Quân lực Hoa Kỳ có thêm một Thiếu tướng Người Mỹ Gốc Việt



FLORIDA (VB) --- Theo tin từ nhà hoạt động cộng đồng BMH, dựa vào bản tin của facebook.com/VIETVnetwork, Quân lực Hoa Kỳ có thêm một Thiếu tướng Người Mỹ Gốc Việt.



Bản tin này cho biết Chuẩn tướng Thủy Quân Lục Chiến William H. Seely III vừa được vinh thăng Thiếu tướng vào ngày 31/7/2020.



Theo BMH, như thế Quân Lực Hoa Kỳ hiện nay có tất cả 5 vị Tướng người Mỹ Gốc Việt: 3 Thiếu tướng và 1 Chuẩn tướng và 1 Phó Đề Đốc.



** Thiếu tướng Lương Xuân Việt ( vị tướng Người Mỹ Gốc Việt đầu tiên trong Quân lực Hoa Kỳ) / Lục quân.



** Thiếu tướng Lapthe C. Flora ( Châu Lập Thể ) / Lục quân.



** Thiếu tướng William H. Seely III / Thủy Quân Lục Chiến



** Phó Đế Đốc Nguyễn Từ Huấn / Hải quân



** Chuẩn tướng John Edwards / Không quân.



Không những thế vào ngày Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020, Thiếu tướng William Seely III, sẽ nhận chức vụ mới: Chỉ Huy Trưởng The Joint Forces Staff College (JFSC) / tạm dịch: Trường Đại HọcTham Mưu Liên Quân, tại Norfolk, Virginia.

Sau đây là bản tin từ trang: https://www.facebook.com/VIETVnetwork/



Vào thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 lễ gắn cấp bậc cho Thiếu Tướng William Seely III, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (The United States Marine Corps) đã được diễn ra tại MacDill Air Force Base, Florida.



Vài dòng sơ lược tiểu sử của Thiếu Tướng William Seely III:

Thiếu Tướng William Seely III sinh ra tại Sài Gòn năm 1967, hơn một năm tuổi, ba mẹ của ông đem ông về quê nội là Hoa Kỳ. Thân phụ của ông là người Mỹ, thân mẫu của ông là người Việt Nam. Phu nhân của ông là bà Nhung Seely, người Việt Nam. Ông Bà có hai người con, một trai, một gái.



Tin bổ túc:

** Vào ngàyThứ Hai, 3 tháng 8, Thiếu tướng William Seely III sẽ nhận bàn giao chức vụ:

ChỉHuy Trưởng The Joint Forces Staff College (JFSC) / tạm dịch: Trường Đại HọcTham Mưu Liên Quân, tại Norfolk, Virginia.



Link của Ceremony Livestream: https://livestream.com/ndulivestream/cor080320



The Joint Forces Staff College located in Norfolk, Virginia, was established as the Armed Forces Staff College in 1946and incorporated into the National Defense University in August 1981. It educates and acculturates joint and multinational warfighters to plan and lead at the operational level. Military operations increasingly require the ArmedServices to work jointly and JFSC provides students the tools to operate in a joint environment. JFSC is composed of four schools, each with different student populations and purposes.