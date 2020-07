Hành Pháp Hoa Kỳ Vẫn Từ Chối Nhận Đơn DACA Mới-Du học sinh được ở lại Mỹ học online trên mạng - Bộ Ngọai Giao nói các Tòa Lãnh sự sẽ cấp chiếu khán trở lại

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International (RMI) đảm trách hằng tuần, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh và đầu tư định cư. Văn phòng RMI không phải luật sư, việc tín nhiệm các tin tức trong bài viết này hoàn toàn thuộc quyền tự do và trách nhiệm của quý vị. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc email: info@rmiodp.com





(Robert Mullins International) Vào ngày 16 tháng Bảy năm 2020 vừa qua, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Sở di trú USCIS từ chối nhận đơn mới về chương trình DACA, dù phán quyết của Tối Cao Pháp Viện cho phục hồi chương trình DACA. Đây là chương trình tạm thời không trục xuất những thanh niên đã đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ khi còn thơ ấu và cho phép họ được phép làm việc tại Hoa Kỳ.





Tổng thống dọa rằng vẫn tìm cách xóa sổ chương trình DACA nhưng ông đã không làm việc này. Ngày 13 tháng Bảy vừa qua là ngày đáo hạn nếu hành pháp muốn nộp đơn xin tiếp tục trình bày vụ này trước tòa, nhưng họ đã không nộp đơn. Việc gia hạn diện DACA vẫn tiếp tục nhưng Sở di trú không có hành động gì cho thấy họ sẽ nhận những đơn mới cho chương trình DACA.





Theo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trong tháng Sáu vừa qua, Sở di trú vẫn tiếp tục từ chối đơn DACA muốn nộp lần đầu tiên, vẫn tiếp tục không xác nhận việc có nhận đơn mới hay không. Sở di trú chỉ gửi cho những đương đơn mới thông báo nói rằng cơ quan này "không chấp nhận những hồ sơ đầu tiên".





Các nhân viên của Sở di trú nói rằng họ chẳng nhận được những hướng dẫn về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện hoặc về đơn DACA mới. Sở di trú, Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư Pháp không trả lời những yêu cầu họ cần bình luận về đơn DACA mới.





Việc chậm trễ chấp nhận những đương đơn DACA mới hiển nhiên đã vi phạm lệnh của Tối Cao Pháp Viện. Vào ngày 14 tháng Bảy vừa qua, Thượng nghị sĩ Kamala Harris và những nghị sĩ khác đã viết thư cho Bộ Nội An yêu cầu Bộ này nên "theo lệnh ngay lập tức" với phán quyết của tòa và "phục hồi việc bảo vệ tòan thể chương trình DACA".





Vào ngày 17 tháng Bảy, Tòa Địa Hạt Hoa Kỳ tại tiểu bang Maryland đã nói rằng chương trình DACA phải được phục hồi "tình trạng trước ngày 5 tháng Chín năm 2017", có nghĩa là tình trạng trước khi Tổng thống Trump muốn chấm dứt chương trình này. Vì thế, hàng trăm ngàn di dân hợp lệ cho chương trình DACA có cơ hội nộp đơn mới. Nhưng câu hỏi ở đây là liệu Sở di trú có thi hành phán quyết của tòa hay không? Sở di trú đã bất chấp phán quyết của Tối Cao Pháp Viện nên không có gì chắc chắn nếu và khi nào cơ quan này sẽ chấp hành lệnh của Tối Cao Pháp Viện.





Sinh viên du học tiếp tục ở lại Hoa Kỳ dù chỉ theo học trên mạng online





Vào ngày 14 tháng Bảy vừa qua, hành pháp Trump đã hủy bỏ chính sách mới muốn chấm dứt chiếu khán (visa) của các sinh viên ngọai quốc trong khóa mùa Thu sắp mới nếu họ chỉ học trên mạng online.





Điều này có nghĩa là các sinh viên ngọai quốc có thể lấy tất cả các lớp học online để thực hiện những yêu cầu của diện chiếu khán du học F1. Họ sẽ không cần phải theo học những trường chỉ dạy học trực tiếp, phải vào lớp học.





Bộ Ngọai Giao nói rằng các Tòa Lãnh sự sẽ trở lại những dịch vụ cấp chiếu khán





Vào ngày 13 tháng Bảy vừa qua, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng các Tòa Lãnh sự sẽ bắt đầu trở lại với những dịch vụ về chiếu khán, nhưng Bộ này không nói những tòa lãnh sự nào sẽ trở lại thực hiện những dịch vụ này.





