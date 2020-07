Trị Tiểu Đường Bằng Thuốc Thiên Nhiên Có Được Không

Thống kê cho biết có trên 70% người dân Canadien đã sử dụng ít nhất một loại thuốc thiên nhiên nào đó.

Đa số thường sử dụng các loại vitamines và các chất khoáng, nhưng cũng có một thiểu số lối 20% người tiêu thụ lại chọn các thuốc thiên nhiên từ nguồn gốc thực vật.









Lời tác giả: Bài viết nầy chỉ là những thông tin khoa học tổng quát mà thôi, chớ không có tính cách để chữa bệnh. Mọi thắc mắc hay nghi vấn liên quan đến thuốc thiên nhiên, xin quý bạn đọc hãy tham khảo trực tiếp với bác sĩ gia đình của mình trước khi sử dụng chúng (NTC)





***





Thử máu để xét nghiệm bệnh tiểu đường type 2

There’s no arguing that the A1C test is one of the most important blood tests for a person with diabetes.

In the USA, doctors recommend that you have your Hemoglobin A1c measured at least twice per year. This simple blood test will tell you an approximation of your blood sugar control for the past 3 months based on the amount of Advanced Glycogenated End-Products (AGEs) that have accumulated in your blood.







The higher your blood sugar levels are, the more AGEs are present. AGEs are also responsible for the development of complications such as retinopathy and neuropathy, because that accumulation will build and irritate crucial nerve-endings.

“The A1C blood test is used to diagnose diabetes and assess how well someone is managing their diet, food, activity, and blood glucose levels,” explains One Drop.









Một cuộc thăm dò trên 502 bệnh nhân tiểu đường cho biết, 1/3 người bệnh sử dụng thuốc thiên nhiên trong mục đích để họ có thể kiểm soát tình trạng đường huyết (glycémie) của họ một cách khả quan hơn. Không ít bệnh nhân đã chi tiêu một số tiền cho thuốc thiên nhiên mua không cần toa tương đương với các thuốc do bác sĩ kê toa để trị bệnh tiểu đường.





Theo quan điểm chính thức của L’Association canadienne du diabète, thì trong mọi trường hợp họ không khuyến cáo bệnh nhân dùng bất kỳ một loại thuốc thiên nhiên nào như các loại vitamines, khoáng chất cũng như tất cả các loại thuốc lá cây.





Ngày nay đã có rất nhiều khảo cứu được thực hiện cho thấy đôi khi đường huyết có thể được cải thiện bằng thuốc thiên nhiên.

Tuy vậy, phần đông các giới khoa học đều chưa thật sự nhìn nhận kết quả nầy bởi vì nhiều lý do, thí dụ như:

- thành phần các thuốc thiên nhiên sử dụng trong các thí nghiệm rất thay đổi tùy theo loại nghiên cứu;

- một số rất ít sản phẩm đã được định chuẩn hóa (standardize) trước khi được thí nghiệm;

- sự khó phân biệt kết quả do thuốc thiên nhiên gây ra với kết quả do thuốc được bác sĩ kê toa để trị bệnh tiểu đường;

- các thuốc nguồn gốc thực vật của Trung quốc thường hay thay đổi phức tạp...





Các sản phẩm được xem là tốt





Mặc dù những giới hạn như vừa nêu ở phần trên, nhưng đã có những bằng chứng khoa học cho chúng ta biết là có vài sản phẩm có khả năng làm giảm đường huyết:

*/ Nhân Sâm Hoa Kỳ, American ginseng, Wild ginseng (Panax quinquefolius):





Các chất gingenosides, panaxosides và saponines là 3 hoạt chất chính của sâm Hoa Kỳ, nhưng chính chất gingenosides mới tác động thật sự vào việc làm giảm đường huyết.





Nhân sâm Hoa Kỳ -American ginseng- Panax quinquefolius (wikipedia)





*/ Dây Bát, Ivy Gourd (Coccinia indica):





Lá của nó mới là chính yếu để làm giảm đường huyết. Chất pectine trong lá có khả năng làm giảm việc tân-sinh glucose ở gan (néoglucogénèse hépatique), đồng thời nó cũng có khuynh hướng làm gia tăng việc tạo insuline của tuyến tụy tạng.







