Tranh Chấp Về Hồng Kông: Mỹ Có Kế Hoạch Trừng Phạt China

Dẫn nhập: Kể từ khi China ban hành Luật an ninh mới cho Hồng Kông, bất chấp cam kết quốc tế mà chính Trung cộng đã ký kết thì có một số quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Gia Nã Đại và ngay cả New Zealand là một nước nhỏ cũng bày tỏ rõ ràng lập trường chính trị của họ đối với Bắc Kinh/China. Cũng có vài chính trị gia tên tuổi của Đức lên tiếng chống đối. Điển hình, chính trị gia về chính sách đối ngoại của đảng CDU, Norbert Roettgen cũng đã yêu cầu chính phủ Đức cũng nên có lập trường rõ ràng đối với China (Trung Cộng), ông Roettgen nói rất rõ liên quan đến sự im lặng của Đức: "Đó là một sai lầm khi tính đến quá nhiều lợi ích kinh tế !(sic)". Tổng Thống Đức hôm 12.07.2020 công khai nói qua đài truyền hình Đức ZDF là luật an ninh mới ban hành của China vi phạm hiến pháp Hồng Kông và đi ngược lại "các thỏa thuận và lời hứa quốc tế mà China tự tạo ra". Đa số các quốc gia khác, ngay cả các thành viện Liên hiệp Âu Châu đến nay cũng vẫn còn im lặng.





Trong khi đó, Canada đã đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông và ngừng xuất khẩu thiết bị quân sự. Vương quốc Anh (theo AFP, 14.07.2020) đang loại trừ nhà cung cấp mạng Trung Cộng Huawei khỏi việc mở rộng thêm mạng di động 5G. Từ cuối năm nay 2020, các nhà khai thác di động sẽ không còn có thể mua thiết bị 5G từ Huawei, Bộ trưởng kỹ thuật số của Anh quốc, Oliver Dowden nói trước quốc hội ở London.





Hôm nay, báo chí Đức và đặc biệt các đài truyền hình lớn của Đức loan tin trước và sau 19h00 (giờ điạ phương) đạo luật trừng phạt của Mỹ đối với Trung Cộng liên quan đến vấn đề Hồng Kông.





Người viết chỉ chuyển ngữ tin của dpa giới thiệu để rộng đường dư luận. Mời đọc cho biết. (LNC).





Trump cho biết ông đã ký một lệnh cấm chấm dứt mọi ưu đãi đối với Hồng Kông.





Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng (China) đang gia tăng. Trump ký một đạo luật để trừng phạt những người "xóa sạch tự do của Hồng Kông." Bắc Kinh đáp ứng nhanh.





Washington / Bắc Kinh (dpa) - Trong tranh chấp về việc hạn chế quyền tự trị của Hồng Kông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một đạo luật trừng phạt chống lại China. Cùng với điều đó, China phải chịu trách nhiệm về "những hành động đàn áp" đối với người dân Hồng Kông, ông Trump nói trong khu vườn hoa hồng của Tòa Bạch Ốc. Luật pháp cho chính phủ China các công cụ mới hiệu quả để hành động chống lại các cá nhân và tổ chức "xóa sạch tự do của Hồng Kông".





Chính phủ Trung Cộng (China) tuyên bố trả đũa "công dân và các tổ chức của Hoa Kỳ có liên quan" để trả thù. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã lên án gay gắt luật trừng phạt của Mỹ tại Bắc Kinh. China phải đưa ra "câu trả lời cần thiết" để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Các biện pháp trừng phạt được cho là dựa trên những giải thích trước đây chống lại người dân và các tổ chức ở Hoa Kỳ, những người "cư xử tồi tệ" trong các vấn đề Hồng Kông.





Nguyên nhân tranh chấp là do Đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia Hồng Kông được thông qua vào cuối tháng 6.2020. Nó được chỉ đạo chống lại các hoạt động trong khu vực hành chính đặc biệt của China mà Bắc Kinh coi là lật đổ, ly khai hoặc khủng bố. Nó cũng được cho là để trừng phạt thông đồng bí mật giữa các nhà hoạt động và lực lượng ở nước ngoài. Luật này cho phép các cơ quan an ninh nhà nước của Trung Cộng hoạt động trên phạm vi rộng để điều hành và điều tra tại Hồng Kông.





