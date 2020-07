Các Trường Học Từng Đánh Bại Bệnh Dịch Với Các Lớp Học Ngoài Trời. Chúng Ta Cũng Nên Làm Thế

Hình 1: Một lớp học trên một chiếc phà ở thành phố New York, khoảng năm 1935. Ảnh từ Văn Phòng Từ Thiện thông qua Thư Viện Quốc Hội



Một thế kỷ trước, trẻ em thành phố New York đã đi học giữa một đại dịch. Điều đó dường như đã thành công.



Trong những năm đầu của thế kỷ 20, căn bệnh lao phổi đã tàn phá nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, gây tổn thất nhân mạng và tập trung vào tầng lớp dân nghèo và trẻ tuổi. Năm 1907, hai bác sĩ ở tiểu bang Rhode Island, Mary Packard và Ellen Stone, đã nảy ra một ý tưởng để giảm thiểu sự lây nhiễm bệnh ở trẻ em. Dựa trên các xu hướng giáo dục ở Đức, họ đề xuất thành lập một phòng học ngoài trời . Trong vòng vài tháng, tầng trệt của một tòa nhà gạch bỏ trống ở thành phố Providence đã được chuyển đổi thành một không gian với các cửa sổ cao đến trần nhà được mở gần như mọi lúc.

Mùa đông ở vùng New England năm đó đặc biệt khắc nghiệt, nhưng trẻ em vẫn giữ ấm bằng những chiếc chăn mặc được, còn gọi là các “túi ngồi Eskimo,” và các thỏi đá nóng đặt dưới chân. Thí nghiệm này là một thành công trên mọi khía cạnh - không đứa trẻ nào mắc bệnh. Trong vòng hai năm ấy, đã có 65 trường học ngoài trời được thiết lập trên khắp đất nước dọc theo mô hình Providence hoặc đơn giản là được đặt ngoài trời. Ở New York, trường tư thục Horace Mann đã tiến hành các lớp học trên mái nhà; một trường học khác trong thành phố được dựng lên trên một chiếc phà bị bỏ hoang.



Đáng buồn thay, những sáng kiến kiểu này lại rất hiếm thấy trong các nỗ lực tái mở cửa trường học trong cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng hiện nay. Chính quyền Trump đòi hỏi các trường học phải mở lại hoàn toàn vào mùa thu này, trong khi Bộ trưởng Giáo Dục Betsy DeVos không đưa ra được kế hoạch nào để làm điều đó một cách an toàn.

Ở New York, nơi có hệ thống trường học lớn nhất quốc gia, chính sách buộc các em học sinh sẽ phải đến lớp trực tiếp chỉ vài ngày một tuần đã gây phẫn nộ cho các phụ huynh đã quá mệt mỏi, cho rằng như thế này không đủ, và cả những giáo viên e ngại rằng như vậy là quá nhiều.

Đồng thời, một trong số ít điều chúng ta biết chắc chắn về vi rút corona là nguy cơ mắc bệnh giảm dần ở ngoài trời - một bản đánh giá 7000 ca nhiễm ở Trung Quốc chỉ ghi nhận một trường hợp lây truyền trong không khí trong lành. Trong khi tin này đáng lẽ phải kích hoạt những cuộc đối thoại hướng đến mục tiêu giảng dạy ngoài trời nhiều càng tốt, trên thực tế điều này lại chưa hề xảy ra.

“Thay vào đó, điều mà tôi nghe thấy là việc mọi người đang xem xét cách đặt những tấm nhựa trên bàn học,” Sarah Milligan-Toffler, giám đốc điều hành của tổ chức tên là Mạnh Lưới Trẻ Em & Thiên Nhiên (Children & Nature Network), đã nói với tôi. “Đấy là biện pháp sáng tạo của chúng ta à?”





Hình 2: Trường Công Lập số 51 tại Manhattan, năm 1911. Ảnh thông qua Thư Viện Quốc Hội. Bộ máy quan liêu, không cần phải bàn cãi, vốn không có tính sáng tạo. Mặc dù phong trào cải tổ giáo dục luôn tự định hình như một động cơ của sự đột phá, những phong trào cải tổ này, và những tay tài phiệt phố Wall đứng sau hậu thuẫn, lại hay bị dội trước bất kỳ điều gì có hơi hướm phi chính thống. Chưa một nhà đầu tư nào, một mặt bị ám ảnh bởi số liệu, những khoảng trống trong thành tích, hay những sản phẩm miễn phí của Apple, nhưng mặt khác lại ngồi xuống tự hỏi: "Này, người ta thực hiện cải tổ giáo dục như thế nào ở Na Uy?" (Chú thích: Na Uy là một quốc gia nổi tiếng về những cải tổ giáo dục mang tính phi truyền thống nhưng mang lại hiệu quả cao).

