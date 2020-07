Đức quốc: 1 sinh viên gốc Việt bị hãng thời trang trộm sáng kiến

BERLIN, Đức Quốc (VB) -- Thông tấn Hyperbae hôm 24/7/2020 loan tin rằng cô Tra My Nguyen, một sinh viên tại đại học mỹ thuật Berlin University of the Arts, tố cáo công ty Balenciaga đã trộm sáng kiến trong dự án Thạc sĩ của cô, một chuỗi các xe motorbikes được quấn, trùm các tấm vải theo các biểu hiện.



Cô gọi đích danh Balenciaga trong một bài viết trên mạng xã hội Instagram cho thấy các ảnh chụp từ màn hình các cuộc nói chuyện giữa cô và người công ty này, cũng như một số hình cô cho là giống như dự án của cô được Balenciaga đưa lên Instagram ngày 21/7/2020.



Cô Nguyen nói rằng một viên chức tuyển mộ của phòng sáng tạo mỹ thuật của hãng Balenciaga tới thăm đại học của cô để nhìn các sáng tạo của sinh viên. Sau đó, viên chức kia gửi email tới cô Nguyen, hai lần xin xem các sáng tạo khác của Nguyen. Do vậy, cô Nguyeen cung cấp dữ kiện, giải thích về tiến trình sáng tạo và các hình ảnh nghệ thuậtc ủa cô. Mới vài ngày trước, hãng Balenciaga đăng một tấm hình, trông y hệt các hình trong dự án cô Nguyen, cho thấy một xe gắn máy trùm trong các tấm vải của nhãn hiệu này.



Cô Nguyen giải thích, "Bắt rễ từ lịch sử gia đình của tôi, từ mẹ tôi bán chiếc xe môtô của bà để cả nhà sang Đức định cư, nền văn hóa xe môtô Việt Nam đã là tập trung chính trong các dự án sáng tạo của tôi mấy năm qua. Tôi cảm thấy bị phản bội và tổn thương vì đó là một phần trong văn hóa của tôi. Đó là một tiến trình nghệ thuật và và không phải là một mỹ thuật thời thượng bất kỳ mà quý vị có thể kiếm lợi."



Cô yêu cầu Balenciaga phải xin lỗi. Thông tấn Hyperbae ghi rằng cho tới ngày 24/7/2020, công ty Balenciaga và cả bả Demna Gvsalia, giám đốc sáng tạo của công ty, vẫn chưa đưa ra bản văn nào về chuyện chôm sáng kiến này.



Trang của cô ở đây: https://www.instagram.com/tra.my1/