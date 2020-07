Lá Thư Từ Đức Quốc: Tổng Thống Đức Steinmeier Cảnh Báo China Rằng Luật An Ninh Sẽ Làm Căng Thẳng Các Mối Quan Hệ

Dẫn nhập: Đức lên tiếng sau khi bị chỉ trích im lặng qua luật an ninh mới của China ban hành sau khi Hồng Kông sát nhập vào China bất chấp những cam kết chính China đã ký. Cuối tuần qua, chính trị gia hàng đầu của đảng FDP (Free Democratic Party Germany) lên tiếng và một trong ba ứng cử viên chức chủ tịch đảng CDU (Christian Democratic Union of Germany) trong đại hội đảng cuối năm 2020 là ông Norbert Roettgen, chuyên gia về chính sách đối ngoại của CDU, cũng đã yêu cầu chính phủ Đức nên có lập trường rõ ràng đối với China liên quan đến tình hình Hông Kông qua luật an ninh mới của China. Ông Roettgen đã chỉ trích: "Đó là một sai lầm khi tính đến quá nhiều lợi ích kinh tế (sic)".





Tối hôm qua, Tổng Thống Đức đi xa thêm một bước đã lưu ý qua đài ZDF một cách rõ ràng, trích: " Nó (ý nói Luật an ninh mới do China ban hành) vi phạm hiến pháp Hồng Kông và đi ngược lại "các thỏa thuận và lời hứa quốc tế mà China tự tạo ra" (sic). Steinmeier - có thể nói hiểu khá rõ cộng sản - có kinh nghiệm với cộng sản Đức vì 30 năm trước DDR bị sụp đổ nên đánh giá đúng về China khi ông nói: "China không có hứng thú với việc này". TT Đức Steinmeier đã nói thêm, trích: "Vì vậy, tôi hy vọng có một cách để đảo ngược suy nghĩ của China (Trung Cộng)." Cách gì thì TT Đức không tiết lộ.





Chúng ta cũng hy vọng họ không nói suông và chờ xem Đức cùng EU sẽ đối phó với China như thế nào, bằng những biện pháp, hành động cụ thể nào khi họ là các chính trị gia lão luyện đã nhìn thấy rất rõ bản chất của China qua luật an ninh áp đặt tại Hồng Kông ngay sau khi Hồng Kông sát nhập vào China hay chì nói để mà có nói thôi ?. Còn nếu chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế như ông Roettgen (CDU) đã đề cập đến thì kết quả ra sao chắc quý độc giả cũng có thể đoán ra được !.





Bây giờ mời theo dõi bản tin ngắn sau đây. (LNC)





***







Tổng thống Liên bang Đức, Frank-Walter Steinmeier đã cảnh báo China (Trung Cộng) rằng luật an ninh đối với Hồng Kông sẽ gây căng thẳng lâu dài cho mối quan hệ với châu Âu.





Chính phủ ở Bắc Kinh phải được nói rõ rằng nếu luật an ninh gây tranh cãi vẫn được duy trì, "tình trạng phẫn nộ hiện tại" sẽ không còn, Steinmeier nói hôm Chủ nhật trong "Phỏng vấn mùa hè" của đài ZDF. Thay vào đó, sẽ có "một sự thay đổi tiêu cực bền vững" trong quan hệ của China với châu Âu và các nước phương Tây khác.





"China không có lợi ích với việc này", Tổng thống Đức nói thêm. "Vì vậy, tôi hy vọng có một cách để đảo ngược suy nghĩ của China (Trung Cộng)."





Luật an ninh mới cho Đặc khu hành chính Hồng Kông đã được Steinmeier đánh giá trên ZDF là "vi phạm pháp luật kép" (ý nói hai lần). Nó vi phạm hiến pháp Hồng Kông và đi ngược lại "các thỏa thuận và lời hứa quốc tế mà China tự tạo ra". (để rõ ràng translated from German to English: "The new security law for the Hong Kong Special Administrative Region classified Steinmeier on ZDF as a double violation of the law. It violates the Hong Kong constitution and "the international agreements and promises that China has made itself ").





Phê bình quốc tế tương đối mạnh mẽ. Điều đó "không xảy ra quá thường xuyên khi Đức, cộng với toàn bộ Liên minh châu Âu cộng với tất cả các nước công nghiệp G7, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự phát triển", người đứng đầu nhà nước Đức đã nói.





Luật an ninh mới cho Hồng Kông có hiệu lực vào cuối tháng 06.2020. Theo các nhà phê bình, nó hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự ở Hồng Kông. Luật pháp cho phép nhà cầm quyền Trung Cộng trấn áp mọi hoạt động mà theo họ cho là đe dọa an ninh quốc gia. Chính phủ Đức đã phản ứng trong tuần này bằng cách mời đại sứ Trung Cộng đến để thảo luận về luật an ninh tại Bộ Ngoại giao Đức.





Đô thị tài chính Hồng Kông đã được Vương quốc Anh trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo phương châm chính thức "Một quốc gia, hai hệ thống", bảo đảm với vị thế đặc biệt trong 50 năm . Điều này bao gồm các quyền dân sự như tự do ngôn luận và hội họp.





* Lê Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ & tóm lược chiều 13.07.2020)

- Theo AFP 12/07/2012, 07 giờ tối.