Lá Thư từ Đức Quốc: Đức quốc, Biểu Tình Ở Berlin Chống Lại Các Biện Pháp Ngăn Ngừa Corona

Dẫn nhập: Ai cũng biết đại dịch corona do Wuhan virus từ China gây ra ảnh hưởng đến đời sống xã hội kinh tế, tài chánh … toàn cầu. Hiện tại có 17.859.763 người bị nhiễm trùng và 685.179 người đã chết do dịch corona. Một người bình thường có đầu óc suy nghĩ chút xíu có lẽ chẳng ai cho "đại dịch corona là Lý thuyết âm mưu" cả. Lý do đơn giản đâu có nhà lãnh đạo một quốc gia, một thương hay công nhân bình thường nào lại đưa ra một cái lý thuyết kỳ quái để từ đó làm cho kinh tế tài chánh đất nước suy sập, thị trường lao động và sự đi lại bị tê liệt, công nhân viên bị sa thải và hãng xưởng bị pha sản.? Chắc chắn chẳng ai "ngu và điên dại" muốn đạt được kết quả vô lý như vậy.! Chừng đó cũng đủ cho thấy điều nào đáng tin cậy và điều nào thiếu thực tế, vô lý hoàn toàn.





Điểm khác, hãy xem kỹ hình ảnh phổ biến khắp nơi từ Pháp, Anh, Ý, Mỹ, Đức, Nhật, Nam Hàn, … để tự hỏi ai trong chúng ta muốn mắc bệnh và nằm mê man trên giường không biết gì cả trong bịnh viện với máy thở gắn trên người.?. Hoặc xui bị chết vi corona không gặp thân nhân. Bảo đảm là không, trừ...





Ai theo dõi tình hình corona từ cuối năm 2019 đều nhìn thấy. Cái khó là nếu có biện pháp đối phó ngay thì bị phe đối lập lên tiếng chống ngay. Điển hình ở Pháp vừa ban hành "chính sách ngăn ngừa, hạn chế visa đối với người từ nơi coronavirus xuất xứ " là họ la lên ngay "kỳ thị da vàng". Mỹ nếu không lầm quý I năm 2020 cũng muốn thực hiện tương tự là bị cho là kỳ thị. Điều khôi hài sau đó chính các kẻ la lối chống đối lại có quyền làm như vậy tuy đi theo đuôi làm sau. Đời cũng có lắm éo le. Ý đã lỏng lẽo lúc ban đầu cho du khách Tàu đến không ngăn cản nên bị ảnh hưởng corona nhiều nhất. Hình ảnh xe lính chở bệnh nhân và xác chết vẫn còn đâu đó, không lẽ dễ quên như vậy sao.?. Nước Đức may mắn hơn nhờ đối phó nhanh, kịp thời với coronavirus bên cạnh nhờ nền y tế của Đức cao.





Còn Tự do !. Tự do ai cũng muốn. Những người muốn tự do hội họp không mặt nạ, gần gũi tiếp xúc chẳng cần giữ khoảng cách, OK, can đảm không sợ nhiễm trùng không sợ chết thì đó cũng là quyền riêng. Những người khác không muốn bị nhiễm bịnh, muốn được khỏe để đi làm, không muốn nằm đó với máy thở thì cũng là quyền tự do cá nhân. Lấy tư cách gì để "chỉ trích, cấm" chứ?. Xin lỗi đừng tự ái phẫn nộ mất khôn vì đơn giản một chuyện rất nhỏ là đeo khẩu trang khi đi xe công cọng, hay khi đi chợ giữ khoảng cách 1,5 m từ 15min đến 20min mà còn không làm được để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho tha nhân - một việc làm tốt, chẳng có gì xấu - thì NẾU khi gặp một sự kiện đòi hỏi sự hy sinh cao hơn sẽ hành xử thế nào đây.? Để tránh tranh cãi vô ích nhường nhận định tùy mỗi người.





Tuy nhiên, cũng nên biết nhà lãnh đạo đảng SPD, ông Saskia Esken đã viết là người biểu tình gây nguy hiểm cho những thành công của Đức trước đại dịch và cho sự hồi sinh của nền kinh tế, giáo dục và xã hội. (Họ là những kẻ) vô trách nhiệm (sic)!".

Chính trị gia Jan Redmann (CDU) đã phải than phiền về cuộc biểu tình: «Lại 1000 lần nhiễm mới / ngày và ở Berlin là cuộc biểu tình chống lại biện pháp chống corona? Chúng ta không còn có thể đủ khả năng chi trả cho điều vô nghĩa nguy hiểm này nữa.»

Trong khi đó, Thống đốc Soeder CSU) của tiểu bang Bavaria chống lại việc nới lỏng corona. Đối với Soeder, hiện tại không có lựa chọn nào để nới lỏng thêm các biện pháp về Corona. Ông chỉ trích thực tế rằng nhiều người - mặc dù số lượng nhiễm trùng ngày càng tăng - đã trở nên bất cẩn và ủng hộ các hình phạt cứng rắn hơn. Soeder (lên tiếng về các hình phạt khắc nghiệt hơn vì vi phạm các biện pháp ngăn ngừa dịch Corona. Soeder còn nói thêm: "Những người trở về từ một khu vực rủi ro từ chối làm xét nghiệm corona nên bị phạt. Chúng ta phải bảo vệ sự hợp lý khỏi những điều không hợp lý."

