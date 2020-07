Nhật Ký Biển Đông: Từ 1/7/2020-15/7/2020

Thống Đốc Tiểu Bang Georgia đã phải điều động 1000 vệ binh quốc gia sau một tuần lễ bạo động khiến 30 người bị bắn, năm người chết trong đó có một bé gái 8 tuổi. Vệ binh quốc gia sẽ bảo vệ các cơ sở của tiểu bang để cảnh sát có thể tuần tra đường phố. Rồi Gary Herbert - Thống Đốc Tiểu Bang Utah cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trên Thành Phố Salt Lake City vì có sự đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình sau khi công tố viên quận hạt nói rằng việc cảnh sát giết Bernardo Palacios là hợp pháp, đúng theo luật lệ. Hai cảnh sát đã bắn tất cả 34 viên đạn vào Bernado Palacios 23 tuổi. Cảnh sát khai rằng anh này bỏ chạy có mang vũ khí, có lúc quăng súng, có lúc lại nhặt lên và phát đầu tiên đã bắn vào lưng anh ta.

Dịch cúm Corona vẫn chưa yên và dường như còn nặng thêm. Vào ngày 7/7/2020, báo cáo cho biết có thêm 60,000 người nhiễm bệnh (60,000 new infections.) với gần 1000 người chết. Vào ngày 8/7/2020 có 950 người chết. Vào ngày 9/7/2020 có 842 người chết. Viện Đại Học Washington tiên đoán từ nay tới Tháng 11, Hoa Kỳ sẽ có thêm 80,000 người chết. Trong khi đó Tổng Thống Donald Trump trấn an dân chúng khi nói rằng không có gì phải sợ (not a problem) và yêu cầu các trường học mở cửa vào mùa thu này.

Các cuộc biểu tình đập phá, bôi bẩn hoặc yêu cầu dỡ bỏ tượng đài vinh danh các nhà lập quốc (cha già dân tộc) các cựu tổng thống và danh nhân có quá khứ là chủ nô hay kỳ thị chủng tộc vẫn tiếp diễn. Song song là các cuộc đụng độ giữa các nhóm hay cá nhân chống kỳ thị chủng tộc và nhóm chủ trương kỳ thị chủng tộc. Họ dùng cả súng bắn nhau, lái xe tông vào người biểu tình, những dây thòng lọng để treo cổ người Da Đen xuất hiện ở nhiều nơi tạo bất ổn cho nước Mỹ…mà chưa một ai tìm ra giải pháp.

Trong bất cứ cuộc bầu cử tổng thống nào, Hoa Kỳ lên cơn sốt vì chia rẽ và như con rắn lột da. Cứ bốn năm một lần, nước Mỹ lại trải qua một cơn khủng hoảng lập đi lập lại như vậy. Nền dân chủ giúp đất nước đổi thay, nhưng nền dân chủ gây chia rẽ giữa hai đảng đã đành, mà dân chúng cũng chẻ đôi và coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Hiện nay nước Mỹ, ngoài sự chia rẽ Cộng Hòa-Dân Chủ mà còn chia rẽ vì nạn kỳ thị chủng tộc, Da Trắng Là Thượng Đẳng. Những vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc gia bị gác qua một bên.

Trong khi đó miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ phải chịu một đợt nóng gay gắt. Death Valley, California lên tới 128 độ F. Khi lòng người sôi sục thì trời đất cũng như điên. Khi lòng người nhẹ nhàng thì trời dịu mát. Vạn vật đồng nhất thể. Loạn dưới thế khiến loạn trên Trời.

Vì nước Mỹ là một siêu cường cho nên dù tình hình chính trị hỗn loạn nhưng không có quốc gia nào dám đụng tới sợi lông chân. Chứ nếu như Mỹ là một nước nhỏ thì đã bị ngoại bang xâu xé, chia năm xẻ bảy rồi. Giữa tình hình như vậy, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện như sau:





-AFP ngày 1/7/2020: Trung Quốc ra lệnh cho chi nhánh của các hãng thông tấn như AP, UPI, CBS và NPR phải khai báo số lượng nhân viên, hoạt động tài chính cũng như tài sản mà họ có ở Trung Hoa. Đây là hảnh động trả đũa vì Hoa Thịnh Đốn đã ngăn cấm bốn cơ sở thông tin của họ tại Hoa Kỳ.

