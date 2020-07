Will Nguyen kể chuyện bị gián điệp TQ móc nối ở Singapore



SINGAPORE (VB) --- Cẩn trọng, chúng ta đang sống giữa các gián điệp... Thông tấn AsiaOne hôm 27/7/2020 loan tin thêm chi tiết về chuyện một người đàn ông Singapore hôm 24/7/2020 thú nhận đã làm gián điệp cho Trung Quốc để lấy các thông tin nhạy cảm từ Hoa Kỳ. Và một bạn học cũ của điệp viên Singapore này là một người Mỹ gốc Việt đã kể thêm chi tiết mới.



Dickson Yeo, 39 tuổi, cựu sinh viên đại học Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), bây giờ đối diện bản án 10 năm tù sau khi nhận tội tại một tòa án Hoa Kỳ. Yeo thú nhận đã sử dụng việc tham vấn chính trị của ông tại Mỹ như là một bề ngoài để tuyển mộ các cá nhân Hoa Kỳ có tình trạng chính phủ Mỹ công nhận là cá nhân có an ninh an toàn (security clearances), những người này sẽ được Yeo giao nhiệm vụ viết các báo cáo mật để y sẽ chuyển sang các điệp viên Trung Quốc cấp chỉ huy của y.



Tuy nhiên, một trong các bạn học của Yeo tại LKYSPP, ghi nhận rằng Yeo có dấu hiệu làm gián điệp cho Trung Quốc trước đó.



Trong một bài viết trên Facebook post, công dân Mỹ tên Will Nguyen viết rằng anh và Yeo là bạn học ở National University of Singapore, nhưng không thực sự nói chuyệnv ới nhau.



Nguyen, người nổi tiếng hồi năm 2018 sau khi bị bắt trong một cuộc biểu tình tại Việt Nam, viết rằng Yeo đã tìm cách liên lạc với Nguyen nhiều lần trong thời kỳ nhiều tháng. Anh cũng liệt kê trong bài về các sự kiện khả nghi mà anh trải qua với Yeo.



Nguyen viết, "Không chỉ là Yeo có nhiều thể hiện ủng hộ Trung Cộng trong các nhóm Facebook ở trường LKYSPP, nhưng anh Yeo cũng tìm cách liên lạc tôi cho bất kỳ lý do nào, NHIỀU lần sau khi tôi ra khỏi tù. Một thông điệp từ Yeo rất đặc biệt là kỳ lạ đáng sợ, khi Yeo nói rằng Yeo nhìn thấy tôi trên một chuyến xe lửa."



Một chụp màn hình tin nhắn Facebook Messenger cho thấy Yeo tìm cách liên lạc với Nguyen hồi năm 2018. Yeo trước đó được các gián điệp Trung Quốc tuyển mộ hồi năm 2015 và dựng lên công ty giả làm tham vấn trong năm 2018.



Nguyen nêu bật rằng vào một lúc, người hướng dẫn Yeo làm luận án Tiến sĩ trước đó là Huang Jing, một giáo sư người Mỹ gốc Hoa, người bị vĩnh viễn cấm nhập cảnh Singapore năm 2017 vì là một "điệp viên có ảnh hưởng của một nước ngoài."



Sau khi Yeo thú tội làm việc gián điệp cho Trung Quốc, trường LKYSPP xác nhận rằng trường từ đó đã cắt đứt vị trí ứng viên Tiến sĩ của Yeo và Yeo không còn là sinh viên.



Bộ Nội An Singapore nói rằng cuộc điều tra cho thấy vụ này không làm lộ bất kỳ hiểm họa nào cho Singapore. Nói chuyệnv ới truyền thông hôm 26/7/2020, Ngoại Trưởng Vivian Balakrishnan nói rằng Singapore hiện đang nới rộng trợ giúp lãnh sự cho Yeo.



Nhà ngoại giao đã về hưu Bilahari Kausikan nói về trường hợp công dân Singapore này làm gián điệp cho Trung Quốc: "Một thằng ngốc như thế có thể làm cho tất cả công dân Singapore bị nghi ngờ."