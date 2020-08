Cập Nhật Vụ Nổ Tại Beirut: Ít Nhất 100 Chết, Do 2,750 Tấn Chất Nổ Gây Ra, Thiệt Hại 5 Tỉ MK

Ai theo dõi đều biết các diễn biến của đại dịch corona do Wuhan Virus gây ra trên toàn cầu. Tin ngắn quan trọng mới nhất là WHO cảnh báo về một cuộc khủng hoảng chết đói do corona, Cố vấn an ninh của Trump đã bị nhiễm virus, Google thông báo rằng sẽ để nhân viên của họ làm việc tại nhà cho đến tháng 7 năm 2021 … Ở Âu Châu kinh tế suy giảm, làn sóng thứ hai của Corona bùng phát trở lại ở Áo, Tây Ban Nha, Iran, Nhật, Úc … Tài chánh hoàng gia Thuỵ Điển cũng suy sụp nặng nề.