-AP ngày 1/7/2020: Pháp loan báo họ sẽ không tham dự vào một chiến dịch hải quân của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Địa Trung Hải sau khi có sự căng thẳng về quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ vì cuộc xung đột tại Libya. Tổng Thống Pháp tuyên bố sẽ không tha thứ hành động can thiệp quân sự của Thổ vào đây và gọi sự can thiệp của Thổ là “tội phạm” còn Nga là mâu thuẫn. Hiện nay Thổ trợ giúp phe Tripoli không quân, vũ khí và đồng minh tham chiến đến từ Syria. Theo AFP ngày 8/7/2020, Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres nói rằng sự tham gia của quân ngoại bang với lính đánh thuê và vũ khí phức tạp là điều chưa từng thấy ở Libya.

-Reuters ngày 2/7/2020: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân nói rằng việc tập trận tại vùng biển gần Quần Đảo Hoàng Sa của Trung Quốc là sự khiêu khích lớn, trong khi đó Bộ Ngoại Giao Việt Nam gọi đó là vi phạm chủ quyền có thể phương hại tới mối bang giao với các quốc gia Đông Nam Á.

-Reuters ngày 3/7/2020: Tổng Thống Putin cám ơn người dân Nga đã hỗ trợ ông bằng cách chấp thuận tu chính hiến pháp qua trưng cầu dân ý khiến ông có thể ứng cử thêm hai nhiệm kỳ nữa tức tới năm 2036.

Nếu nói Ô. Putin là “Nga Hoàng” thì không đúng. Những thật sự ông này là vua. Có thể dân Nga thích ông là vì ông lấy lại Crimea, làm chủ hai vùng Donetsk, Luhansk của Ukraine. Và cho dù Hoa Kỳ và Âu Chậu cấm vận nghiệt ngã, Nga vẫn đứng vững và mở rộng tầm ảnh hưởng ra khắp thế giới tới nỗi Ô. Trump chê Ô. Obama mà khen Ô. Putin.

-Bloomberg News ngày 3/7/2020: Nhiều tuần lễ mưa lũ ở miền nam Trung Hoa khiến vài triệu người không nhà không cửa, thiệt hại lên tới 25 tỷ Nguyên (3.6 tỷ Mỹ Kim) trong khi đó các nhóm bảo vệ môi trường nói rằng lũ lụt tệ hại sẽ trở thành chuyện thông thường. Vào cuối Tháng Sáu, 12 triệu người khắp 13 tỉnh đã chịu ảnh hưởng từ cơn lũ lụt này, 78 người chết, 97,000 căn nhà bị hư hại. Theo Reuters ngày 11/7/2020, bốn thành phố dọc theo Sông Dương Tử/Trường Giang đã báo động đỏ sau khi mưa lũ gây đất truồi, đường xá và đồng ruộng ngập nước và đe dọa vỡ đê một số địa điểm của sông.

-The Independent ngày 3/7/2020: Linh Mục Thiên Chúa Giáo Theodore Rothrock của nhà thờ Elizabeth Seton, Indiana bị đình chỉ công tác mục vụ sau khi ông gọi những người biểu tình Black Lives Matter là những con giòi và ký sinh trùng. (he called Black Lives Matter (BLM) protesters “maggots and parasites".)