Như sự phản ứng, Hạ viện Hoa Kỳ và Thượng viện đã thông qua Đạo luật trừng phạt không có phiếu chống. Luật quy định các biện pháp trừng phạt nhằm đóng băng sở hữu của các quan chức China tại Hoa Kỳ và ngăn cấm họ vào Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể được áp dụng đối với các ngân hàng nước ngoài, từ quan điểm của Hoa Kỳ, góp phần vào nỗ lực của China nhằm phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông. Như thế, các tổ chức tài chính Hoa Kỳ có thể bị cấm cho họ vay.





Luật có hiệu lực với chữ ký của Trump, nhưng nó không tự động áp đặt các biện pháp trừng phạt. Luật pháp quy định rằng chính phủ có 90 ngày để xác định những người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt. Họ nên bị xử phạt không muộn hơn một năm sau khi bị nhận dạng.





Trump cũng cho biết thêm ông đã ký một lệnh cấm sẽ chấm dứt mọi ưu đãi đối với Hồng Kông vì sự can thiệp của Trung Cộng (China). Đô thị sẽ được đối xử như một phần của China trong tương lai, tổng thống Mỹ nói. Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố bước này vào tháng Năm. Ngoài việc kiểm soát xuất khẩu, điều này cũng liên quan đến thuế hải quan và việc cấp thị thực, nó đã được nói vào thời điểm đó.





Các biện pháp mới của Mỹ tăng cường hơn nữa căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trump một lần nữa cũng nói China phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus corona trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ Trump cũng nói khi được hỏi là ông không có ý định nói chuyện với nhà lãnh đạo China Tập Cận Bình (Xi Jinping).





Việc ký kết Đạo luật trừng phạt đã đánh dấu sự "đảo ngược" của Trump từ những năm mà cuộc đàn áp của ông Tập này đối với Hồng Kông có thể xảy ra, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi nói. Bà kêu gọi ông Trump ngừng nuông chiều ông Tập và buộc các quan chức China phải chịu trách nhiệm.





Chủ tịch ủy ban nhân quyền của đảng FDP tại Quốc Hội (Bundestag) Đức, Gyde Jensen cũng kêu gọi các lệnh trừng phạt của Đức hoặc châu Âu đối với China. "Trong khi các đối tác quốc tế của chúng ta cho thấy rõ hậu quả của việc vi phạm luật pháp quốc tế của "Cộng hòa Nhân dân" China tại Hồng Kông, EU vẫn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chung." Nếu không có thỏa thuận châu Âu nào có thể được tìm thấy, chính phủ liên bang Đức phải tiến hành các biện pháp riêng của mình: "Ví dụ, bằng cách đơn giản hóa các điều kiện nhập cảnh và cư trú tại Đức đối với người Hồng Kông hoặc bằng cách Cộng Hòa Liên Bang Đức áp đặt độc lập dừng xuất khẩu đối với hàng hóa sử dụng kép (Dual-use goods)".





Thuộc địa cũ của Hồng Kông thuộc Anh quốc đã được "quản lý tự chủ" kể từ khi được trả lại cho China vào năm 1997 theo nguyên tắc "một quốc gia, hai hệ thống". Hoa Kỳ coi luật an ninh của Trung Cộng là một sự vi phạm rõ ràng đối với quyền tự chủ và tự do của Hồng Kông. China cũng đang vi phạm cam kết thay đổi chủ quyền. Không giống như người dân ở Cộng hòa Nhân dân Cộng sản China, bảy triệu người Hồng Kông được hưởng tự do hội họp và tự do ngôn luận, nhưng hiện bị hạn chế đáng kể bởi Đạo luật An ninh.





* Lê Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ & tóm lược tối ngày 15.07.2020)

- Theo dpa • 15 Tháng 7 năm 2020