Làm Sao Để Tái Mở Cửa Trường Học An Toàn?

LTS: Đã sắp vào niên học mới, nhiều trường học tại Hoa Kỳ phải lấy quyết định về việc tái mở cửa giữa lúc nhiều tranh cãi còn diễn ra về cách thức tái mở cửa trường học sao cho an toàn. Phó Giáo Sư về Giáo Dục tại Đại Học Richmond tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ là Bob Spires đã có bài nghiên cứu công phu về vấn đề tái mở cửa trường học được đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 22 tháng 7 năm 2020. Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để cống hiến cho độc giả tường lãm.

Khi nhiều viên chức trường học ở Mỹ tranh cãi về việc khi nào thì an toàn để cho các em học sinh trở lại các lớp học, việc nhìn ra rộng hơn có thể giúp có thêm nhiều hiểu biết. Gần như mọi quốc gia trên thế giới đều đã đóng cửa các trường học từ đầu đại dịch Covid-19. Sau đó nhiều nước đã cho học sinh trở lại lớp học, với nhiều mức độ thành công khác nhau.





Tôi là một học giả về giáo dục quốc tế tỉ giảo. Đối với bài này, tôi đã kiểm tra những gì đã xảy ra trong 4 nước nơi mà các trường từ mẫu giáo tới lớp 12 vẫn tiếp tục mở cửa suốt đại dịch hay đã tái mở cửa việc dạy trực tiếp, sử dụng các thông cáo báo chí, các tài liệu Covid-19 quốc gia và các nghiên cứu học đường.





Sau đây là những gì tôi đã phát hiện.

Do Thái: Quá nhiều, quá nhanh

Do Thái đã thực hiện nhiều bước nghiêm ngặt lúc đầu đại dịch vi khuẩn corona, gồm việc hạn chế nghiêm khắc sự di chuyển của mọi người và đóng cửa tất cả các trường học. Vào tháng 6, nước này đã công bố khắp thế giới rằng họ đã kềm chế được sự lây lan của Covid-19.





Nhưng không lâu sau khi các trường tái mở cửa trong tháng 5, trong một lịch trình so le kết hợp với việc bắt buộc đeo khẩu trang và luật giữ khoảng cách xã hội, các trường hợp Covid-19 đã gia tăng trên khắp Do Thái. Các học sinh và giáo viên nằm trong số những người bị bệnh. Hiện nay, hàng trăm trường Do Thái đã đóng cửa trở lại.





Một số người đổ lỗi cho việc thực thi lỏng lẻo các hướng dẫn sức khỏe tại các trường học. Thời tiết đã không giúp: Trong tháng 5, đợt nóng kỷ lục đã thổi vào Do Thái, làm cho việc đeo khẩu trang bất tiện đối với học sinh.





Nhưng trường học chỉ là một phần của việc tái mở cửa rộng lớn tại Do Thái mà, nhiều chuyên gia nói rằng, đã đến quá sớm và không có khả năng thử nghiệm đầy đủ.





“Việc tái mở cửa đã xảy ra quá nhanh,” theo Mohammed Khatib, bác sĩ dịch học nằm trong lực lượng quốc gia chống Covid-19 của Do Thái, cho biết. “Nó đã được thực hiện quá nhanh để nó kích động sự gia tăng cao điểm dữ dội, và sự trở lại đối với các biện pháp bảo thủ hơn đến rất ít, quá trễ.”





Giám đốc y tế công cộng Do Thái, Siegal Sadetski, đã từ chức vào đầu tháng 7, nói rằng bộ y tế đã không để ý đến những cảnh báo của bà về việc tái mở cửa trường học và cơ sở kinh doanh quá nhanh.

Thụy Điển: Biện pháp không can dự





Đeo khẩu trang là cách an toàn.( www.pixabay.com Các trường học không bao giờ đóng cửa tại Thụy Điển, một phần của trò chơi bỏ qua việc đóng cửa vì vi khuẩn corona của nước này. Chỉ các học sinh từ 16 tuổi trở lên đã ở nhà và học từ xa. Việc giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang được đề nghị nhưng chỉ là tự nguyện, nằm trong sự nhấn mạnh của chính phủ Thụy Điển đối với chọn lựa cá nhân.



Chiến lược này đã nhận được sự ca ngợi từ Tổng Thống Donald Trump nhưng có một số chống đối từ các phụ huynh Thụy Điển, đặc biệt những người mà con em của họ có vấn đề sức khỏe. Chính phủ đã đe dọa trừng phạt các phụ huynh đã không gửi con em tới trường.





Kế hoạch của Thụy Điển có vẻ có đủ an toàn. Cơ quan y tế của nước này đã báo cáo hôm 15 tháng 7 rằng việc lây lan Covid-19 trong số 1 triệu trẻ em đi học của Thụy Điển là không tồi tệ hơn những trẻ em tại lân bang Phần Lan, là nước đã đóng cửa trường học. Và các bác sĩ nhi đồng đã chứng kiến ít trường hợp Covid-19 nghiêm trọng hơn trong trẻ em ở tuổi đi học tại Stockholm. Chỉ một em Thụy Điển được tin đã thiệt mạng vì vi khuẩn corona khi bài này được phổ biến.





Tuy nhiên, các viên chức tại Stockholm đã thừa nhận rằng họ không biết bệnh này có thể ảnh hưởng đến giáo viên, phụ huynh và những người lớn tuổi trong các trường học như thế nào.