Ivy gourd

Coccinia grandis, the ivy gourd, also known as baby watermelon, little gourd, gentleman's toes, tindora, or (misleadingly) gherkin, is a tropical vine. It is also known as Cephalandra indica, Kovakka, and Coccinia indica. (wikipedia)





*/ Chrome:





Chrome cho thấy có thể có một ích lợi nào đó trong việc giúp kéo đường huyết xuống, nhưng vấn đề nầy cũng chưa mấy chắc chắn lắm!

Tuy vậy, Chrome là một chất bổ xung được bệnh nhân tiểu đường tiêu thụ nhiều nhất.

Muốn có kết quả tốt, bệnh nhân cần phải uống ít nhất 400mcg chất picolinate de chrome.

Chrome có khả năng tăng tính nhạy cảm (sensibilité) của insuline, đồng thời cũng làm tăng ái lực (affinité) của các thụ thể (recepteurs) tiếp nhận hormone nầy.









Các sản phẩm còn trong vòng tranh cãi

Một số sản phẩm thiên nhiên tuy có người nói rằng rất có ích lợi trong việc làm giảm đường huyết nhưng kết quả khoa học vẫn còn thiếu sót, chưa rõ rệt lắm hoặc đôi khi còn trái ngược nhau nữa.

Các nhà khoa học lại nghi ngờ và họ cũng chưa hoàn toàn đồng nhất với nhau về kết quả làm hạ đường huyết của các chất sau đây:





Quế, Cinnamon (Cinnamonum cassia) Khổ qua, Mướp đắng, Bitter melon (Momordica charantia) Nha đam (Aloe vera)… Quảng cáo còn cho biết nó trị bá bệnh kể cả cancer Rau húng lủi, Quế ngọt, Basilic sacré, Holy basil, Tulsi (Ocimum sanctum) Cúc gai, Cỏ gai, Kim tảo thảo, Chardon Marie, Milk Thistle (Silybum marianum) Figuier de Barbarie, Nopal cactus (Opuntia streptacantha): một loại xương rồng Vanadium (một loại chất khoáng)

Quế (cinnamon)





Khổ qua-Bitter melon





Nha đam –Aloe vera





Holy basil-quế ngọt-húng lủi(?)-huơng nhu(?)



Ocimum tenuiflorum, also known as Ocimum sanctum, holy basil, or tulasi, is an aromatic plant in the family Lamiaceae which is native to the Indian subcontinent and widespread as a cultivated plant throughout the Southeast Asian tropics. Wikipedia

“Cây hương nhu còn có nhiều tên gọi khác như là é đỏ, é tía, é rừng, tên khoa học là Ocimum tenuiflorum L. Có tên đồng nghĩa là O. sanctum L.; O. tomentosum Lamk. Họ hoa môi (Lamiaceae). Tên nước ngoài Monk’s basil, sacred basil, holy basil, rough basil, tulsi, mosquito plant of South Africa (Anh); basilic saint, basilic sacré (Pháp).”..(Ngưng trích-Bs Hoàng Xuân Đại)

Cúc gai, Kim tảo thảo – Milk thistle-Chardon Marie





Một loại xương rồng-Nopal Cactus





Theo một vài khảo cứu cho biết, các chất polymères phénoliques của Quế nếu được sử dụng từ 1 tới 6g trong một ngày thì có thể làm tăng tính nhạy cảm của Insuline, và đồng thời làm giảm hàm lượng hai chất mỡ cholesterol và triglyceride trong máu.

Trong tất cả các nhóm quế, chỉ có giống Cassia mới cho thấy có kết quả thí nghiệm tốt.

Còn đối với trái và hạt khổ qua (melon amer - bitter melon), chúng cho thấy có chứa một loại proteine đặc biệt có cấu trúc hóa học tưong tợ như Insuline.

Một khảo cứu cho biết nếu ăn khổ qua và hạt của nó thì có thể giảm được liều lượng các loại thuốc trị diabète, chẳng hạn như Metformin hay Glyburide.

Tuy vậy, sử dụng khổ qua nhiều thì có thể làm xảo thai.





