Tin và bài đáng chú ý trong ngày Thứ Sáu 24/7/2020

--- 6 quy tắc tham gia vào cuộc trò chuyện với các nhà thuyết âm mưu (Jovan Byford) -- the-interpreter.org

--- Backlash Over Anti-Racist Billboard Challenges Houston’s Vietnamese American Community...(Houston Public Media) In Southwest Houston, a Vietnamese American businessman received death threats and a boycott when he put up a bilingual Black Lives Matter billboard.

--- TT Trump hủy đại hội Đảng Cộng hòa ở Florida (VOA): vì các ca nhiễm virus corona đã tăng đột phá tại bang này.

--- Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ trong 9 ngày (RFA)

--- Trả đũa Mỹ, Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa tòa lãnh sự ở Thành Đô (RFI)

--- Nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ dễ hay khó, mấu chốt chỗ nào? (BBC)

--- Tôi không thể thở! (Diệu Liên Lý Thu Linh) Thư Viện Hoa Sen: Những chuyện nhỏ như thế mà Phật tử cũng không thể làm ngơ cho nhau, thì nói gì những thứ cao xa hơn. Niệm A Di Đà mà vẫn biết sợ nhân quả, biết giữ năm giới, không tốt sao?

--- Thảm hại thân phận dư luận viên (Phạm Đình Trọng) Sáng Tạo: Thượng tá, chủ nhiệm bộ môn Chủ Nghĩa Xã hội khoa học trường sĩ quan Công Binh Bùi Tiến Lợi bị xóa đảng tịch cộng sản, bị đuổi ra khỏi binh đoàn Dư Luận Viên 47 theo công bố chính thức trên truyền thông chính thống

VIỆT BÁO:

--- Tác Động Lâu Dài của Nghệ Thuật Ann Phong (Mat Gleason):

--- Hành Pháp Hoa Kỳ Vẫn Từ Chối Nhận Đơn DACA (Lê Minh Hải):

--- Thống Khổ Trần Gian (Vĩnh Hảo):

--- Mối Tình Đầu Của Doãn (Đào Như):

--- Làm Thơ Chung Để Chữa Lành (Phan Tấn Hải):

--- Có Phải Loại Máu Làm Cho Người Ta Dễ Bị Nhiễm Covid-19? (Thụy Âm dịch):

--- Vui Buồn Thẩm Mỹ: Những Cái Tổ Chim (VB Ngọc Anh):

--- Sức Khỏe và Thẩm Mỹ: Bia Làm Đẹp Da Và Tóc (VB Ngọc Anh tổng hợp):

--- Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Tẩy Lông (VB Ngọc Anh):

--- Yogurt, Probiotic, Prebiotic Và Synbiotic (Bs thú y Nguyễn Thượng Chánh DVM):

