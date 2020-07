Nhật Ký Biển Đông từ 16/7-31/7/2020

Đại dịch Corona vẫn chưa yên. Tính đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ có 4,452,275 người nhiễm bệnh 148,539 chết và 1,414,155 người lành bệnh. Trong khi đó bộ tham mưu của Ô. Trump tung chiến dịch triệt hạ Trung Quốc qua bài diễn văn nảy lửa của Ô. Mike Pompeo kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế đối phó với Bắc Kinh.

Phải chăng đây là chiến lược trường kỷ của Mỹ hay chỉ là chiến thuật để tranh cử? Chúng ta nhớ lại, sau cuộc tiếp đón lịch sử mà Ô. Trump dành cho Ô. Tập Cận Bình ngày 6/4/2017 tại Mar-a-Lago với hình ảnh khó quên là cháu nội Ô. Trump hát một bài ca bằng tiếng Bắc Kinh tể tặng Ông Bà Tập Cận Bình. Rồi vào ngày 9/11/2017, Ô. Trump được tiếp đón vô cùng trọng thể tại Bắc Kinh, ăn tiệc tại Tử Cấm Thành. Trước những diễn biến ngoại giao nồng ấm như vậy ai cũng nghĩ mối bang giao Hoa Thịnh Đốn-Bắc Kinh đã ổn định và hai bên có thể chung sống hòa bình và cùng phát triển. Nào ngờ dịch cúm Vũ Hán nổ ra làm đảo ngược tất cả những gì đã có trước đây. Nổi bật nhất là sự kiên Hoa Kỳ ra lệnh đóng cửa Tòa Lãnh Sự Hoa Lục tại Houston, Hoa Lục ra lệnh đóng cửa Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Thành Đô.

Cả thế giới nín thở chờ xem những bước đi tới của Hoa Kỳ ra sao? Bởi vì một cuộc đối đầu về quân sự hay kinh tế giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng toàn cầu, tao ra một cuộc Chiến Tranh Lạnh. Giữa tình hình bên bờ vực chiến tranh như vây, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện như sau:





-AP ngày 17/7/2020: Josep Borrell- Bộ Trưởng Ngoại Giao của Liên Hiệp Âu Châu (EU) cảnh báo bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump hãy ngưng đe dọa cấm vận các công ty Âu Châu tham gia vào việc hoàn tất hệ thống dẫn khí đốt giữa Đức-Nga và Thổ-Nga. Thay vào đó nên thảo luận sự khác biệt với đồng minh. Josep Borrell nói thêm, những đe dọa này đang được áp đặt lên Ba Tư, Cuba và Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Rằng Âu Châu chống lại các biện pháp cấm vận của một nước thứ ba áp đặt lên các công ty của Âu Châu đang làm ăn hợp pháp. Vào ngày 15/7/2020, Tổng Thống Donald Trump nói rằng việc hình thành Liên Hiệp Âu Châu (EU) cốt là để lợi dụng Hoa Kỳ.

-Reuters ngày 18/7/2020: Sau hơn một năm nhà thờ Notre Dame de Paris bị hỏa hoạn, nay tới nhà thờ ở Thành Phố Nantes bị cháy. Công tố viên xem đây là một hành vị phạm tội phá hoại vì liên tiếp đã có ba vụ cháy ở đây.

-AP ngày 18/7/2020: Trong bản báo cáo mới, tổng thanh tra của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng có khoảng từ 3500-3800 chiến binh Syria được Thổ Nhĩ Kỳ trả lương gửi tới Libya với mục đích làm thay đổi cuộc diện ở đây. Cuộc tranh chấp Libya- một quốc gia dầu mỏ phong phú đã leo thang thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm do nhiều cường quốc đổ vũ khí và quân tình nguyện/đánh thuê vào xứ sở này. Giới quân sự Hoa Kỳ cũng lo ngại việc Nga gia tăng ảnh hưởng tại đây, nơi mà 2500 lính đánh thuê Nga hỗ trợ cho chiến dịch đánh chiếm thủ đô Tripoli nằm về phía tây. Theo AFP, Ý, Pháp, Đức đang xem xét lệnh trừng phạt các quốc gia ngoại nhập vi phạm lệnh cấm mua bán, chuyển vận vũ khí vào Libya. Ủng hộ phe miền đông Benghazi có Nga, Ai Cập và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Ủng hộ phe miền tây Tripoli được LHQ công nhận có Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar. Theo AP ngày 20/7/2020, quốc hội Ai Cập đã cho phép triển khai quân đội ngoài lãnh thổ- một động tác có thể làm leo thang cuộc chiến đang lan rộng tại Libya sau khi Tổng Thống el-Sissi đe dọa đem quân chống lại các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tại quốc gia nhiều dầu hỏa này. Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều là đồng minh thân cận của Mỹ.

