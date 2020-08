Bác Sĩ Fauci: Trường Học, Đại Học Có Thể Tái Mở Cửa Với Điều Kiện Ưu Tiên An Toàn

Journey at Pechanga, sân Golf 72 'par' 7,219-yard tại Pechanga Resort Casino, hiện đang mở cửa với các hoạt động giới hạn, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho quý khách, nhân viên, và cộng đồng. Đất tại vùng cỏ xanh ở tất cả 18 khu 'hole' đã được làm thông thoáng trước khi mở cửa vào cuối Tháng Tư để cống hiến những điều kiện chơi Golf tốt nhất trong nhiều tháng tới. Quý khách đến chơi Golf ở Journey at Pechanga được yêu cầu phải đeo miếng che mặt, duy trì khoảng cách từ 6ft trở lên với người khác, và ngồi mỗi người một xe Golf Cart. Khách chơi Golf cũng phải đặt hẹn giờ chơi Golf qua điện thoại hay online trước khi tới Pechanga.