Chưa hết, Altmaier cũng lên tiếng: Đừng gây nguy hiểm cho sự khởi đầu. Vào thứ bảy, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier (CDU) đã yêu cầu mức phạt cao hơn cho các vi phạm quy tắc corona. Bất cứ ai cố tình gây nguy hiểm cho người khác phải biết rằng điều này sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, người ta không nên gây nguy hiểm cho việc bắt đầu nổi lên do sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng.





Bây giờ mời đọc bản tin sau đây xảy ra ở Berlin đã được chuyển ngữ để rộng đường dư luận (LNC)





***



Khoảng 20.000 người biểu tình ở thủ đô Berlin chống lại các biện pháp ngăn ngừa corona. Có rất ít sự đồng tình cho điều này trong giới chính trị.







Berlin (dpa) - Hàng ngàn người đã biểu tình phản đối các biện pháp corona ở Berlin vào thứ Bảy 01.08.2020 bằng một cuộc tuần hành trình diễn. Cảnh sát "giả định" khoảng 15.000 người tham gia vào buổi chiều.



Mặc dù số lượng nhiễm trùng ngày càng tăng, những người biểu tình đã vận động đòi chấm dứt mọi biện pháp. Theo cảnh sát, các yêu cầu vệ sinh như khoảng cách và bảo vệ mũi không được tôn trọng. Cảnh sát, ngược lại, đã tiến hành các biện pháp "giao tiếp" (kommunikativ / communicative) như thông báo qua loa hoặc các bài phát biểu cá nhân.



+ + Sự kết thúc của đại dịch - Ngày tự do



Những người có mang bảo vệ mũi-miệng đã được kêu gọi là hãy bỏ "mặt nạ" ra từ đoàn biểu tình chống lại các biện pháp ngăn ngừa corona. Không có sự lộn xộn đáng tiếc lúc đầu. Các đơn vị cảnh sát đã ngăn chặn cuộc tuần hành phản đối các biện pháp và những người phản đối cuộc biểu tình ra một số nơi. Những người phản đối đoàn biểu tình theo phương châm "Grandmas chống lại cánh phải" hét lên "Đức quốc xã ra" «Nazis raus / Nazis out »), câu nói vang dội.







Những người biểu tình cho thấy các dấu hiệu và cờ của các tiểu bang khác nhau. Mọi người phẫn nộ với các biện pháp bảo vệ chống lại virus corona bằng những tiếng huýt sáo và kêu gọi tự do. Những khẩu hiệu như "Lý thuyết âm mưu lớn nhất là đại dịch corona" («Die größte Verschwörungstheorie ist die Corona-Pandemie»/ "The biggest conspiracy theory is the corona pandemic") cũng được nghe thấy.





+ + Phê bình từ giới chính trị





Không thể hiểu cho cuộc biểu tình từ phía chính trị. Nhà lãnh đạo đảng SPD, ông Saskia Esken đã viết trên Twitter: «Hàng ngàn người #covidian ăn mừng ở #Berlin " làn sóng thứ hai ", không có khoảng cách, không có mặt nạ. Chúng qua đó không những chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta, chúng còn gây nguy hiểm cho những thành công của chúng ta trước đại dịch và cho sự hồi sinh của nền kinh tế, giáo dục và xã hội. Vô trách nhiệm!"



Lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU của tiểu bang Brandenburg, Jan Redmann đã viết trên Twitter: «Lại 1000 lần nhiễm mới / ngày và ở Berlin là cuộc biểu tình chống lại biện pháp chống corona? Chúng ta không còn có thể đủ khả năng chi trả cho điều vô nghĩa nguy hiểm này nữa.»



* Ban tổ chức tuyên bố biểu tình kết thúc sau khi cảnh sát nộp đơn khiếu nại hành vi phạm tội





Các nhà tổ chức đã tuyên bố cuộc biểu tình chống lại các biện pháp Corona kết thúc. Cảnh sát đã xác nhận điều này vào thứ bảy. Cảnh sát trước đó đã nộp đơn khiếu nại. "Do không tuân thủ các quy tắc vệ sinh, một khiếu nại hình sự đã được đưa ra đối với người đứng đầu cuộc tụ họp," được nói trên Twitter.



Vào thời điểm giải tán, đoàn biểu tình đã đến đích gần Cổng Brandenburg. Cảnh sát giả định "cao nhất" có khoảng 17.000 người tham gia. "Chúng tôi không thể xác nhận một con số cao hơn, theo các tweet khác nhau mà chúng tôi đã đặt tên."

Một cuộc tập hợp sau đó ban đầu không bị ảnh hưởng.





Tổng cộng có 18 cảnh sát bị thương, ba trong số đó phải nhập viện. Theo cảnh sát, có 1.100 nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường. Các nhà tổ chức nói về sự đa dạng của người tham gia.







* © Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 02.08.2020)





- Theo dpa • ngày 01 Tháng 8 năm 2020, báo die Welt & Tagesschau.