Như một định mệnh cay đắng ngàn đời, khi một nước nhỏ có nội chiến hay nội bộ chia rẽ thì ngoại bang sẽ nhảy vào để cấu xé đất nước hầu chiếm tài nguyên hay địa điểm chiến lược. Vấn đề sinh tử của một nước nhỏ không hẳn là phát triển kinh tế mà là ổn định chính trị. Ổn định chính tri, trên dưới một lòng là có tất cả.

Libya rơi vào hỗn loạn từ năm 2011 khi NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ và giết chết nhà lãnh đạo Gadhafi.

-Reuters ngày 18/7/2020: Khoảng 2500 người biểu tình đòi hỏi chính quyền từ chức và giải tán quốc hội, thách thức lệnh cách ly cấm tụ tập và là cuộc tập họp lớn nhất kể từ khi Tướng Prayut chan-o-Cha đảo chính Bà Yinglak, lên làm thủ tướng Thái Lan năm 2014. Giới quân phiệt luôn luôn khống chế nền chính trị Thái Lan.

-Tổng Hợp ngày 19/7/2020: Tại nhà thờ Grace Covenant, Chantilly của Virginia, một số người đã bị thương trong buổi học về Kinh Thánh khi một thành viên của giáo đoàn đã dùng dao đâm vị giáo sĩ quản nhiệm nhà thờ đang giảng kinh trước khi bị hạ bởi vị cảnh sát trưởng tình cờ vào nhà thờ ngay lúc đó.

Con người không hiểu sao giờ đây trở nên hung dữ quá? Có thể họ đã bị đầu độc bởi báo chí, truyền hình, các diễn đàn như Twitter, Yahoo, Facebook… cho nên tâm tính trở nên điền cuồng. Những tin tức giả mạo là độc tố khiến con người nảy sinh lòng căm thù và ghét bỏ. Loài kên kên không ăn thịt sống mà chỉ ăn xác chết. Con người cũng có loại không thích đọc những tin có thật mà chỉ thích tin giả mạo vì nó thích hợp với lòng căm thù và ghét bỏ của mình. Ôi! Chính sự ngu dốt của con người đã tạo đau thương cho con người!

-AP ngày 19/7/2020: Bộ trưởng ngoại giao Ba Tư viếng thăm Iraq và nói rằng mối bang giao giữa hai quốc gia không có gì dao động trước chuyến viếng thăm Ả Rập Sê-út của thủ tướng Iraq dự tù vào tuần này. Trong khi đó bộ trưởng ngoại giao Pháp cũng viếng thăm Iraq và thảo luận về việc đầu tư. Ả Rập Sê-út hầu như là kẻ thù truyền kiếp của Ba Tư hiện đang có tham vọng lãnh đạo giáo phái Sunni toàn cầu do có quá nhiều đô-la và được Mỹ che chở. Với hành động này, dường như Iraq không muốn biến Ả Rập Sê-út thành kẻ thù của mình.

-AP ngày 19/7/2020: Hoa Lục đã phải phá hủy một cái đập trên Sông Chule, Tỉnh An Huy vì lưu lượng nước dâng cao giữa lúc lụt lội lan tràn khắp đất nước khiến nhiều người chết. Mực nước ở nhiều con sông kể cả Sông Dương Tử/Trường Giang dâng cao vì mưa lũ.

