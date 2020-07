DB Bee Nguyễn: Trump tấn công toàn diện nữ quyền

DB Bee Nguyễn: Trump đã tấn công toàn diện nữ quyền



ATLANTA, Georgia (VB) --- Thông tấn Atlanta Daily World hôm 28/7/2020 loan tin rằng, dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn (Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Georgia) nói rằng TT Trump có chính sách tấn công toàn diện nữ quyền, trong khi ứng cử viên Joe Biden mới thực sự quan tâm về cải thiện sức khỏe phụ nữ và quyền tiếp cận y tế.



Bản văn của Đảng Dân Chủ Goergia viết rằng:



"Trump có một lịch sử lâu dài nói rằng ông tôn trọng phụ nữ, nhưng hành động của Trump đưa ra rất khác biệt," theo lời Chủ tịch Đảng Dân Chủ Goergia và là thượng nghị sĩ tiểu bang Nikema Williams. “Suốt trong thời gian làm Tổng Thống, Trump liên tục hành động làm suy yếu sự tiếp cận của phụ nữ đối với chăm sóc y tế, lương bình đẳng [nam nữ] và quyên được nghỉ có lương để chăm sóc gia đình, phá vỡ những lời hứa khi vận động phiếu của dân Goergia. Chúng ta xứng đáng hơn nhiều. May mắn, Joe Biden có một hồ sơ lâu dài mạnh mẽ chiến đấu vì các giá trị của chúng ta, và phụ nữ Goergia sẽ đi bàu vào tháng 11/2020 để chọn Biden làm Tổng Thống kế tiếp."



Bà Wiliams thêm: "Trump đã cho thấy Trump liên tục coi thường phụ nữ, kể cả hành vi nguy hiểm tìm cách xóa bỏ luật chăm sóc y tế giá rẻ Affordable Care Act nhằm xóa bỏ sự chăm sóc y tế của hàng chục ngàn người dân Georgia và mang chúng ta trở lại thời kỳ khi là một phụ nữ tự thân bị xem là một bệnh căn có sẵn (pre-existing condition)."



Dân biểu Bee Nguyen, Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Georgia, nói: "Đã tới lúc phải chọn một vị Tổng Thống là lãnh đạo thực sự cho quyền y tế của phụ nữ. Joe Biden sẽ đặt ưu tiên cải thiện chăm sóc sức khỏe phụ nữ, và sẽ đảo ngược chính sách của Trump đang tấn công toàn diện vào quyền của phụ nữ."

Hồ sơ của Trump về phụ nữ:



--- Khi Trump vận động khắp Hoa Kỳ năm 2016, Trump cam kết sẽ "làm nhiều hơn cho phụ nữ hơn bất kỳ ai" và đặc biệt nói sẽ hỗ trợ chăm sóc y tế phụ nữ.

Trump đang nhắm xóa sổ toàn bộ luật y tế giá rẻ Affordable Care Act, để đưa trở lại những ngày các hãng bảo hiểm có thể tính tiền y tế phụ nữ đắt hơn và không trả tiền chăm sóc thai sản. [New York Times, 6/26/20]



--]Trump đã gỡ bỏ sự bảo vệ chống lại sách nhiễu tình dục nơi sở làm và lương kỳ thị nam nữ. "Vào ngày 27/3/2020, Trump gỡ bỏ sắc lệnh năm 2014 về lương công bằng và an toàn nơi sở làm "the 2014 Fair Pay and Safe Workplaces" mà Tổng Thống Obama đã ký để bảo đảm các công ty có hợp đồng liên bang phải làm cho đúng 14 luật về dân quyền và lao động." [NBC News, 4/3/17]



--- Trump đã gỡ bỏ hướng dẫn thời kỳ Obama về nạn tấn công tình dục trong sân trường và Trump thu hẹp định nghĩa về sách nhiễu tình dục.

Trước đó, Trump đã hứa giải quyết vấn đề chăm sóc trẻ em, nói "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề. Nghĩa là các bà mẹ phải được đền bù công bằng co việc làm và bảo đảm rằng họ có chăm sóc trẻ em giá rẻ và phẩm chất cao cho các con của quý bà." [U.S. News and World Report, 9/13/16]



--- Trump ra luật thuế mới đã giảm số tiền tín dụng chăm sóc trẻ em và người lệ thuộc (child and dependent care credit) đối với nhiều gia đình lao động, trong khi giảm thuế khổng lồ cho các tỷ phú và các đại công ty. [Elaine Maag, Tax Policy Center, 11/27/18]



--- Chăm sóc bé sơ sinh tại Georgia tăng giá 15.6% mỗi năm nhiều hơn học phí trong tiểu bang tại các đại học công lập 4 năm. Theo Bộ Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ, chăm sóc trẻ em được xem là hợp túi tiền nếu không chiếm hơn 10% lương của cả gia đình. Như thế, chỉ 37% gia đình Georgia có thể chăm sóc bé sơ sinh. Nhưng trong Thượng Đỉnh Bạch Ốc về chăm sóc trẻ em và nghỉ có lương "White House Summit on Child Care and Paid Leave", Trump nói "trong cương vị ứng viên Tổng Thống, tôi cam kết thúc đẩy cho nghỉ có lương để chăm sóc gia đình. Với bước quan trọng này, chúng tôi đang thực hiện. Và chúng tôi đang làm điều chưa ai từng làm, theo tôi nghĩ, chưa từng ai làm trước đây." [Trump remarks, 10/12/19]