Thụy Điển đã có hơn 70,000 trường hợp bị lây Covid-19 tính tới ngày 21 tháng 7, xếp hạng ở giữa tại Châu Âu, theo nghiên cứu chung từ Đại Học Upsala của Thụy Điển và Đại Học Virginia. Trong số những người bị lây bệnh đó, hơn 1,000 người có liên quan đến trẻ em và vị thành niên.

Nhật Bản: Tính đến nay là rất tốt

Nhật Bản, tiếp tục giữ Covid-19 nằm dưới sự kiểm soát, đã thực hiện biện pháp bảo thủ để tái mở cửa các trường học trong tháng 6.





Nhiều trường khác nhau có các chiến lược khác nhau, nhưng các học sinh Nhật nói chung đã đến lớp học trực tiếp trong những ngày thay đổi, để các lớp học chỉ có số học sinh một nửa. Các bữa ăn trưa thì giữ im lặng và khoảng cách xã hội, và các học sinh được kiểm tra nhiệt độ mỗi ngày.





Những đề phòng này thì nghiêm ngặt hơn nhiều nước khác. Tuy vậy, một số học sinh Nhật Bản đã bị lây Covid-19, đặc biệt tại các thành phố lớn.





Thăm dò từ Save the Children cho thấy rằng trẻ em học sinh Nhật Bản muốn các thông tin rõ và chi tiết hơn về vi khuẩn và lây lan. Phụ huynh, học sinh và giáo viên tiếp tục bày tỏ do dự về việc trở lại trường học và không hài lòng với các biện pháp tái mở cửa.

Uruguay: Điểm A+ cho an toàn





Giữ khoảng cách xã hội là cách an toàn.( www.pixabay.com Các nhà phân tích đã cho điểm tốt cho hệ thống y tế công cộng được khéo tổ chức và hữu hiệu của Uruguay và niềm tin mạnh mẽ của người dân Uruguay và chính quyền đối với sự thành công trong việc chận đứng vi khuẩn corona. Quốc gia tiến bộ Nam Mỹ có 3.4 triệu dân đã có tỉ lệ các trường hợp bị lây và tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong khu vực, và nước này không đóng cửa hoàn toàn nền kinh tế.



Uruguay là một trong các quốc gia đầu tiên tại Tây Bán Cầu cho học sinh đi học trở lại, dùng biện pháp theo giai đoạn.





Vào cuối tháng 4, Uruguay đã tái mở cửa trường học tại các vùng nông thôn, nơi mà dân số học sinh là nhỏ. Vào đầu tháng 6, họ đã mang nhiều nhóm học sinh dễ bị tổn thương, mà đang bị khó khăn để vào học trên mạng, và những học sinh lớp 12 trở lại các lớp học. Rồi tất cả học sinh tại các khu vực không phải thành thị đã trở lại lớp học.





Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 6, 256,000 học sinh tại thủ đô Montevideo đã trở lại trường học. Lịch trình thay thế về việc dạy trực tiếp tại lớp và trên mạng đã giảm số học sinh trong các lớp học cùng một lúc.





Uruguay là đáng chú ý đối với sự nhứt trí của người dân và sự áp dụng sớm các biện pháp như giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang. Sự đối phó đại dịch thành công của nước này đến bất kể nước láng giềng Brazil bị thiệt hại nặng, nơi mà trường học vẫn còn đóng cửa.

Điểm sau cùng

Không có cách hoàn hảo để tái mở cửa trường học trong đại dịch. Ngay cả khi một quốc gia kiểm soát được Covid-19, không có bảo đảm rằng các trường học có thể tái mở cửa an toàn.





Nhưng các chính sách và sự áp dụng của các nước đã có một số thành công sơ khởi với các trường học chỉ vào cùng một hướng. Nó hữu hiệu với giai đoạn tái mở cửa từ từ. Giữ việc đeo khẩu trang và khoảng cách xã hội là chính yếu, tại các trường học và các cộng đồng chung quanh. Và các viên chức và gia đình cần các tài liệu khả tín và cập nhật để họ có thể tiếp tục đánh giá việc lây lan – thay đổi hướng đi nhanh chóng nếu cần.

Một học giả về giáo dục tỉ giảo quốc tế đã đánh giá 4 quốc gia mà đã tái mở cửa trường học giữa đại dịch vi khuẩn corona hay, trong trường hợp của Thụy Điển, không bao giờ đóng cửa trường. Những quốc gia nhận được điểm cho sự thực thi của họ trong 5 thể loại mà các chuyên gia đã thiết lập là quan trọng để ngăn chận sự lây lan của Covid-19 tại các trường học.

Quốc gia Tái mở cửa chậm và theo giai đoạn Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội ở trường Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở cộng đồng Quyết định dựa vào tài liệu cập nhật Thời gian liên hệ với cộng đồng và gia đình Uruguay A A A B B Nhật Bản B A A A B Thụy Điển F D C D D Do Thái F B C C C

Điều đó làm phức tạp việc tái mở cửa trường học tại Hoa Kỳ, với các trường hợp bị lây Covid-19 đang gia tăng, khả năng thử nghiệm bị hạn chế và hệ thống giáo dục tản quyền. Hầu hết các quốc gia có hệ thống giáo dục toàn quốc. Tại Hoa Kỳ, các viên chức học đường ở 50 tiểu bang phải chọn lựa thông qua cùng thông điệp chính trị hóa và các tài liệu lẫn lộn trong khi mỗi nơi tự thực hiện quyết định của chính họ có nên hay không, khi nào và cách nào để đón học sinh trở lại trường.