-AP ngày 19/7/2020: Trong cuộc phỏng vấn với Chris Wallace trên Đài Fox News, Tổng Thống Donald Trump chê các cuộc thăm dò cử tri nói ông thua xa ứng cử viên Joe Biden. Ô. Trump từ chối công khai chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới làm người ta nhớ lại lời tuyên bố của ông vài tuần trước cuộc bầu cử 2016. Ô. Trump nói rằng còn quá sớm để bảo đảm chắc chắn về điều đó. Còn ban vận động tranh cử của Ô. Joe Biden nói rằng, người dân Hoa Kỳ sẽ quyết định cuộc bầu cử này. Và chính phủ Hoa Kỳ có đầy đủ thẩm quyền để đưa những người xâm phạm/phạm pháp ra khỏi Tòa Bạch Ốc. (The Biden campaign responded: "The American people will decide this election. And the United States government is perfectly capable of escorting trespassers out of the White House.)

Theo tôi nghĩ, nếu Ô. Trump thắng cử thì không sao. Nếu ông thất cử và tuyên bố cuộc bầu cử gian lận và không công khai chấp nhận kết quả…thì cả triệu người sẽ kéo về Tòa Bạch Ốc để bảo vệ ông. Khi đó chưa biết nước Mỹ đi về đâu. Nếu luật pháp thắng thì nước Mỹ vẫn là quốc gia thượng tôn luật pháp. Nếu “đường phố” thắng thì hiến pháp Hoa Kỳ bị xé bỏ và Hoa Kỳ trở thành một loại quốc gia chơi “luật rừng” như Phi Châu, Thái Lan, Miến Điện, Nam Mỹ…xuống đường, đảo chính, lật đổ. Cả thế giới sẽ nín thở theo dõi cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng 11 năm tới đây. Một sự thay đổi chính trị tại Hoa Kỳ sẽ kéo theo thay đổi cục diện chính trị toàn thế giới. Theo Reuters, Bà Pelosi- Chủ Tịch Hạ Viện nói bóng nói gió là việc Ô. Trump có thể không chịu rời Tòa Bạch Ốc đã khiến có cuộc thuyết trình về sự liên tục của chính quyền (vì Hoa Kỳ không thể một giây, một phút mà không có người lãnh đạo). Yahoo News ngày 30/7/2020 cho biết Ô. Trump đã viết trên Twitter là, “Với việc bỏ phiếu hầu như hoàn toàn bằng thư năm 2020 sẽ là cuộc bầu cử không trung thực và gian lận nhất trong lịch sử. Vậy thì sao không chậm lại ngày bầu cử cho đến khi người dân có thể hợp lệ, an toàn và bảo đảm để bầu cử???” (With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history,” Trump tweeted. “It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???)

-AP ngày 19/7/2020: Cảnh sát bắt giam bốn người cho là đã phá hủy một tượng Phật cổ mà họ tìm thấy trong lúc làm công việc xây cất tại khu di tích lịch sử Phật Giáo tại Mardan tây bắc Hồi Quốc (Pakistan). Một đoạn phim ngắn phổ biến trên mạng lưới xã hội cho thấy một người đàn ông đã đập vỡ bức tượng bằng búa trong khi bức tượng nằm lộ ra ở dưới đất. Bức tượng được ước tính rằng được tạc cách đây 1700 năm.

Hồi Quốc là quốc gia mà Phật Giáo phát triển phồn thịnh suốt sáu thế kỷ. Một vài tu viện hùng vĩ tạc trong núi đá còn tồn tại tới ngày hôm nay. Ký sự Tây Du thỉnh kinh của Trần Huyền Trang (Đường Tăng) kể lại có gặp các vị tu sĩ Pakistan và cùng bàn luận về Phật pháp. Sự xuất hiện của Hồi Giáo vào Thế Kỷ VI với những cuộc chinh phạt đã triệt phá nhiều tu viện và Phật Giáo bị hủy diệt. Ngày nay, tượng Phật và những thánh tích còn tồn lại là di sản văn hóa quý báu của Hồi Quốc và cả thế giới. Các tượng Phật của Pakistan được tạc rất đẹp, có vẻ giống như khuôn mặt thật của Đức Phật, khác với các tượng Phật của Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

-The Daily Beast ngày 21/7/2020: Nhân viên FBI đã xông vào trang trại, bắt giữ Larry Householder (Cộng Hòa) - Chủ Tịch Hạ Viện Ohio và bốn cộng sự viên vì nhận hối lộ 60 triệu Mỹ Kim liên quan đến vụ trợ giúp tài chính 1 tỷ Mỹ Kim cho chương trình nguyên tử của tiểu bang. Công việc điều tra đã được tiến hành hai năm. Larry Household là nhân vật đầy quyền thế ở Ohio.