-The Business Insider ngày 4/7/2020: Nhân cuộc thăm viếng Mount Rushmore, South Dakota của Tổng Thống Donald Trump, theo AP, “Jeff Ostler- một sử gia của Đại Học Oregon cho ABC News biết chính phủ liên bang đã đề nghị trả 1 tỷ Mỹ Kim để giữ đất. Nhưng bộ lạc đã từ chối, họ nói rằng họ chỉ chấp nhận lấy lại đất. Một số người biểu tình ngày 3/7/2020 đã giơ cao khẩu hiệu “Protect SoDak’s First People”, “Các ông là người ăn cắp đất” và “Dẹp bỏ Da Trắng Là Thượng Đẳng”. Black Hill- nơi tọa lạc của bốn bức tượng là thánh địa của Thổ Dân Da Đỏ và là nơi đang tranh chấp. Tối Cao Pháp Viện năm 1980 đã phán quyết chính phủ Hoa Kỳ có quyền lấy đất tử bộ lạc Sioux theo thỏa hiệp năm 1873. Mount Rushmore hoàn tất năm 1941.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 5/7/2020: Một chuyên viên của Đại Học Oxford (Anh Quốc) tin rằng siêu vi khuẩn Corona có thể đã nằm yên trên khắp thế giới và chỉ xuất hiện khi điều kiện môi trường thích hợp cho nó nảy nở hơn là bắt nguồn từ Trung Quốc. Bác Sĩ Tom Jefferson- một giáo sư đỡ đầu/giúp đỡ cho các sinh viên tại Center for Evidence-Based Medicine tại Oxford và là giáo sư thỉnh giảng tại Newcastle Universiy cho rằng có nhiều bằng chứng siêu vi khuẩn này đã có mặt ở nơi khác trước khi nó xuất hiện tại Á Châu. Trong khi đó Tổng Thống Donald Trump nói rằng siêu vi khuẩn Corona xuất phát từ Vũ Hán và tình báo Hoa Kỳ cho rằng con vi khuẩn ghê gớm này đã được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Sau hết, Reuters trích dẫn lời cả ngàn nhà khoa học nói rằng siêu vi khuẩn Corona có thể truyền bệnh trong không khí (airborne) và yêu cầu tổ chức Y Tế Thế Giới coi lại các khuyến cáo của mình.

-Fox News + Video ngày 5/7/2020: Hoa Kỳ gửi pháo đài bay B-52, phi cơ chiến đấu tối tân nhất F-35 và hai HKMH thao diễn tại Biển Đông để nghênh cản hành động quân sự của Hoa Lục tại vùng này. Trước đó, tử ngày 1/7-5/7/2020, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc thao diễn hải quân tại vùng Quần Đảo Hoàng Sa.

-The National Interest ngày 6/7/2020: Ngoài căn cứ quân sự ở Djibouti chỉ cách căn cứ của Mỹ có vài dặm, dường như Hoa Lục đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại Trung Đông. Gần đây có lời đồn đoán Hoa Lục sẽ thuê mướn một số cơ sở trên Kish island của Ba Tư trong 25 năm.

Theo tôi nghĩ, lời đồn này có thể là sự thực. Khi Hoa Kỳ dồn Ba Tư vào chỗ chết thì Ba Tư phải tìm đường sống bằng cách dựa vào Hoa Lục. Chính sách “giết chết Ba Tư” để chiều lòng Do Thái có thể là con dao hai lưỡi. Trên đời này có một “kế sách” để sinh tồn đó là, khi mình yếu thì cho ngoại bang đóng quân trên đất nước mình để bảo vệ an ninh cho mình - như Âu Châu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và trong tương lai có thể là Đài Loan. Nhưng nếu Mỹ đóng quân tại Đài Loan, chắc chắn đại chiến sẽ nổ ra. Vì khi đóng quân tại đây Mỹ có thể bố trí hỏa tiễn nguyên tử. Dù không có hỏa tiễn nguyên tử đi nữa, việc quân Mỹ hiện diện tại Đài Loan cũng như giây thòng lọng xiết vào cổ Hoa Lục vậy.

-Yahoo News ngày 6/7/2020: Con cháu trực hệ của Thomas Jefferson kêu gọi dời tượng đài của vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ ra khỏi Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trên nhật báo New York Times ngày 6/7/2020, Luican K. Trustcott IV viết rằng tượng của tổ tiên chúng tôi tại gia trang Monticello đã đủ để vinh danh rồi và tượng đài nằm bên cạnh Tidal Basin tại thủ đô của đất nước cần phải thay thế bằng tượng của Bà Harriet Tubman là người tranh đấu để hủy bỏ chế độ nô lệ.

