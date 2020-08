Một sinh viên Việt Nam trao hộp cơm trưa cho người vô gia cư ở Taipei Main Station hôm Thứ Bảy.



SV, Di Dân Gốc Việt Tạ Ơn Đài Loan, Làm Từ Thiện



TAIPEI, Đài Loan (VB) --- Bản tin trên báo Focus Taiwan hôm Thứ Bảy 1/8/2020 cho biết rằng nhiều di dân và sinh viên gốc Việt đã tổ chức buổi trao tặng thực phẩm miên phí cho người vô gia cư tại Taipei để tạ ơn chính phủ và người dân Đài Loan đã thành công trong việc ngăn chận đại dịch COVID-19.



Chương trình có tên "Students Helping Initiative Program (SHIP)" (Chương Trình Sinh Viên Giúp Từ Thiện) với tham dự của khoảng 20 sinh viên, tân di dân và con em tân di dân gốc Việt, và giáo dân nhà thờ Saint Christopher's Church ở Taipei đã trao tặng hơn 100 hộp ăn trưa với đùi gà chiên cho người vô gia cư tại trung tâm Taipei Main Station, giao điểm tập hơp các tuyến giao thông chính của thủ đô Taipei hôm Thứ Bảy 1/8/2020.



Người vô gia cư bày tỏ hạnh phúc đón nhận thức ăn, nhiều người nói đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của họ. Một cụ già vô gia cư trong lứa tuổi 60s nói, "Cảm ơn! Tôi đã chờ trọn ngày mới có bữa ăn trưa này."



Tam Nguyen, 24 tuổi, sinh viên nghiên cứu tại đại học National Taiwan University of Science and Technology, nói rằng Đài Loan thành công ngăn chận đại dịch đã cho phép anh có thể tập trung vào cuộc nghiên cứu, "Nhưng tại quê nhà Việt Nam mới đây là bộc phát dịch, và tôi lo ngại cho quê nhà."



Chương trình từ thiện giúp bữa ăn trưa cho người vô gia cư sẽ thực hiện mỗi Thứ Bảy đầu mỗi tháng tại nhiều địa điểm khác nhau ở Bắc Đài Loan. Mục đích là giúp người vô gia cư, người già và trẻ em khuyết tật, trong khi các sinh viên quốc tế có thể tới nhà thờ trên dùng bữa ăn miễn phí.



Nhà thờ Saint Christopher's Church do người Mỹ xây năm 1958 để tổ chức lễ nghi tôn giáo cho quân lực Mỹ và đồng minh lúc đó đang trú đóng tại Đài Loan.