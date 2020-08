Pechanga Resort Casino Chào Mừng Quý Vị Trở Lại Chơi Golf ở Sân Journey Với Các Biện Pháp Bảo Vệ Sức Khỏe và An Toàn Mới

Đeo khẩu trang trên sân golf.





Journey at Pechanga, sân Golf 72 'par' 7,219-yard tại Pechanga Resort Casino, hiện đang mở cửa với các hoạt động giới hạn, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho quý khách, nhân viên, và cộng đồng. Đất tại vùng cỏ xanh ở tất cả 18 khu 'hole' đã được làm thông thoáng trước khi mở cửa vào cuối Tháng Tư để cống hiến những điều kiện chơi Golf tốt nhất trong nhiều tháng tới. Quý khách đến chơi Golf ở Journey at Pechanga được yêu cầu phải đeo miếng che mặt, duy trì khoảng cách từ 6ft trở lên với người khác, và ngồi mỗi người một xe Golf Cart. Khách chơi Golf cũng phải đặt hẹn giờ chơi Golf qua điện thoại hay online trước khi tới Pechanga.

Muốn hẹn giờ chơi Golf, khách có thể vào thăm trang mạng Pechanga.com/indulge/journey và 'click' vào nút “Reserve Now - Giữ Chỗ”, hay gọi số (951) 770-8210. Tiệm Golf 'The Journey at Pechanga' mở cửa hàng ngày từ 7 a.m. tới 3 p.m. Giờ chơi Golf sớm nhất là vào lúc 7:45 a.m.

Pechanga Chăm Lo cho Quý Khách

Để thuận tiện cho quý vị:

Mọi xe Golf Cart đều được khử trùng đúng cách trước mỗi lần sử dụng.

Quý vị có thể gọi số 951-770-8202 để đặt Đồ Ăn & Thức Uống. Quý vị có thể lấy các món mình đã đặt tại Journey a la Carte gần chỗ tập đánh banh vào lỗ 'putting practice facility'.

Có sẵn những món cần dùng thường nhật, cũng như quần áo cùng các mặt hàng khác cho quý vị mua sắm tại tiệm Pro Shop.

Mỗi lúc, chỉ bốn người được có mặt trong tiệm Golf Pro Shop.

Các quy định cho khách chơi Golf:

Phải luôn đeo miếng che mặt.

Phải giữ khoảng cách an toàn 6ft với những người khác.

Giới hạn chơi chỉ bốn người.

Mỗi xe Golf Cart một người, trừ khi với một người trong nhà.

Một vật chèn được bỏ vào lỗ 'hole' những khu cỏ xanh để ngăn bóng Golf không chạm xuống đáy được.

Mọi cây cào ở các hố cát đã được cất đi.

Mọi thùng đựng rác, các máy rửa bóng, và thùng đựng chai cát đã được che lại.

Xin mang trả xe Golf Cart tại địa điểm 'check-in'.

Xin đừng tụ tập trong khu đậu xe hay những khu vực công cộng.

Xin bỏ mọi loại rác vào những thùng được chỉ định, trước khi rời đi.

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, các phòng và 'suite' khách sạn, việc ăn uống, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'follow' Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.