Đây là hành vi can đảm và sáng suốt của con cháu Tổng Thống Jefferson. Giả dụ, tượng đài vẫn còn đó, người biểu tình kéo tới bôi bẩn hoặc kéo xập thì chẳng ra chi. Bây giờ gió đã đổi chiều, níu kéo cũng chẳng được. Ngay cháu chắt của điêu khắc gia Gutzon Borglum, người đã tạc tượng đài Mount Rushmore cũng nói, “Tôi tin rằng đã đến lúc dời tượng đài đã vinh danh những người phạm tội diệt chủng, một tượng đài nằm trên thánh địa của những người vẫn còn bị đối xử bất công cho tới ngày hôm nay” (I believe it is time. Time to remove a monument that celebrates the perpetrators of a genocide, a monument that sits on the sacred land of the very people who continue to be so deeply wronged today.)

-The Telegraph ngày 7/7/2020: Chính phủ Zimbabwe đồng ý bồi thường 3 tỷ bảng Anh cho 3200 nông dân Da Trắng đã bị tịch thu đất cách đây nhiều thập niên. Số tiền này chỉ trả 50% cho giá trị tài sản như nhà cửa, gia súc và nông cơ nông cụ của trang trại. Việc trục xuất các nông gia người Da Trắng đã gây ra cuộc khủng hoảng về lương thực cho Zimbabwe.

-Yahoo News ngày 8/7/2020: Đại Học Harvard và MIT (Massachusetts Institute of Technology) vừa nạp đơn lên Tòa Quản Hạt Massachusets kiện bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump về quyết định đối với du học sinh vừa thông báo hôm 6/7/2020. Đơn khởi tố xin tạm thời ngăn chặn lệnh và là bước đầu cũng như thường trực xóa bỏ, khiến ngăn cản Bộ An Ninh Nội Chính và Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế trục xuất sinh viên ngoại quốc nếu như trường của họ không mở lớp học ngay tại trường vào mùa thu này (vì lo sợ dịch cúm).

Theo thống kê, tại Đại Học Harvard có 6572 sinh viên ngoại quốc theo học. Tại MIT có 3331 sinh viên ngoại quốc. Nếu tất cả những sinh viên này phải rời Hoa Kỳ ngay lập tức thì hai đại học này có thể gặp khó khăn về tài chánh. Theo The Independent ngày 8/7/2020, Tổng Thống Donald Trump dọa sẽ không còn tài trợ cho các trường học không chịu mở cửa vào mùa thu vì sợ đại dịch Corona. Ô. Trump không đồng ý với những khuyến cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và cho rằng nó khó khăn và tốn kém (very tough and expensive guidelines). Tin cuối cùng ngày 14/7/2020 cho biết, trước làn song chỉ trích và thưa kiện, Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ quyết định buộc các sinh viên quốc tế phải về nước nếu không học trực tiếp tại trường.

-AP ngày 8/7/2020: Hơn 1000 người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu đổi tên Saint Louis đặt tên cho thành phố thuộc Tiểu Bang Missouri. Đây là tên của Vua Pháp Louis IX (tham gia cuộc Thập Tự Chinh thời Trung Cổ) đã có hành vi ngược đãi người Do Thái và người Hồi Giáo. Thế nhưng thống đốc tiểu bang trong một cuộc điện đàm đã nói với Ô. Trump rằng không có chuyện đổi tên.

-CBS News+Video ngày 8/7/2020: Khi Raymond ORosa cùng gia đình đang tổ chức lễ sinh nhật cho vợ tại Berrnardus Lodge and Spa’s Cucia Restaurant tại San Francisco thì Michael Lofthouse xuất hiện, bắt đầu chửi rủa mà hành động này có thể nhìn thấy qua máy thu hình, “ĐM mày Á Châu, Cút về bất cứ nơi Á Châu chó đẻ nào của mày và đừng ở đây! Ông Trump sẽ đ. mày! “(F— you Asians," "Go back to whatever f— Asian country you're from" and "You don't belong here. "Trump's gonna f— you,") Nhưng sau đó Lofthouse- giám đốc điều hành (CEO) của công ty kỹ thuật Silicon Valley đã gửi lời xin lỗi. Thế nhưng Orosa nói với CBS News rằng lời xin lỗi của Lofthouse không thành thật. Theo Miami Herald ngày 12/7/2020, ông giám đốc điều hành này đã phải từ chức vì những phát biểu mà ông ta thú nhận là,” Kỳ thị chủng tộc, làm tổn thương và không chính đáng” (Racist, hurtful and deeply inappropriate)

Đại dịch cúm Corona xuất phát từ Vũ Hán đã gây ra làn sóng kỳ thị người Á Châu trong đó có nạn nhân là người Việt Nam. Cũng theo CBS News đã có hơn 2000 trường hợp báo cáo về nạn kỳ thị người Á Châu.