Nghề làm chính trị ở Mỹ là nghề buôn nước bọt. Dùng tiền của cử tri, các tổ chức lobby, công ty để tranh cử. Khi chưa giữ chức vụ thì tài sản chẳng bao nhiêu, có khi ”Khố rách áo ôm”. Đắc cử rồi chỉ vài năm sau là gia nhập “Câu Lạc Bộ Triệu Phú” (Millionaire Club). Ô. Obama làm tổng thống từ năm 2009-2017. Trước khi làm tổng thống, vào ngày 31/12/2007 tài sản của ông là 1,300,000 MK. Vào ngày 31/12/2011 tài sản của ông là 11,473,336 MK (tăng hơn 10 triệu) và ngày hôm nay tài sản của ông là 40,000,000 MK. Ai bảo làm tổng thống là khổ? Không, làm tổng thống sướng lắm chứ. Nếu khổ thì sau bốn năm về hưu cho người khác làm đi. Sao lại lao tâm khổ trí để “hy sinh” làm tổng thống thêm bốn năm nữa?

-AP ngày 21/7/2020: Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper nói rằng Ngũ Giác Đải đang xem xét việc “điều chỉnh” sự hiện diện quân sự tại Nam Triều Tiên và khắp thế giới sau khi Hoa Kỳ chuyển đổi việc đối phó với các cuộc nổi dậy và khủng bố tại Trung Đông để đối đầu với Hoa Lục.

Có thể đây là dấu hiệu báo trước cho việc Hoa Kỳ rút bớt quân ở Nam Triều Tiên giống như ở Đức Hoa Kỳ sẽ rút 11,900 quân. Mới đây, trước mặt Bà Yumi Hogan là người Nam Hàn- vợ của Ô. Larry Hogan- Thống Đốc Tiểu Bang West Virginia, Ô. Trump nói rằng, “Dân Nam Hàn thật khủng khiếp/khó chơi” (The South Koreans were ‘terrible people), khiến bà này đỏ mặt. Ô. Trump muốn nói Nam Triều Tiên chỉ chi 900 triệu Mỹ Kim một năm cho lính Mỹ và không chịu chi nhiều hơn. Ngày mai, để đối phó với Trung Quốc, Việt Nam mời Mỹ đóng quân tại Cam Ranh và Đà Nẵng…mỗi năm phải trả bao nhiêu?

-AFP ngày 21/7/2020: Trong cuộc hội kiến với Thủ Tướng Anh Boris Johnson, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi cả thế giới đứng lên đối đầu với Trung Quốc nhưng phủ nhận đã trói tay Anh trong việc đối xử với công ty viễn thông Huawei. Còn Bộ Ngoại Giao Hoa Lục đáp trả bằng cách nói rằng Anh Quốc bị Mỹ “bịp” (America’s dupe). Trong khi đó Hải Quân Hoa Kỳ cho biết Mỹ sẽ tổ chức hai cuộc tập trận trên Ấn Độ Dương với Nhật Bản, Úc Châu và Ấn Độ.

-Tổng Hợp ngày 22/7/2020: Trong cuộc hội đàm qua màn hình, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp -Bà Jacinda Ardern của Tân Tây Lan đã nâng bang giao giữa hai quốc gia lên hợp tác chiến lược (Strategic Partnership).

