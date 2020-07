Tina Trần (hội AARP): Texas ngừa quá chậm, cao niên chết dịch tăng gấp 2



SAN ANTONIO, Texas (VB) --- Chết vì coronavirus tăng vọt tại tiểu bang Texas, với số người chết tại các nhà dưỡng lão Texas tăng gấp đôi trong tháng 7/2020, theo tin Texas Tribune. Tina Trần, giám đốc hội bất vụ lợi vì quyền lợi người già AARP tại Texas, nói rằng tiểu bang phản ứng quá chậm trong việc bảo vệ ngừa dịch tại các nhà dưỡng lão và các khu nhà sống có hỗ trợ (assisted living facilities), và chính hội AARP nghe than phiền như thế từ các gia đình mà các gia đình này chứa có thông tin kịp thời về các hồ sơ dương tính trong các cơ sở [người già] Texas.



Lây nhiễm COVID-19 bùng nổ tại các nhà dưỡng lão Texas trong tháng 7/2020, với 8,291 người bị lây dịch, tính tới Thứ Hai 27/7/2020 --- tức là tăng gấp 4 lần so với các hồ sơ ghi được trong toàn bộ tháng 6/2020, theo sở y tế Texas.



Hơn 3/4 nhà dưỡng lão Texas báo cáo ít nhất một người bị lây nhiễm coronavirus kể từ khi dịch khởi đầu, tăng từ hơn phân nửa vào cuối tháng 6/2020.



Tương tự tại các khu nhà có hỗ trợ của tiểu bang, nơi báo cáo 924 trường hợp lây bệnh được báo cáo lên Bộ Y Tế Texas cho tới hôm Thứ Hai, so với 267 trường hợp trong tháng 6/2020.



Trong số 5,713 người chết vì COVID-19 tại Texas, có 1/3 là cư dân nhà dưỡng lão. Trên toàn quốc Hoa Kỳ, hơn 40% chết vì dịch này là liên hệ tới các trung tâm chăm sóc cao niên, theo phân tích của báo New York Times.



Mới tuần trước, cơ quan liên bang về y tế có tên Centers for Medicare and Medicaid Services (CMMS) hứa là sẽ gửi các máy xét nghiệm COVID-19 tới các nhà dưỡng lão. Nhưng CMMS tới giờ chỉ mới gửi 57 máy xét nghiệm tới các y viện Texas nào báo cáo ít nhất 3 trường hợp nhiễm bệnh dịch này, hay một trường hợp trong các nhân viên y tế nơi đó hay là 1 người chết trong tuần trước đó.



Tina Trần nói, nhưng với hơn 1,200 nhà dưỡng lão và 2,000 khu nhà cao niên có hỗ trợ tại Texas, thì 57 máy xét nghiệm không đủ gì.



Thông tấn Reuters tuần trước loan tin rằng thành phố San Antonio và quận Bexar tại tiểu bang Texas đã mua 5 thùng xe tải đông lạnh để giữ 180 xác vì nhiều nhà quàn và nhà xác hết chỗ, làm không kịp.