-Reuters ngày 9/7/2020: Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ công nhận khoảng một nửa Tiểu Bang Oklahoma là đất dành cho người Da Đỏ và bác bỏ việc kết án một thổ dân phạm tội hãm hiếp vì phạm trường nằm ngoài thẩm quyền của luật hình sự tiểu bang.

-Reuters ngày 10/7/2020: Hoa Kỳ vừa ban bố lệnh trừng phạt môt số giới chức cao cấp nhất của Hoa Lục vì cho rằng đã ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) Hồi Giáo tại Tân Cương. Chen Quanguo (Trần Toàn Quốc) thuộc Chính Trị Bộ (Poliburo) và ba viên chức khác được coi như là chịu trách nhiệm về việc đàn áp mà LHQ nói rằng có khoảng hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ phải sống trong các trại tập trung. Để đáp trả, Hoa Lục đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh hai TNS Cộng Hòa Rubio và Ted Cruz lệnh trừng phạt công ty Lockheed Martin vì đã bán 620 triệu Mỹ Kim vũ khí cho Đài Loan nhưng chưa biết lệnh trừng phạt ra sao.

-AP ngày 10/7/2020: Hoa Lục bác bỏ đề nghị tham gia cuộc đàm phán hạn chế vũ khí với Mỹ và gọi báo cáo của Mỹ là bóp méo và rằng Hoa Kỳ không thành thực, không nghiêm túc. Thay vào đó Mỹ nên đáp ứng lại lời kêu gọi của Nga nhằm triển hạn thỏa ước giới hạn hỏa tiễn nguyên tử tầm trung (START Treaty). Cũng theo AP, Fu Cong- Tổng Giám Đốc Nha Kiểm Soát Vũ Khí của Bộ Ngoại Giao Hoa Lục, “Mục đích chính của Mỹ là phá bỏ tất cả những hạn chế để rảnh tay trở thành ưu thắng về vũ khí đối với đối thủ- thực có hay tưởng tượng.” (Fu Cong, the director general of the Foreign Ministry's arms control department, “The real purpose is to get rid of all the restrictions and have a free hand in seeking military superiority over any adversary, real or imagined," he said of U.S. intentions.) Ô. Fu Cong còn nói thêm, “Trung Quốc sẵn sàng tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí, với điều kiện Washington phải giảm kho vũ khí xuống ngang với số lượng vũ khí nguyên tử của Bắc Kinh.” Theo tài liệu quốc tế, Nga có 6370 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 5800 và Hoa Lục có 290.

Vấn đề tài giảm binh bị, giảm bớt kho vũ khí nguyên tử chỉ là chiến thuật ngoại giao. Từ sau Đệ II Thế Chiến, biết bao cuộc họp về tài giảm binh bị, nhưng kho vũ khí nguyên tử cứ phình to ra, ngân sách quốc phòng của các quốc gia cứ tăng thêm. Con đường chạy đua vũ trang chỉ kết thúc khi nào loài người tận thế.

-AP ngày 10/7/2020: Trong lúc nhiều triệu người thất nghiệp, nhờ tài vận động khéo léo (lobby) Giáo Hội Ca-tô La Mã tại Hoa Kỳ nhận được 1.4 tỉ Mỹ Kim từ Paycheck Protection Program dùng để hỗ trợ cho người thất nghiệp do đại dịch Corona gây ra. Theo AP, nhiều triệu Mỹ Kim sẽ vào tay các giáo xứ để đối phó với nguy cơ phá sản vì giàn xếp các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em.

-ABC News ngày 11/7/2020: BS. Jane Appleby tại bệnh viện San Antonio, Texas nói và lời nói được ghi âm rằng, một thanh niên 30 tuổi đã chết vì tham dự một bữa tiệc toàn là những người mắc vi khuẩn Corona để thử xem vì anh tin rằng đây là chuyện bịa đặt/trò chơi khăm (a hoax). Lời trăn trối sau cùng của anh với bác sĩ là “Tôi đã phạm phải sai lầm.” Theo BS. Jane, tại bệnh viện San Antonio, 24% người mắc bệnh thuộc lứa tuổi 20-29, 24% thuộc lứa tuổi 30-39. Bà nói rằng, tôi nói ra điều này không phải để cho người ta sợ, nhưng vi khuẩn Corona có thể lây cho tất cả mọi người kể cả tuổi trẻ.

