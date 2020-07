California Kiện Chính Phủ Trump Vì Dọa Đuổi Sinh Viên Quốc Tế Nếu Không Mở Lớp Học Trực Tiếp

Sau khi các thương vụ giảm gần 50% vì đại dịch vi khuẩn toàn cầu, hệ thống tiệm Bed Bath & Beyond đã tuyên bố họ sẽ đóng cửa khoảng 200 tiệm trong 2 năm tới, theo bản tin của CNBC tường trình cho biết. Sự tổn thất đến bất kể các thương vụ trên mạng đang gia tăng hơn 100% trong tháng 4 và tháng 5, trong lúc cao điểm đóng cửa, theo bản tin trên cho biết. “Chúng tôi chứng kiến có nhiều tiệm đang kéo chúng tôi xuống,” theo tổng giám đốc của Bed Bath & Beyond là Mark Tritton nói với CNBC. Việc đóng cửa sẽ bắt đầu vào cuối năm nay trong số 1,478 tiệm, gồm 955 tiệm Bed Bath & Beyond. BBB cũng làm chủ hệ thống tiệm Buybuy Baby, Christmas Tree Shops, và Harmon Face Values.