Tác Động Lâu Dài của Nghệ Thuật Ann Phong

Phong cách diễn đạt của chị là sự xen kẽ giữa các tạp chất dày với các khúc màu được gột rửa và nhỏ giọt – một chỉ số ký hiệu học tinh tế chấp nhận và làm việc với nhiều lối tiếp cận khác nhau trong thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng thời đại mà Ann Phong đang sinh sống và sáng tạo không là một thế giới ổn định, an bình. Những tác phẩm gần đây của chị khẳng định sự cấp thiết cần phải nhận chân rằng chúng ta đã quá bừa bãi trong việc tái chế đồ phế thải từ hàng hóa tiêu dùng.





Điều tốt nhất về mỹ thuật, đặc biệt là hội họa, là nó được tạo ra để lưu lại trong các bộ sưu tập như một minh chứng của thời đại. Có lẽ một ngày nào đó, thông điệp của Ann Phong sẽ được nghe, và một nhân loại đã thay đổi có thể nhìn vào những hài cốt rải rác lắp ghép trong tranh của chị như những di vật từ một thời lãng phí đã qua. Chỉ với một Trái đất được làm sạch, nghệ thuật chính thể của Ann Phong sẽ được đánh giá đúng nghĩa như một bức tranh thuần túy.





Mat Gleason, “The Lasting Impact of the Art of Ann Phong.” Mat Gleason , sáng lập viên tạp chí nghệ thuật Coagula, là nhà phê bình nghệ thuật và giám tuyển nghệ thuật đương đại quốc tế