Và cho đến ngày hôm nay, không có Tòa Đại sứ hoặc Tòa lãnh sự nào loan báo về dự tính sẽ trở lại làm những dịch vụ chiếu khán.





Trang mạng điện tử chính thức của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn vẫn nói rằng họ đóng cửa ngọai trừ những dịch vụ khẩn cấp.





Cần ghi nhớ rằng lệnh Ngưng Nhập Cảnh của Hành Pháp Hoa Kỳ sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến cuối năm nay. Điều này có nghĩa là những chiếu khán di dân mới chỉ cấp cho người hôn phối và con nhỏ của công dân Mỹ, kể từ hôm nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.





Vấn đề ngưng cấp chiếu khán Hoa Kỳ trên tòa thế giới, ngọai trừ những hồ sơ khẩn cấp, đã giới hạn nghiêm trọng đến vấn đề di dân và du lịch đến Hoa Kỳ trong mùa đại dịch này.





Thẻ Xanh và Thẻ Cho Phép Đi Làm của tôi đâu?





Sau khi quyết định sẽ gửi Thẻ Xanh và thẻ cho phép làm việc đến tận nhà các đương đơn, Sở di trú USCIS không thể giữ được lời hứa của mình. Sở di trú đang bị tồn đọng 75.000 thẻ cho phép làm việc và khỏang 50.000 Thẻ Xanh chưa thể hòan tất và gửi cho các đương đơn.





Sở di trú đang gặp vấn đề tài chánh rất nghiêm trọng và đang nói về việc giảm số nhân viên đến 75%. Với tình trạng này và đại dịch Covid-19, hai cơ sở có nhiệm vụ in ấn Thẻ Xanh ở Hoa Kỳ không thể nào hòan tất nhiệm vụ của họ. Một cơ sở ở tiểu bang Kentucky đã đóng cửa từ cuối tháng Sáu vừa qua và cơ sở ở tiểu bang Missouri chỉ đang họat động với năng suất giảm mạnh. Điều này sẽ tệ hơn nếu việc sa thải nhân viên - dù là tạm thời - có hiệu lực vào cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám sắp tới.





Sở di trú đang bị tràn ngập bởi những cuộc gọi điện thoại của những đương đơn đã có hồ sơ được chấp thuận hỏi về việc chậm trễ gửi cho họ biên nhận và những thủ tục tiếp theo. Những đương đơn này cần Thẻ Xanh để có thể di chuyển xa hoặc để chứng minh họ hợp lệ làm việc. Trong quá khứ, nếu cần gấp, họ có thể xin hẹn ở văn phòng di trú đại địa phương để xin dấu mộc đóng tên sổ thông hành (passport) của họ gia hạn quy chế thường trú nhân. Vì đại dịch Covid-19 và họat động giới hạn của các văn phòng di trú ở địa phương, muốn lấy hẹn xin dấu mộc gia hạn này rất khó. Nhân viên di trú thường sẽ gọi điện thọai lại cho biết cuộc hẹn chưa thể thực hiện được vì số người xin hẹn quá đông và yêu cầu đương đơn gọi điện thọai lại cho trung tâm di trú và xin hẹn lại từ đầu.





Kể từ khi Sở di trú USCIS gặp trở ngại về việc in Thẻ Xanh và giấy phép làm việc, có lẽ đây là lúc Bộ Nội An cần ưu tiên quan tâm đến vấn đề in ấn hoặc giải quyết nhanh việc cấp thẻ xanh tạm thời.





Hỏi Đáp Di Trú





- Hỏi: Khi Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn trở lại họat động bình thường, những lọai chiếu khán nào hợp lệ sẽ được phỏng vấn?

- Đáp: Khi Tòa Lãnh sự trở lại họat động bình thường, họ sẽ duyệt xét những lọai chiếu khán du lịch, công việc B1-B2, chiếu khán đầu tư EB-5 và chiếu khán du học F1. Về chiếu khán di dân, chỉ có người hôn phối và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ sẽ được phỏng vấn từ nay cho đến cuối năm 2020.





- Hỏi: Tại sao Sở di trú USCIS từ chối nhận những đơn mới về chương trình DACA mặc dù Tối Cao Pháp Viện nói rằng các đương đơn mới có thể nộp đơn chương trình DACA?

- Đáp: Việc trì hõan nhận đơn DACA mới xảy ra vì Tòa Bạch Ốc yêu cầu điều này dù bất tuân theo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.