Việc học ngoài trời, tuy nhiên, không hề là chuyện mơ mộng viển vông; ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy điều này mang lại lợi ích cho học sinh, đặc biệt là những em nhỏ, theo nhiều cách khác nhau.

Một nghiên cứu được thực hiện trong năm học 2018 đã xem xét các khó khăn mà 161 em học sinh lớp Năm phải đối mặt về khía cạnh cảm xúc, nhận thức, và hành vi. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng những em học môn khoa học ở ngoài trời cho thấy mức độ tập trung cao hơn so với những em trong nhóm kiểm soát (control group) tiếp tục học theo phương pháp thông thường. Kenneth Jessup, hiệu trưởng của trường John M. Patterson, một trường tiểu học ở Philadelphia, đã nói với tôi rằng số vụ đình chỉ học đã giảm từ 50 mỗi năm xuống 0 sau khi một sân chơi được xây dựng trong đó học sinh duy trì một khu vườn nhiệt đới và tham dự các lớp thể dục và khoa học.

Gần đây, một cuộc kiểm tra của ba nhóm học sinh ở Bangladesh đã phát hiện ra rằng những em học toán và khoa học ngoài sân trường được xây lại có thành tích học tốt hơn những em phải ngồi trong lớp học. Ngoài ra, hàng trăm nghiên cứu trong những năm qua đã chứng minh mối tương quan tích cực giữa sự gắn kết với thiên nhiên và học thuật; một số nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng học tập ngoài trời có thể cải thiện cả điểm kiểm tra chuẩn hóa và tỷ lệ tốt nghiệp.





Hình 3: Các trường học ngoài trời đầu tiên tại New York là một thành công gần như trên mọi phương diện. Trong vòng hai năm, 65 trường học ngoài trời đã được thành lập trên cả nước. Ảnh từ Bain News Service thông qua Thư Viện Quốc Hội. Thật khó để tưởng tượng rằng các em học sinh sẽ cảm thấy có động lực tương tự khi học về phong trào Dân quyền trong những văn phòng bỏ hoang của WeWork (chú thích: WeWork là một công ty nổi tiếng chuyên cho thuê mặt bằng làm văn phòng tại nhiều thành phố lớn). Trong khi một số người đã nói đến việc sử dụng văn phòng trống hoặc chỗ bán lẻ để dựng trường học , điều đó sẽ dẫn đến giá thuê đất đắt đỏ và ít cơ hội tận hưởng không khí trong lành.

Vậy giáo dục ngoài trời có thể diễn ra như thế nào tại thành phố New York? Điều này không có nghĩa là gửi 1.1 triệu trẻ em trong hệ thống giáo dục của thành phố đến Công Viên Trung tâm mỗi ngày (mặc dù Công viên Trung tâm, nơi các bệnh viện dựng lều chăm sóc bệnh nhân trong thời điểm đại dịch xảy ra, có đủ chỗ để dựng một số căn lều dành cho lớp học dễ dàng cùng với nhiều công viên khác, theo đề nghị của ông Adrian Benepe, cựu ủy viên công viên của thành phố).

Tất cả các lớp mẫu giáo, lớp một và lớp hai cũng có thể được tổ chức ngoài trời, với môi trường thiên nhiên được tận dụng như một nguồn tài nguyên cho việc giảng dạy toán học và khoa học, một giáo viên trường công lập đề xuất với tôi. Những khối lớp này chiếm gần một phần tư tổng số học sinh trong hệ thống giáo dục. Ngoài ra, các trường học có thể tận dụng càng nhiều không gian ngoài trời càng tốt để giảm thiểu số học sinh trong nhà tại bất kỳ thời điểm nào, cho phép giãn cách xã hội đúng quy chuẩn. Thay vì luân phiên giữa đi học tại trường và học từ xa, trẻ em có thể luân phiên giữa học trong nhà và ngoài trời trong một ngày. Như bà Milligan-Toffler thuộc Mạng lưới Trẻ em & Thiên nhiên đã lập luận, việc đọc, viết suy ngẫm và tập thể dục đều được hưởng lợi từ những trải nghiệm ngoài trời.