Tưởng cũng nên nhắc lại đây, trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam, Tân Tây Lan đã gửi 3890 lính tham chiến bên cạnh lính Mỹ tại Việt Nam với số tổn thất 37 chết và 187 bị thương (Wikipedia). Vào năm 2015, theo VOA (tiếng Anh), Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công du Tân Tây Lan giữa lúc có tin Tân Tây Lan do thám Việt Nam trong liên minh tình báo với Hoa Kỳ. (Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung travels to New Zealand for an official visit Thursday following news that the island nation spied on Hanoi as part of its surveillance alliance with the United States.) Với mức độ hợp tác chiến lược thân thiết như thế này, không biết Tân Tây Lan có còn do thám Việt Nam để cung cấp tin tức cho Mỹ nữa không? Theo Bloomberg News 2018, Hoa Lục đã mở rộng tầm ảnh hưởng tới một chuỗi các hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương bao gồm Fiji, Niue và Timor Leste khiến Hoa Kỳ, Úc Châu và Tân Tây Lan lo ngại. Theo Irish Times, ảnh hưởng của Trung Quốc đã ăn sâu vào mọi ngõ ngách của Tân Tây Lan (China influencing New Zealand ‘at every level of society’, report claims)

Việc kết thân với Việt Nam nằm trong dự tính tương lai. Nếu hải quân New Zealand cùng Mỹ đối đầu với Hoa Lục tại Biển Đông thì Việt Nam sẽ không phải là chướng ngại cho họ. Trên vũ đài chính trị thế giới, bao mưu kế kiểu “Đông Chu Liệt Quốc” đều lộ ra. Chẳng có quốc gia nào ngu dại. Tơ lơ mơ kiểu “Con nai vàng ngơ ngác” thì chết sớm. Thục An Dương Vương tưởng Trọng Thủy cưới Mỵ Châu là hiệp ước hòa bình với Triệu Đà cho nên mất nước, hồn biến thành con cuốc kêu “Quốc!Quốc!” ngày đêm.

Trên chính trường quốc tế, không có một quốc gia nào kết thân với một quốc gia khác mà không có lợi gì cả. Theo VOA tiếng Việt, vào ngày 27/7/2020, trong một cuộc tọa đàm qua hệ thống máy điện tử, Bà Marie Damour- Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn nói rằng,“Việt Nam đã mang đến cho Mỹ một đối tác ổn định, thịnh vượng và độc lập ở khu vực Đông Nam Á, đóng góp cho hoà bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ luật pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như các quy tắc của hệ thống thương mại thế giới. Tất cả những điều đó đều đóng góp cho an ninh của Hoa Kỳ.” Nếu mai đây Việt Nam có vươn lên hay tan nát cũng là vì nền an ninh của Hoa Kỳ. Cũng giống như VNCH chết là vì an ninh và quyền lợi của Hoa Kỳ. Do đó, thấy Mỹ ủng hộ Việt Nam chớ vội mừng, thấy Tàu chống Việt Nam chớ vội buồn như câu chuyện “Tái Ông Thất Mã”.

Vậy thì muốn sống thì phải “biết”, biết để mà “tính” như Lão Tử dạy thế. Đoàn Dự học được môn võ công “Lăng Ba Vi Bộ” (Luôn luôn di động như sóng nước) thì sống. Cứng nhắc, dựa vào một trụ nào thì chết. Ngay Úc Châu- người bạn thân thiết nhất của Mỹ tại Á Châu. Theo Reuters ngày 28/7/2020, với nỗ lực thành lập liên minh chống Trung Quốc, trong cuộc thảo luận cùng với Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Aspen, Bà Marise Payne- Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Đại Lợi nói rằng Về phần ngoại trưởng Úc Marise Payne, bà nhấn mạnh rằng dù có nhiều điểm chung với Mỹ, hai bên không phải lúc nào cũng cùng chung quan điểm trong mọi vấn đề, và mối quan hệ của Canberra với Bắc Kinh là quan trọng và chúng tôi không có ý định làm tổn thương mối quan hệ ấy. Nói khác đi, Úc Đại Lợi cũng phải “lạng lách” vì quyền lợi sống còn của đất nước mình.