-Yahoo Sports ngày12/7/2020: Cảnh sát ở Midland, Anh Quốc đã bắt giam một cậu bé 12 tuổi vì viết những lời kỳ thị chủng tộc trên mạng xã hội gửi cho cầu thủ Wildfried Zaha người Da Đen.

-Reuters ngày 12/7/2020: Sudan sẽ cho phép những người không phải Hồi Giáo được uống rượu, đồng thời tăng quyền của phụ nữ bằng đạo luật ngăn cấm cắt âm vật của phụ nữ và đây là sự đảo ngược chính sách cứng rắn của phe bảo thủ kéo dài đã bốn thập niên.

-AP ngày 13/7/2020: Bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump gia tăng hành động chống lại Hoa Lục bằng cách đi thẳng vào những vấn đề nhạy cảm trong vùng, bác bỏ hoàn toàn tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tưởng cũng nên nhắc lại đây vào năm 2016, Tòa Án Quốc Tế Về Luật Biển đã phán quyết Đường Lưỡi Bò mà Hoa Lục dùng để tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông là bất hợp pháp. Các nhà bình luận chính trị cho rằng cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới giống hệt như Hoa Kỳ đối đầu với Khối Cộng Sản 1945-1991 đã khởi đầu.

-Yahoo Finance ngày 14/7/2020: Trước áp lực liên tục từ Hoa Kỳ, Anh Quốc cuối cùng đã ra lệnh cấm không dùng thiết bị của Huawei trong hệ thống 5G từ năm 2021 và tất cả thiết bị của Huawei sẽ phải gỡ bỏ năm 2027- đảo ngược quyết định mới đây cho phép Trung Quốc xây dựng hạ tần cơ sở cho viễn thông. Theo The Independent, quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tất cả những ai dùng điện thoại tại Anh Quốc. Theo Bloomberg News, số hàng bán ra của Huawei gia tăng cho dù một số quốc gia cấm dùng thiết bị của công ty này.

-ABC News ngày 15/7/2020: Reta Mays- nữ y tá 46 tuổi tại Bệnh Viện Louis A. Johnson Veterans Affairs Medical Center, West Virginia đã bị truy tố về tội sát nhân vì liên tục giết chết bảy bệnh nhân là cựu quân nhân điều trị tại đây. Nạn nhân thuộc lứa tuổi từ 82-96. Reta Mays đã dùng chất insulin tiêm vào người họ khiến nạn nhân chết từ từ. Reta Mays trước đây là cai tù của một trại giam ở West Virginia sau được tuyển làm y tá. Cuộc điều tra về những cái chết lạ kỳ này được tiến hành trong hai năm 2017-2018.

-AP ngày 15/7/2020: Tổng Thống Donald Trump nói rằng việc hình thành Liên Hiệp Âu Châu (EU) cốt là để lợi dụng Hoa Kỳ. (Trump says the European Union was formed in order to take advantage of the United States.) Theo tôi nghĩ, lời tuyên bố này có lợi trong việc tranh cử vì nó kích động tự tái dân tộc. Thế nhưng đứng trên phương diện “lãnh đạo thế giới” mà mình nói “đàn em” Âu Châu lợi dụng mình thì tình nghĩa “đệ huynh” có thể sứt mẻ. Điều này đang xảy ra vì cách đây không lâu Bà Thủ Tướng Merkel của Đức nói rằng Âu Châu phải chuẩn bị đối phó với sự lớn mạnh của Hoa Kỳ, Nga và Hoa Lục. Kế Hoạch Marshall (Marshall Plan) của Hoa Kỳ đổ của vào nhằm tái thiết và thiết lập một nền móng vững chắc hơn cho các quốc gia Tây Âu hầu đối phó với chủ nghĩa cộng sản sau Đệ II Thế Chiến…vĩnh viễn chỉ là kỷ niệm.

Đào Văn Bình

(California ngày 15/7/2020)