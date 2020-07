New Jersey: 1 Luật Sư Bắn Chết Con Trai Của 1 Nữ Chánh Án Ngay Trước Nhà, Tay Súng Được Tìm Thấy Đã Chết

Một luật sư đã được tìm thấy chết hôm Thứ Hai, 20 tháng 7 năm 2020 là nghi can trong vụ nổ súng tại nhà của Chánh Án Địa Hạt Hoa Kỳ Esther Salas, theo Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ tại New Jersey cho biết vào trưa xế Thứ Hai, theo bản tin của CNN tường trình.

Con của Chánh Án Salas bị giết chết và chồng của bà bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ Nhật tại nhà của họ ở North Brunswick, New Jersey.

FBI đã xác nhận Roy Den Hollander là “đối tượng đầu tiên,” và nói rằng ông này đã chết, theo văn phòng Công Tố Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Den Hollander là một luật sư người đã từng tranh cãi một vụ kiện trước Salas, theo hồ sơ tòa án cho biết.

Lúc đầu, 2 nguồn tin cảnh sát nói với CNN rằng đối tượng đã chết vì được tin là tự sát.

Người con trai của chánh án, tên là Daniel Anderl, 20 tuổi là sinh viên tại Đại Học Catholic University, bị bắn chết trong vụ nổ súng, và Mark Anderl, chồng của bà chánh án và là một luật sư biện hộ, bị thương, theo Freda Woldson, Chánh Thẩm Tòa Địa Hạt Hoa Kỳ tại New Jersey cho biết. Salas không bị gì, theo Wolfson cho hay.

Lực Lượng US Marshals và FBI đang điều tra vụ nổ súng. Báo cáo đầu tiên từ cảnh sát nói rằng Daniel Anderl, với người cha đang đứng sau anh ấy, mở cửa vào nhà thì bị một loạt đạn, theo nguồn tin từ cảnh sát nói với CNN. Tay súng đã chạy thoát.

Một gói hàng từ FedEx có ghi địa chỉ gửi tới Salas đã được tìm thấy bởi các viên chức điều tra một chiếc xe có liên quan đến nghi can, theo cảnh sát. Thi thể của nghi can được tìm thấy tại thành phố Rockland tại Quận Sullivan, New York, theo Trooper Steven Nevel của Cảnh Sát Tiểu Bang New York.

Tay súng xuất hiện với bộ đồ đồng phục FedEx, theo một cảnh sát hiểu biết rõ cuộc điều tra nói với CNN.

Các nhà điều tra vẫn chưa biết được động lực của vụ nổ súng.