Mặc dù sự bất bình đẳng dẫn đến việc trường học trong các khu dân cư khá giả có vị trí gần công viên hơn so với các khu nghèo trong thành phố, cơ sở hạ tầng cho việc học ngoài trời đã tồn tại ở cả các khu dân cư thu nhập thấp. Từ năm 2007 đến 2013, với sự kết hợp với Quỹ Tín Thác Cho Đất Công , thành phố đã cải tổ hơn 250 sân trường thành không gian xanh cho học sinh và cộng đồng sử dụng. Cơ Quan Gia Cư Thành Phố New York hiện có 1,000 sân chơi có thể được điều động. Và Bộ Công viên, theo ông Benepe, hiện đang được hội động Quỹ Tín Thác bổ nhiệm, nắm trong tay 35 trung tâm giải trí vốn được trang bị cơ sở vật chất như phòng tập thể dục và phòng tắm để chứa vài nghìn trẻ em.

Như cách chính quyền thành phố đã thực hiện với các nhà hàng, các đường phố và vỉa hè có thể được chặn lại và sử dụng để mở rộng trường học.





Hình 4: Các cửa sổ được mở rộng để thông gió khu căn tin tại Trường Công 51. Ảnh thông qua Thư Viện Quốc hội Nhưng với những tuần cuối của tháng 7 đang đến gần, chính quyền de Blasio vẫn chưa có dấu hiệu theo đuổi những ý tưởng nào một cách cấp thiết. Trả lời các câu hỏi về kế hoạch di chuyển lớp học ra môi trường bên ngoài, Jane Meyer, phó thư ký báo chí của thị trưởng, đã viết qua email như sau: “Chúng tôi đang xem xét tất cả các khu vực có thể, kể cả những khu ngoài trời, để xem có thể để các em học ở đó được không.”

Michael Mulgrew, chủ tịch hiệp hội giáo viên địa phương, người vẫn bảo lưu quan điểm rằng khả năng cao trường học sẽ chưa thể mở lại vào tháng 9, dù vậy vẫn nhiệt tình hơn hẳn với ý tưởng này. Chúng tôi tâm sự qua điện thoại khi ông đang đọc một bản báo cáo về hệ thống lưu thông không khí. Đối với ông, an toàn cho giáo viên là trên hết, và anh lo lắng về viễn cảnh mở toang cửa sổ của các trường học nằm gần những con đường đông đúc, vốn dĩ được xây lên để chặn không khí ô nhiễm. “Việc tốt nhất bạn có thể làm là mở cửa sổ,” ông nói. Ý tưởng dạy học trong không gian ngoài trời với màn che mưa, theo ông, là một ý tưởng hết sức hứa hẹn.

Dĩ nhiên, việc chuyển đổi sang phương pháp này sẽ đi kèm với những thách thức về trách nhiệm pháp lý, tính linh hoạt của giáo trình, v.v. Nhưng thực tế của việc mất đi một thế hệ học sinh do những thiếu sót của Zoom có ​​vẻ rắc rối hơn nhiều. Ông de Blasio đã tuyên bố hôm Thứ năm rằng thành phố đang thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho 100,000 học sinh tại các thư viện, trung tâm cộng đồng và các địa điểm khác vào những ngày các em học trực tuyến từ xa, và điều này có vẻ không cần thiết nếu như chúng ta chú ý nhiều hơn vào việc học ngoài trời.

Các giáo viên, những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất khi các trường học trở lại, dường như cũng là những người ủng hộ lớn tiếng nhất cho sáng kiến này. “Tôi nghĩ việc ấy có thể thực hiện được,” Liat Olenick, một giáo viên từ Brooklyn ủng hộ cho việc học ngoài trời trong đại dịch, nói với tôi.

“Tôi có cho rằng điều đó dễ dàng không? Không. Nhưng khi những phương án khác đều tồi tệ thì phương án này đáng được cân nhắc.”

Nguồn: dịch từ bài của New York Times - Ginia Bellafante “Schools Beat Earlier Plagues with Outdoor Classes. We Should, Too.” ngày 17 tháng 7, 2020.

