Biểu Tình Tự Phát Ủng Hộ TT Trump, Yêu Cầu Mở Cửa Trường Học, Cơ Sở Tôn Giáo, Business, Chống TC

Little Sài Gòn, Nam California (Thanh Huy)- - Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020 trước bãi cỏ đối diện khu Thương Xá Phước Lộc Thọ (Trong khuôn viên khu chợ Á Đông) Thành phố Westminster, hơn 200 đồng hương đã tham dự cuộc Biểu Tình Tuần Hành Tự Phát Ủng Hộ Tổng Thống Trump, Yêu Cầu Mở Cửa Trường Học, các cơ sở Tôn Giáo, Business, chống Tàu Cộng…



Dọc theo bãi cỏ, một hàng cờ Mỹ-Việt và những tấm bảng nhự: “Communist China get out the USA,” “Covid-19 Made in China (CCP Virus)," “Recall Newsom,” “Open School,” ”Open Business,” “Open Church,” “Trump 2020.”





Đoàn người biểu tình đã hô vang những câu khẩu hiệu trên, hòa lẫn những tiếng còi xe làm cho khu thương mại trở nên náo nhiệt, trong lúc nầy cũng có vài chiếc xe chạy ngang dơ ngón tay giữa lên và nói những lời không mấy lịch sự chỉ vào đoàn người biểu tình.





Theo tờ chương trình cho thấy vì cuộc biểu tình tự phát nên không có ai là trưởng ban tổ chức, chỉ có MC là ông Ngô Đình Lượng, Nguyễn Văn Hòa phụ trách tiếp tân, điều hợp, đón tiếp quan khách và đồng hương.







Đúng 5 giờ nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, sau đó MC mời ông Nguyễn Văn Mỹ cũng là thành viên tham dự biểu tình lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cho biết: “Để ủng hộ lập trường, đường lối của Tổng Thống Donald J. Trump trong việc điều hành đất nước Hoa Kỳ cũng như chính sách đối đầu mạnh mẽ với Trung Cộng nhằm ngăn chận, triệt tiêu tham vọng bá chủ thế giới và mưu đồ chiếm trọn Biển Đông của Tập Cận Bình và trong thời gian qua các cơ sở Tôn Giáo, Thương Mại, Nhà Thờ, Tượng Chúa Giêsu và tượng các vị anh hùng dân tộc Hoa Kỳ như TT George Washington, Abraham Lincoln đã bị đập phá, phóng hỏa khắp nơi! Trong tinh thần tuần hành tự phát chúng tôi yêu cầu chính quyền phải điều tra bọn tội phạm, chính quyền tiểu bang cho mở cửa trường học, mở cửa Business và các cơ sở Tôn Giáo được tự do Thờ Phượng. Chúng ta sẽ thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của chính quyền trong việc phòng chống lây nhiễm Covid-19…”







Tiếp theo đoàn người biểu tình tiếp tục tuần hành từ địa điểm tập trung đi đến đường Magnolia, băng qua đường và vòng quanh trở lại đến trước khu thương xá Phước Lộc Thọ, qua đường trở về địa điểm xuất phát và giải tán tại đây. Trong lúc đoàn người vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu thì trên bầu trời Bolsa có một chiếc máy bay kéo cờ Việt Nam Cộng Hòa và tấm biểu ngữ: “Vietnamese American 4 Trum’ bay dọc theo đoàn người tuần hành.







Đây là một cuộc biểu tình diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi, những người tham dự đều mang khẩu trang nên không nhận ra nhau, cũng chính vì vậy mà nhà báo Tâm An đã không thấy một số phóng viên của các tờ báo Nam California hiện diện trong buổi biểu tình.