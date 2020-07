Vì Bị CSVN Đàn Áp Khốc Liệt, Nhà Báo Độc Lập Phạm Đoan Trang Đã Rút Khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do Để Bảo Vệ Các Thành Viên Của NXB

Hình minh hoạ. Nhà báo Phạm Đoan Trang và những cuốn sách do cô viết được Nhà xuất bản Tự Do xuất bản (nguồn: Đài RFA)

VIỆT NAM – Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang cho biết chỉ in sách độc lập không thôi mà chế độ CSVN đã xem những thành viên của Nhà Xuất Bản Tự Do như những tội phạm để bách hại bằng đủ mọi cách cho đến nỗi họ không còn chịu đựng được nữa và để bảo vệ an toàn cho những đồng nghiệp này nhà báo Phạm Đoan Trang đã quyết định rút ra khỏi NXB Tự Do, theo bản tin hôm 10 tháng 7 năm 2020 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết. Bản tin Đài RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do, chấm dứt đối đầu trực diện với lực lượng chức năng Việt Nam trước những biện pháp đàn áp mà theo cô là tàn bạo lâu nay nay đối với các thành viên của Nhà Xuất Bản này.

Vào chiều ngày 10 tháng 7, nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cho Đài Á Châu Tự Do biết nguyên nhân chính của quyết định mà cô vừa đưa ra:

“Có nhiều lý do nhưng có một lý do quan trọng là anh em Nhà Xuất Bản Tự do khổ quá. Có người nói với tôi rằng đấu tranh kiểu này là tự sát. Chỉ làm sách nhưng bị chính quyền xem là tội phạm, đối đầu trực diện nên chính quyền sử dụng vũ lực dẫn đến tổn thất nhiều.

Anh em mỗi lần bị bắt, bị đánh phải chịu tổn thất lâu dài. Trường hợp mới nhất là anh Phùng Thủy bị bắt cóc và bị đánh vào ngày 8 tháng 5 vừa rồi đến nay anh gần như tàn phế, tay chân không co duỗi được, có dấu hiệu suy thận, dạ dày luôn ra máu.”

Tài khoản Facebook cá nhân của nhà báo độc lập/ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nêu rõ “ Suốt một năm qua, sự săn lùng, đàn áp của lực lượng an ninh với tôi và NXB Tự Do chưa bao giờ dừng, tăng mạnh từ khoảng tháng 9 năm ngoái và kéo dài qua Tết, tạm lắng một chút trong thời gian Việt Nam có dịch nCoVid, và bùng lại ngay sau đó với việc phục kích, bắt và tra tấn một người vận chuyển sách ở Sài Gòn, vào ngày 08/5/2020.

Từ đó, tất cả các thành viên của NXB Tự Do và những người bị cho là thành viên NXB đều bị công an săn lùng, rình mò, bắt cóc. Tất cả đều đã phải bỏ nhà đi từ trước Tết nguyên đán Canh Tý để có thể duy trì công việc làm sách. Còn người thuộc diện nghi ngờ thì bị thẩm vấn, theo dõi.

Trước tình cảnh này, tôi nghĩ rằng với tư cách là người đại diện và tác giả chính của NXB Tự Do, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc anh chị em NXB (và cả độc giả - tức là những người không phải thành viên NXB) bị trấn áp, sách nhiễu, và đứng trước rủi ro bị bắt bất cứ lúc nào.”

Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vào tháng 9 năm ngoái trao giải Tự Do Báo chí, hạng mục Tầm Ảnh hưởng.

Nhà Xuất bản Tự do là nơi cho ra đời những tác phẩm của nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang như ‘Chính trị Bình Dân, Cẩm Nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực…

Nhà Xuất bản Tự do được Hiệp Hội Xuất bản Quốc tế trao giải Prix Voltaire năm 2020 vào ngày 3 tháng 6 vừa qua.

Hiện chưa rõ liệu Nhà Xuất bản Tự do có tiếp tục công việc xuất bản các cuốn sách bị Hà Nội cấm cản như trước đây hay không.