Bệnh tiểu đường không thể trị dứt được





Theo một số thầy thuốc thiên nhiên và Đông y, thì họ quả quyết rằng bệnh tiểu đường type II có thể trị dứt được.

Nếu đúng vậy, chúng ta tự hỏi tại sao số người bị tiểu đường tại Trung Quốc và tại Việt Nam (những quốc gia tiêu thụ rất mạnh về thuốc Bắc và thuốc thiên nhiên) không có giảm đi chút nào hết, mà ngược lại càng ngày càng có khuynh hướng gia tăng thêm lên mãi?





“…Người tuổi trên 65 bị đái tháo đường gấp hai lần người tuổi 45–54.

– Viêt Nam: Tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ở nước ta hiện chiếm 5,7% dân số. Đây là điều tra mới nhất của Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiến hành năm 2012.

+ Tây Nam Bộ có tỷ lệ cao nhất với 7,2% dân số.

+ Khu vực tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất 3,8% dân số.

+ Ttrong 4 thành phố lớn Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỷ lệ bệnh tiểu đường là 4%, riêng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lên tới 7%...” (Ngưng trích Phan thanh Hiếu) https://phanthanhhieu82.wordpress.com/tag/ty-le-nguoi-mac-benh-tieu-duong-o-viet-nam/





“Tại Việt Nam, trong 10 năm qua, số bệnh nhân mắc đái tháo đường đã tăng đến 211% với gần 5 triệu người mắc và cứ 10 ca thì có 6 ca được chuẩn đoán có biến chứng…”

(Ngưng trích-Nguyễn Bích Thủy-TTXVN-Tỷ lệ bệnh đái tháo đường ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới)

http://www.vietnamplus.vn/ty-le-benh-dai-thao-duong-o-viet-nam-tang-nhanh-nhat-the-gioi/262399.vnp



Cho đến ngày nay thì phía Tây y vẫn khẳng định là bệnh tiểu đường không thể nào trị dứt được





Bệnh tiểu đường chỉ có thể được kiểm soát (control), nghĩa là giữ đường huyết ở một mức có thể chấp nhận được mà thôi, và bằng cách là phải theo đuổi một nếp sống lành mạnh như kiêng ăn, vận động, tập thể dục, giảm cân, bỏ thuốc lá, và mỗi ngày phải uống các loại thuốc Tây hạ đường huyết hoặc phải chích Insulin suốt đời!





Can diabetes be cured?

Diabetes cannot be cured completely, but can be effectively controlled. People with diabetes can lead a healthy life if, their blood glucose level is under control. The decrease in life span of a diabetic is restored to normal by maintaining good blood glucose control (90-130 mg/dl at fasting and with less than 180 mg/dl 2hrs after meals).

http://diabetesinformationhub.com/CanDiabetesBeCured.php





Kết luận: Thiên nhiên không phài hoàn toàn là vô hại!





Các giới y khoa cho biết là cần phải có nhiều bằng chứng khoa học đáng tin cậy hơn nữa cùng với những khảo cứu dài hạn hơn nữa mới có thể chứng minh rõ ràng được sự sử dụng thuốc thiên nhiên trong việc chữa trị bệnh tiểu đường.

Tuy vậy, chúng ta cũng đừng nên xem thường khía cạnh trị liệu của một số thuốc thiên nhiên!

Vì trong những điều kiện nhất định, một số thuốc thiên nhiên và thuốc Đông y có thể giúp hạ đường huyết ở một mức độ nào đó.

Vấn đề quan trọng ở đây là cần nên lưu ý đến vấn đề một số thuốc thiên nhiên có thể tương tác (interaction) với vài loại thuốc Tây nếu được sử dụng chung với nhau.

Không phải thiên nhiên là hoàn toàn vô hại!





Cẩn thận với thuốc thiên nhiên

https://vietbao.com/a218886/can-than-voi-thuoc-thien-nhien





Mục tiêu của việc trị liệu bệnh tiểu đường là giúp ổn định đường huyết glycémie và ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Trong tất cả mọi trường hợp, sự theo dõi của bác sĩ điều trị là điều rất cần thiết./.





