất nghiệp nhiều hay làm việc ngắn hạn lâu thì tài chánh từ đó thiếu hụt và dễ hiểu các ngành du lịch hay nhà hàng, tiêu thụ … bị ảnh hưởng lây vì "ngân quỹ gia đình thiếu tiền".

Bây giờ mời đọc tin phía dưới quý vị sẽ hiểu thêm. Trân trọng (LNC).





***



Đại dịch rõ ràng đã đẩy BMW vào "vùng thua lỗ".





Sản xuất và bán hàng dừng lại trong đại dịch gây ra tổn thất rõ ràng cho nhà sản xuất xe hơi từ Munich. Nhưng BMW cho thấy sự lạc quan thận trọng.





Munich (dpa) - Đúng như dự đoán, nhà sản xuất xe hơi BMW đã rơi vào "màu đỏ (ám chỉ thua lỗ" trong quý thứ hai do đại dịch coronavirus. Điểm mấu chốt là khoản lỗ 212 triệu euro, như công ty Dax đã tuyên bố.





Một năm trước, BMW còn kiếm được lợi nhuận 1,48 tỷ euro. BMW đã công bố các con số thua lỗ trong quý thứ hai vì quý này bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc dừng sản xuất và bán hàng ở châu Âu và châu Mỹ do hậu quả của đại dịch corona. Doanh thu giảm 22,3% xuống còn 19,97 tỷ euro do công ty bán được ít xe hơn đáng kể. Trước lãi suất và thuế, khoản lỗ là 666 triệu EUR, cao hơn một chút so với ước tính trước đây của các nhà phân tích. Chi nhánh xe hơi đã báo cáo một khoản lỗ hàng tỷ, được giảm nhẹ bởi các khoản phí trong công ty. Quản lý đã xác nhận dự báo tài chính cho năm hiện tại, CEO Oliver Zipse đã nói về "sự tự tin thận trọng" trong nửa cuối năm nay.





Nhà sản xuất xe hơi BMW đang phải chịu một Quý tồi tệ nhất trong lịch sử của công ty do corona - nhưng dù vậy vẫn tốt hơn các đối thủ như Daimler hay VW.





Cuộc khủng hoảng corona đang khiến nhà sản xuất xe hơi BMW ở Munich gặp nhiều rắc rối. Trong quý thứ hai vừa kết thúc, tập đoàn đã báo cáo khoản lỗ 666 triệu EUR sau khi lãi 2,2 tỷ EUR trong năm trước. Từ tháng Tư đến tháng Sáu, doanh số giảm 22,3% xuống 19,97 tỷ.











• Đại dịch Corona cũng gây khó khăn nặng nề cho Tập đoàn BMW.

• Nhà sản xuất xe hơi trượt sang "vùng màu đỏ (tức thua lỗ)" trong quý thứ hai.

• Nhưng ông Xếp BMW, Oliver Zipse, có phần tự tin hơn trong nửa cuối năm.





Về lợi nhuận, BMW nằm dưới dự báo của các nhà phân tích. Các chuyên gia chỉ dự kiến ​​sẽ mất trung bình 410 triệu euro. Tập đoàn gần đây đã phải đối phó với sự sụt giảm đáng kể về doanh số, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Ở China, tuy nhiên, kinh doanh đã khá lại.





BMW hy vọng một sự cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm nay. "Chúng tôi thận trọng tự tin về nửa cuối năm nay", ông Oliver Zipse, Xếp của BMW cho biết. Trong cả năm dự kiến ​​sẽ có lợi nhuận trong phân khúc (in the automotive segment ) xe hơi nằm trong khoảng từ 0 đến 3%.





Tương tự như nhiều nhà sản xuất xe hơi khác, BMW đã tạm dừng sản xuất vào mùa xuân do đại dịch corona. Hầu hết các đại lý xe hơi cũng phải đóng cửa. Điều đó bây giờ để lại dấu hãm sâu trong các số liệu.





Nhà sản xuất xe hơi BMW ở Munich thực sự quen rồi với thành công. Trong vài năm qua, BMW tăng đáng tin cậy doanh số và thu nhập và đã đạt kỷ lục năm này sang năm khác.

Người viết (vốn từng kéo cày lâu năm cho BMW) mạn phép ghi ra đây lợi nhuận "ròng" (đã trừ thuế/net income) nhặt trên internet từ vài năm qua: 2015 là 6.396 tỷ Euro / 2016: 6.910 tỷ euro / 2017: 8.675 tỷ euro / 2018: 7.064 tỷ euro và 2019: 5.022 tỷ euro). Cũng nói thêm, nhờ lợi nhận cao kê trên nên BMW thưởng Dividente/một cổ phiếu (stock) khá hậu trong vài năm qua cho người có cổ phần (Aktionaer / shareholder) so với các hãng Đức khác.

Năm 2020 vì dịch corona do Wuhan virus từ China gây ra thì chưa biết sẽ như thế nào ?





Nhưng vào năm 2020, mọi thứ đã khác. Thay vì làm thêm ca và kỷ lục về việc làm, BMW phải sản xuất trong một ca duy nhất và có kế hoạch cắt giảm tổng cộng 6.000 việc làm. Đó sẽ là sự cắt giảm công việc đầu tiên trong hơn một thập niên qua. Tình hình đặt hàng hiện tại không còn như trước nữa. Trong nửa đầu năm 2020, doanh số của các thương hiệu BMW, MINI và Rolls-Royce đã giảm 23% trên toàn thế giới xuống còn 963.000. Trong khi China gần đây đã áp đảo được một mức độ nào đó, Mỹ và châu Âu đã nhìn thấy ​​sự sụt giảm doanh số gần đây nhất,khoảng 29% (Mỹ) và 32% ở châu Âu.





* BMW và các nhà sản xuất xe hơi khác đang vật lộn với hậu quả của đại dịch corona



Bây giờ BMW không phải là trường hợp cá biệt. Các đối thủ cạnh tranh cũng đang vật lộn với đại dịch corona. Bởi vì, tương tự như các nhà máy của BMW, Volkswagen và Daimler (chúng ta quen với thương hiệu Mercedes-Benz) ngừng sản xuất và các đại lý xe hơi phải đóng cửa, bị thua lỗ. Daimler đã mất 1,7 tỷ euro trong quý hai, hãng VW (Volkswagen) - sau tất cả, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới - thậm chí còn thua lỗ 2,4 tỷ euro từ tháng 4 đến tháng 6.





Tình hình cũng đủ khó khăn nếu không có Corona. Rốt cuộc, toàn bộ ngành công nghiệp đang ở giữa sự chuyển đổi từ động cơ đốt cổ điển sang di động điện tử (E-Mobilität / E-mobility) và lái xe tự chủ (autonomous). Việc chuyển đổi tốn tài nguyên và chi phí hàng tỷ đáng lẽ phải đến từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra. Ngoài ra, có những đối thủ cạnh tranh mới, mạnh về tài chính như Google trong việc lái xe tự dộng hoặc nhà sản xuất xe điện tử Tesla, điều này rất tệ cho các nhà sản xuất đã thành lập (established).







* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 05.08.2020

- Theo báo Handelsblatt, Muenchner Merkur ngày 05. August 2020 & internet.