THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHỔ BIẾN NGAY

Liên Lạc: Fatima Magoummadou, U.S. Census Bureau Partnership Specialist

Email: fatima.h.mougammadou@2020census.gov

Cell: 213.315.9326

Cuộc tuần hành 2020 Census kêu gọi #GetOutTheCount (Hãy Tham Gia Vào Việc Đếm) qua Garden Grove-Stanton

(Garden Grove,CA)- Trong thời buổi COVID, mọi thứ đều phải thay đổi- bao gồm cả Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. Do những khó khăn chưa từng có tạo ra bởi lệnh cách ly xã hội để kềm chế cơn dịch bệnh mới độc địa lây lan toàn cầu coronavirus, 2020 U.S. Census đã được gia hạn tới 31 tháng 10 ( 3 tháng trễ hơn so với hạn chót thường lệ là tháng Bảy).

Thông thường, vài tháng sau ngày Thống Kê Dân Số Quốc Gia (1 tháng 4), Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ gởi những nhân viên kiểm đếm đi đến cộng đồng. Công việc của những chuyên viên thống kê dân số này là gõ cửa nhà dân, khuyến khích những những ai chưa điền mẫu đơn thống kê dân số hãy làm việc này. Tuy nhiên, trong thời buổi cách ly tại nhà và giữ khoảng cách xã hội chưa từng có như hiện nay, công việc kiểm đếm này chưa thể xảy ra. Nhiệm vụ đếm đủ tất cả mọi người càng trở nên thách thức hơn.

Vào ngày Thứ Sáu 24 tháng 7, từ 1:00- 5:00 PM, sẽ có một nỗ lực lớn của những tổ chức cộng đồng, những nhà hoạt động, và những lãnh đạo địa phương có tham gia 2020 Census tại Quận Cam, nhằm mục đích đếm được những thành viên trong cộng đồng khó tiếp xúc nhất tại Garden Grove và Stanton. Một đoàn tuần hành gồm 15 chiếc xe (được hộ tống bởi cảnh sát Garden Grove) sẽ lái qua những lộ trình có mức trả lời Census thấp. Đoàn tuần hành sẽ diễn hành qua những khu nhà dân, thương mại, cơ sở tôn giáo có nhiều người chưa điền mẫu thống kê dân số của mình (dựa vào số liệu thu thập từ 2020 Census).

Đoàn tuần hành sẽ khởi đầu từ Stanton Community Center vào giữa trưa (7800 Katella), đi qua Staton Family Resource Center, Continental Gardens Apartments, Stanton Central Park, chùa Quan Âm, Trường Thẩm Mỹ ABC, Buena Clinton Youth & Family Center; và Main Street-Garden Grove. Điểm kết thúc sẽ là Steelcraft đối diện với Tòa Đô Chính Garden Grove.

Dọc theo lộ trình, những thiện nguyện viên sẽ trao tay quà tặng 2020 Census (bình nước, túi xách, mũ trùm đầu…), bưu thiếp, tờ quảng cáo để giáo dục công chúng. Những biện pháp an toàn sẽ được áp dụng như dung dịch rửa tay, mặt nạ/tấm che mặt và giữ khoảng cách xã hội 6 feet (theo Hướng Dẫn của Bộ Y Tế Cộng Đồng California) để bảo đảm an toàn cho mọi người.

Để tưởng thưởng công chúng hưởng ứng #GetOutTheCount, những doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo và những tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng địa phương đã biếu tặng những phần thưởng và giftcards ( có giá trị $10-$25, cắt tóc, làm móng, phiếu ăn tại nhà hàng…). Đoàn Tuần Hành Census này được tổ chức bởi Paul Hoang, người sáng lập tổ chức chăm sóc sức khỏe tâm thần Moving Forward Psychological Institute Inc; Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, những thiện nguyện viên của Ủy Ban Đếm Đủ Người Việt Census 2020 Quận Cam (VNCCC); Hiệp Hội Hành Động Cộng Đồng Quận Cam; thành phố Garden Grove, Stanton, Cảnh Sát Garden Grove, Charitable Ventures…

Trong lịch sử, thống kê dân số là một cuộc khảo sát toàn quốc lớn lao thực hiện bởi Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ mỗi 10 năm. Nó được qui định trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, và ảnh hưởng của nó lan rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống dân sự. Trong thời COIVD, hơn bao giờ hết, việc đếm chính xác và đầy đủ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI sinh sống tại Quận Cam là thực sự cấp bách. Bảng câu hỏi chỉ bao gồm 9 câu hỏi, và chỉ mất dưới 10 phút để hoàn tất. Trong thời điểm 2020, U.S.Census có trên mạng internet, có thể hoàn tất bằng ba cách:

1- Trên mẫu đơn giấy in truyền thống (đã gởi đến những gia đình trong tháng Ba)

2- Trả lời online tại https://2020Census.gov hay

3- Trả lời bằng cách gọi vào số điện thoại miễn phí với 33 ngôn ngữ khác nhau trên website kể trên, có thể nói chuyện với nhân viên nói tiếng của mình (844-330-2020, để nói & nghe bằng ngôn ngữ Việt, goị số 844-461-2020)

** Với mỗi cá nhân đếm sót, Quận Cam mất $1,000- $2,000 tiền ngân sách hằng năm. Nhân lên cho 10 năm, số tiền thiệt hại có thể lên đến $20,000 một đầu người (tuổi từ 0-110) do mất ngân sách công cộng liên bang cho mỗi thập kỷ!

Cho đến ngày 18 tháng 7 2020, Quận Cam có mức trả lời Census bình quân chỉ vào khoảng 70% (với Anaheim và Santa Ana, con số này tụt lùi hơn ở mức giữa 60%, là do dân số đông hơn và sự đa dạng về mặt kinh tế xã hội và sắc tộc). Thách thức hiện nay là cần phải tiếp xúc với những cư dân khó đếm (HTC), thuyết phục họ điền mẫu đơn thống kê dân số của họ. Những cư dân khó đếm này bao gồm: những người nhập cư chỉ nói một ngôn ngữ, giới hạn khả năng Anh Ngữ; những di dân chưa có giấy tờ, những người vô gia cư, người cao niên, cựu chiến binh, trẻ em ( từ 0-5 tuổi), người khuyết tật, những người hiện đang sống cách ly, cô lập.

Bất kể tình trạng nhập cư, dữ liệu Census được bảo vệ mạnh mẽ bởi luật liên bang, và không thể được dụng bởi cảnh sát, các cơ quan thi hành pháp luật, Cơ Quan Thực Thi Di Trú & Hải Quan (ICE), hoặc nhân viên liên bang. Vì vậy, để mọi người đều được chăm sóc y tế phù hợp; để chúng ta có thể biết được cần bao nhiêu mẫu xét nghiệm COVID; để chính quyền có thể phân bổ ngân sách chính xác cho bệnh viện, trường học, đường xá, tiện ích, cứu hỏa, lực lượng đáp ứng khẩn cấp… dành cho cộng đồng, vấn đề quan trọng là #Hãy Tham Gia Vào VIệc Đếm! Xin mời! Hãy tham gia vào Cuộc Tuần Hành Census qua Garden Grove và Stanton vào Thứ Sáu, 24 Tháng 7 2020, từ 1-5 PM.