-NBC News ngày 22/7/2020: Một cuộc nổ súng vào nhà quàn của một đám tang tại Chicago làm 15 người bị thương. Những người dự đám tang bắn trả khiến chiếc xe chở hung thủ chạy đi rồi xe bị đụng và nhóm người trên xe chạy trốn theo nhiều hướng. Rồi vào ngày 29/7/2020, Fox News đã chiếu một đoạn băng thu hình của cảnh sát Streeterville, Chicago cho thấy một số thanh niên thuộc nhóm lái xe đạp Divvy toàn Da Đen, ăn cướp công khai một chiếc xe hơi của ông già 82 tuổi rồi nhảy lên xe khơi khơi lái đi.

Chúng ta kinh sợ trước những hình ảnh bắn giết tại nhà thờ, trường học, đám cưới, đám ma tại Iraq, Syria, Afghanistan, những vụ cướp giật công khai tại Phi Châu, Nam Mỹ. Nhưng nay những hình ảnh đó lại xuất hiện ngay trên nước Mỹ giàu có nhất hành tinh này. Chúng ta không dám phê bình vì sợ bị ghép tội nói xấu nước Mỹ. Theo tờ Chicago Sun Times- Chicago là thành phố của bạo lực súng đạn với con số như sau: Tuần trước 65 người bị bắn,18 người chết trong đó có trẻ em 1 tuổi, 10 tuổi và 17 tuổi. Hai tuần rồi 104 người bị bắn, 15 người chết trong đó có trẻ em 3 tuổi và bốn vị thành niên. Vào 31/5/2020, 18 người bị bắn chết nội trong ngày Chủ Nhật. (Last weekend, 65 people were shot, 18 fatally, including a 1-year-old, a 10-year-old and a 17-year-old. Two weekends ago, 104 people were shot, with 15 killed, including a 3-year-old and four teens. On May 31, 18 people were killed in a single Sunday.) Tại Chicago, 30.5 % dân số là Da Đen trong tổng số 2,695,598, tức khoảng 820,000. Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ đưa thêm quân đội liên bang tới Chicago và các thành phố khác, nơi tình hình tội phạm trong thời gian gần đây diễn biến vô cùng phức tạp. Thế nhưng Bà Lori Ligthfoot- thị trưởng Chicago nói rằng chúng tôi không cần quân đội, mật vụ liên bang kéo tới đây. Bà kêu gọi người dân Chicago thấy cái gì bất thường thì gọi cảnh sát số 911 & 311. (Xem Reuters Video ngày 23/7/2020). Thế nhưng sau khi điện thoại nói chuyện với Ô. Trump bà thị trưởng đồng ý cho triển khai 200 cảnh sát liên bang tới Chicago.

Theo các nhà phân tích thì sự phân biệt chủng tộc, cách biệt giầu nghèo, băng đảng và sự yếu kém của lực lượng thi hành luật pháp đã làm gia tăng căn bệnh bạo lực trầm kha. Trước đây đã có lần Ô. Trump chê trách các viên chức Dân Chủ lãnh đạo thành phố này. Thay vì lắng nghe, họ quay qua chống đối lại Ô. Trump. Cho nên bạo lực cứ tiếp diễn, người dân vô tội cứ chết. Chúng ta biết làm sao đây?

-Reuters ngày 22/7/2020: LNG Chân Mây - một hợp doanh Việt-Mỹ dự định đầu tư 6 tỷ Mỹ Kim vào dự án điện tại Huế hầu đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Dự án cũng là để chiều lòng Ô. Trump dọa tăng thuế hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam nếu Việt Nam không chịu mua thêm hàng hóa Mỹ. Mỗi năm Việt Nam sẽ phải mua 1.2 tỷ Mỹ Kim khí đốt hóa lỏng từ Mỹ để điều hành nhà máy. Thế mới hay muốn “hợp tác toàn diện” tốt đẹp cũng phải có cơm áo gạo tiền.

-The Independent ngày 23/7/2020: Lần đầu tiên Ô. Trump nói chuyện với Ô. Putin kể từ khi New York Times tung tin Nga thưởng tiền cho chiến binh Taliban giết lính Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng hai ông thảo luận về việc đối phó với đại dịch Corona và vấn đề mở lại kinh tế toàn cầu. Còn bản công bố của Nga nói rằng hai bên thảo luận về ổn định chiến lược, kiểm soát vũ khí, đại dịch và chương trình nguyên tử của Ba Tư.

