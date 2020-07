VN dịch: 1 chết, SG phong tỏa 1 khu phố, dân TQ vào lậu VN đường bộ và đường biển



SAIGON (VB) --- Tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam đang chuyển biến nguy hiểm. Trọng tâm dịch là Đà Nẵng, và người từ Đà Nẵng đang lây sang phần lớn là Sài Gòn, Hà Nội, Đắk Lắk. Một bệnh nhân 70 tuổi bị lây nhiễm dịch, đã chết. Môt khu phố tại Sài Gòn bị cách ly. Sài Gòn kiểm tra, phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép trong đó 66 người từ Trung Quốc. Quân đội CSVN cho biết đã triển khai 168 điểm cách ly, đã và đang cách ly trong doanh trại gần 92.000 người, bây giờ còn khoảng 7.300 người đang được cách ly tại 65 điểm.



Theo bản tin Bộ Y Tế VN và các báo trong nước, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, có nguy cơ lây lan ra các tỉnh thành khác trên cả nước. Bệnh nhân 428 quê Quảng Nam, 70 tuổi, có tiền sử suy thận mạn, 10 năm nay đã chạy thận 2 lần/tuần, tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đã tử vong hôm Thứ Sáu. Như thế, VN có ca COVID-19 đầu tiên tử vong, vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng: Bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại Phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam.



Nguy hiểm nhất là ổ dịch Đà Nẵng. Hiện Bộ Y tế đã nâng công suất xét nghiệm tại Đà Nẵng lên 10.000 mẫu/ngày. Bộ Y Tế cho biết hôm 31/7/2020 có thêm 37 ca nhiễm COVID-19, trong đó TP. Sài Gòn có 3 người. Trong 37 bệnh nhân mới, 26 người là các ca nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Tối 30/7, lực lượng chức năng đã chốt chặn, phong toả đường số 10, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức TP Sài Gòn do có người nghi mắc Covid-19. Cơ quan chức năng đã triển khai 3 chốt chặn bằng rào chắn để phòng tỏa đường số 10.

Ngày 31/7, Sai Gòn triển khai khu cách ly tập trung của thành phố: các khu cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ cũ (300 giường), Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ (300 giường) để cách ly tập trung người từ Đà Nẵng về TPSG, có đi qua các điểm dịch đã được Bộ Y tế thông báo.



TPSG cũng đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép (66 người từ Trung Quốc, 6 người từ Campuchia) trên địa bàn 10 quận huyện (Quận 5, Quận 6, Quận 11, Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, Bình Chánh). Tất cả đều được đưa vào cách ly tập trung tại các quận, huyện và xét nghiệm kiểm tra.



Cục trưởng Quân y VN cho biết, đến nay toàn quân đã triển khai 168 điểm cách ly. Tổng số công dân cách ly trong doanh trại gần 92.000. Khoảng 7.300 người đang được cách ly tại 65 điểm và hơn 84.500 người hết cách ly được bàn giao cho địa phương quản lý.



Từ tháng 4 đến nay, quân đội tiếp nhận 80 chuyến máy bay, cách ly hơn 19.600 công dân từ vùng dịch về nước. Các đơn vị phối hợp với y tế địa phương chăm sóc chuyên khoa cho hơn 500 phụ nữ có thai, nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính, tổ chức xét nghiệm phát hiện các ca dương tính để cách ly...

Nguy ngập cũng là hiện tượng người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào VN qua cả đường bộ và đường biển. Bản tin ngày 31/7/2020 của nhà nước cho biết biên phòng ở Móng Cái phát hiện 53 người đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. Ngày 29/7, Đồn biên phòng Bắc Sơn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 8 người đang tìm cách vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Ngày hôm sau, cũng tại khu vực này, lực lượng biên phòng tiếp tục phát hiện thêm 45 người đang tìm cách vượt qua sông biên giới.



Về phía đường biển, bắt được 6 người Trung Quốc thuê tàu vượt biển vào Việt Nam. Phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, ngư dân đã báo cảnh sát bắt giữ. Ngày 31/7, chính quyền xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết công an địa phương đang điều tra về việc nhóm người Trung Quốc thuê tàu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.