Hơn 4 Triệu Người Mỹ Bị Truyền Nhiễm Vi Khuẩn Corona, California Đã Qua Mặt New York Về Số Người Bị Bệnh

Úc đã bị thiệt hại vì một ngày tồi tệ nhất các trường hợp bị nhiễm vi khuẩn corona, với tiểu bang Victoria ghi nhận 484 trường hợp mới và cảnh báo số lượng có thể tăng cao hơn nữa, khi làn sóng thứ hai đe dọa sự hồi phục nền kinh tế quốc gia, theo bản tin của báo Time cho biết hôm 22 tháng 7.

Tiểu bang láng giềng New South Wales cũng ghi nhận 16 trường hợp mới, và Queensland 1, giúp đẩy tổng số hơn 500 và phá kỷ lục trước đây 469 trường hợp trong một ngày vào này 28 tháng 3.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrew hôm Thứ Tư kêu gọi mọi người tuân thủ, nói rằng việc phong tỏa có thể phải được gia hạn nếu các bệnh nhiễm trùng hàng ngày không bắt đầu giảm. Trong hai tuần tính đến ngày 21 tháng 7, gần 90% người cảm thấy không khỏe đã không cách ly giữa lần đầu tiên bị bệnh và đi xét nghiệm, và hơn một nửa tiếp tục đi làm, mua sắm hoặc giao tiếp trong khi chờ kết quả xét nghiệm, theo ông cho biết.

Trong khi đó, số trường hợp vị lây mới được xác nhân tại California đã vượt qua tổng số trường hợp của New York.

California có 415,763 trường hợp bị lây tính tới Thứ Tư, so với 415,094 tại New York, theo tài liệu Covid-19 do NBC News biên soạn cho biết.

- Trên toàn cầu hiện có 15,077,182 trường hợp bị lây, với 620,257 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 4,038,967 trường hợp bị lây, với 145,384 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 31,743 trường hợp bị lây gồm 521 người thiệt mạng.