Theo tôi nghĩ, tờ New York Times chống và cố tình “chơi” Ô. Trump, chứ Nga không dại gì làm chuyện này. Trong cuộc chiến Syria, Nga luôn luôn tìm cách tránh va chạm với Mỹ, và Mỹ cũng thế. Vả lại phát ngôn viên của Taliban nói rằng họ chiến đấu vì mục tiêu của họ và không một ai có thể mua được họ. Với cuộc điện đàm này, Ô. Trump chắc đã mời Ô. Putin tham dự G-7 dự định tổ chức tại Tòa Bạch Ốc. Tôi đã nói từ lâu, Mỹ “deal” với Ô. Putin dễ hơn là “deal” với Ô. Tập Cận Bình. Mỹ nên hòa hoãn với Nga để tránh một liên minh Nga-Hoa đối đầu với Mỹ. Theo Sputnik ngày 24/7/2020, phát ngôn viên của Tổng Thống Putin khi bình luận về việc Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi thành lập liên minh chống Trung Quốc, đã nói rằng Nga không bao giờ kết bạn để chống lại ai đó, Trung Quốc là người hợp tác và đồng minh của Nga. Thời Ô. Obama, các chiến lược gia Hoa Kỳ đã đưa ra học thuyết “Hai Cuộc Chiến” tức Hoa Kỳ có thể “cân” luôn cả Nga lẫn Hoa Lục một lúc và một thắng, một hòa. Tức thắng Tàu và hòa Nga hoặc thắng Nga và hòa Tàu.

-The Fiscal Times Staff ngày 23/7/2020: Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật ngân sách quốc phòng năm 2021 là 740.5 tỷ Mỹ Kim, trong đó 636.4 tỷ cho bộ quốc phòng, 69 tỷ cho các chiến dịch quân sự tại hải ngoại. Tổng Thống Donald Trump đe dọa phủ quyết vì đạo luật buộc phải di dời, đổi tên các biểu tượng, vật trưng bày, tượng đài, đồ vật vinh danh hay tưởng niệm Liên Minh Miền Nam ra khỏi tất cả cơ sở, doanh trại của quân đội thuộc bộ quốc phòng.

-NBC News ngày 23/7/2020: Mười hai bà Chị (Soeur) Da Trắng của nữ tu viện ở Chicago đã chết vì vi khuẩn Covid-19 trong vòng một tháng và bà Chị thứ 13 chết sáu tuần lễ sau đó. Tại nữ tu viện Presentation of the Blessed Virgin Mary, Livonia, tây Detroit cũng có 17 bà Chị bị nhiễm bệnh nhưng đã qua khỏi.

Điều này cho thấy thánh thần không thể cứu chữa được bệnh tật. Chỉ có sức khỏe của chính mình, sự tận tình của bác sĩ và thuốc men mới cứu được mạng người mà thôi.

-AP ngày 24/7/2020: Tượng của Christopher Columbus dựng tại Grand Park, Chicago đã được gỡ xuống sau một tuần lễ người biểu tình đụng độ với cảnh sát với ý định kéo xập tượng này.

-The Independent ngày 26/7/2020: Hoa Lục cho các nước Nam Mỹ và vùng Caribbian vay 1 tỷ Mỹ Kim để có thể mua/chế tạo thuốc chủng ngừa vi khuẩn cúm Corona. Các nước Mexico, Brazil, Peru và Chile là những quốc gia nhiễm bệnh nặng nề nhất.

-Reuters ngày 26/7/2020: Tổng Thống Putin và Tổng Thống Zelenskiy của Ukraina qua điện thoại đã thảo luận về việc hai bên hỗ trợ cho cuộc ngưng bắn bắt đầu từ 27/7/2020 và những bước sắp tới phải làm để trao trả công dân Ukraina bị giam giữ tại Crimea, Nga và đông Ukraina. Theo Reuters ngày 28/7/2020, Ukraina miễn giấy nhập cảnh (Visa) cho du khách đến từ Hoa Lục để phát triển mối liên hệ giữa hai quốc gia.

-Yahoo News ngày 27/7/2020: Theo cơ quan Y Tế Thế Giới (WHO), năm quốc gia sau đây đã kiềm chế được đại dịch Corona phát xuất từ Vũ Hán, đó là: Căm-bốt, Tân Tây Lan, Rwanda, Thái Lan và Việt Nam. Theo Johns Hopkins University, Việt Nam chỉ có 420 trường hợp nhiễm bệnh và không người chết (zero death).

-AFP ngày 27/7/2020: Với giao kèo khoảng 9.4 tỷ Mỹ Kim, năm chiến đấu cơ Rafale của Pháp sẽ lên đường bay về Ấn Độ để mau chóng triển khai hầu đối đầu với những căng thẳng với Hoa Lục tại vùng biên giới Hy Mã Lạp Sơn.

Các quốc gia tiên tiến có kỹ nghệ chế tạo vũ khí vượt bực thật sướng. Vừa bán vũ khí làm giàu, vừa can thiệp quân sự khắp nơi mà không ai dám làm gì cả. Do đó, muốn tiến lên để không bị người ta bắt nạt, chắc chắn phải đầu tư chất xám vào việc chế tạo vũ khí. Giống như không có võ công thượng thừa thì phải tuân phục kẻ khác mà thôi. Cả triệu nông dân dầm mưa dãi nắng, bán bao nhiệu triệu tấn gạo mới được một tỷ đồng? Chỉ cần bán 10 máy bay tối tân F-35 là bạn có 800 triệu Mỹ Kim.

-The Independent ngày 27/7/2020: Tòa Bạch Ốc tiếp tục cho xây hàng rào bằng sắt bao quanh, cao 3.9 mét (13 feet) để phòng ngừa người biểu tình leo rào vào bên trong.

-Reuters ngày 28/7/2020: Việt Nam ký thỏa hiệp vay của Japan International Cooperation Agency 36.63 tỷ Yên tức 348,2 triệu Mỹ Kim để đóng 6 tàu tuần tra hầu đối phó với những căng thẳng ở Biển Đông. Tàu sẽ được chuyển giao vào năm 2025.

-AP ngày 28/7/2020: Ô. Harry Harris - Đại Sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều tiên vốn là cựu đô đốc hải quân đã cạo bỏ bộ râu mép vì một số người Nam Triều Tiên biểu tình phản đối và cho rằng nó gợi nhớ tới các ông toàn quyền Nhật Bản trong thời kỳ Triều Tiên bị đặt dưới sự cai trị tàn bạo của Nhật Bản từ 1910-1945.

Quả thật nhìn hình ông này có khuôn mặt Á Châu (mẹ Nhật Bản cha Mỹ) và để râu mép khiến chính tôi cũng tưởng ông là Nhật Bản và hình ảnh “quân phiệt Nhật”, đeo trường kiếm, đi ủng…lại hiện ra khiến người ta khiếp sợ. Ngoại giao thì phải mềm dẻo, thôi thì cạo râu đi để tạo không khí tốt đẹp giữa hai quốc gia.

-Reuters ngày 31/7/2020: Một cuộc tìm kiếm quy mô trên biển lẫn trên không vào ngày Thứ Sáu để tìm kiếm 8 binh sĩ TQLC mất tích trong một cuộc huấn luyện đổ bộ ngoài khơi Nam California. Biến cố khiến một binh sĩ chết, hai bị thương.

Đúng là đời chiến binh thật gian khổ, dù không có chiến tranh nhưng tai nạn đến thật bất ngờ. Những bài thơ, bài nhạc ca ngợi lính chỉ để an ủi và kích động tinh thần mà thôi. Bài hát Trấn Thủ Lưu Đồn mô tả đời lính ngày xưa như sau: “Ngày thì canh điếm sớm tối dồn việc quan. Chém tre, chém gỗ trên ngàn. Đồ ăn kham khổ biết phàn nàn cùng ai?”

Đào Văn Bình

(Californria ngày 31/7/2020)