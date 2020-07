Bàn tay lông lá của kỹ nghệ thực phẩm

Food, Inc. (tựa đề Pháp ngữ: Les Alimenteurs), là tên một cuốn phim tài liệu rất nổi tiếng do nhà sản xuất Robert Kenner thực hiện năm 2008 tại Hoa Kỳ.

Cốt truyện được phỏng theo tác phẩm Fast Food Nation của Eric Schlosser, xuất bản năm 2002 .Phim được diễn giải bởi GS Michael Pollan và nhà báo Eric Schlosser.



Food, Inc. là một trong số 5 cuốn phim được đề nghị nhận Oscar (82nd Academy Awards 2010) trong thể loại phim tài liệu. Cuối cùng phim The Cove đã trúng giải.





Food, Inc. nói về vấn đề gì?





Đây là chuyện tập đoàn kỹ nghệ thực phẩm Hoa kỳ đã dùng thế lực đồng tiền, các cuộc vận động hành lang (lobby), và bàn tay lông lá của họ để mua chuộc và hối lộ một số nhà lãnh đạo cao cấp hầu nắm giữ những chức vụ then chốt trong chánh phủ để tạo những hậu thuẩn thuận lợi cho kỹ nghệ thực phẩm.

Họ không ngớt tung ra những lối quảng cáo vô cùng khoa học và rất hấp dẫn nhằm rù quến tập thể người tiêu thụ về những loại sản phẩm mới.

Họ tập cho chúng ta có những thói quen ăn uống mới để phù hợp và thích ứng với sự tiến hóa của xã hội ngày nay.

Nói tóm lại họ muốn chúng ta cứ việc nhắm mắt ăn đi, uống đi, càng nhiều càng tốt, nhưng đừng bao giờ thắc mắc đến việc sản phẩm được sản xuất như thế nào cũng như đừng quan tâm đến khía cạnh vệ sinh và sự trong lành của sản phẩm. Tất cả đều được cơ quan FDA “áp pru” mà!

Khỏi phải nói, qua cách quảng cáo, qua các hình ảnh trên nhãn hiệu, nào là cảnh thiên nhiên, cảnh đồng quê yên tịnh, cảnh con bò dang ăn cỏ, cảnh em bé bụ bẫm, thiếu nữ tươi cười thật duyên dáng… họ tạo cho chúng ta hình ảnh môt sản phẩm mang tính chất thiên nhiên, rất bổ ích và rất tốt cho sức khỏe.

Nhìn sơ qua, trong mỗi siêu thị Hoa kỳ có chứa lối 47,000 sản phẩm. Ý niệm về mùa không còn thấy trong các chợ Mỹ. Mùa nào cũng vậy, trái cây, rau cải đầy ấp quanh năm. Lúc nào cũng có cà (tomate) tươi đỏ vô cùng hấp dẫn. Người tiêu thụ đâu có biết rằng sản phẩm đã đến từ một phương trời xa xôi nào đó lúc nó còn xanh trên cành nhưng nhờ kỹ thuật tinh xão về tồn trữ và vú ép bằng ethylen trước khi đem bán nên trái cà đã trở nên đỏ hồng vô cùng bắt mắt.

Ngành canh nông Hoa kỳ áp dụng lối sản xuất và canh tác thật khoa học và rất quy mô (production de masse) ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Có thể nói 90% sản phẩm bán trong siêu thị đều có chứa dưới một hình thức nào đó nguyên liệu trích từ bắp, từ đậu nành hoặc từ cả hai.

Ngày nay, cách ăn uống của chúng ta cũng đã thay đổi nhiều, khác xa ngày xưa.





Các công ty đầu sỏ đều trốn hết





Nhà sản xuất phim cũng có mời các công ty then chốt như Monsanto, Tyson Foods, Smithfield Foods, Perdue Farms xuất hiện để có tiếng nói trong phim, nhưng đều bị họ khước từ hết.

Những công ty nhỏ thì dám cho thâu hình và dám bài tỏ ý kiến của họ: một nhà máy làm thịt gà bằng tay theo kiểu xưa. Qua những hình ảnh ghi nhận được, họ muốn nhắc nhở cho mọi người biết là con gà được làm thịt như thế đó từ ngàn xưa chớ không phải như những con gà trong bọc cellophane trong các siêu thị.

Một ngân khoản khá lớn đã được nhà sản xuất dự trù trong trường hợp bị các đại tài phiệt lôi ra toà vì tội dám đụng chạm tới quyền lợi của họ.

Chúng ta còn nhớ, trước đây, ngày 16/04/1996, trong một talk show trên TV,Oprah Winfrey phỏng vấn Howard Lyman, một người cổ võ cho việc ăn chay. Oprah ngẫu hứng khuyên mọi người đừng nên ăn thịt bò vì có thể trúng nhầm thịt bò điên. Được biết vào thời điểm đó bệnh bò điên đang hoành hành dữ dội bên Anh Quốc, nhưng bên Hoa kỳ thì chứa có bệnh "mad cow" . Được biết, Oprah rất có uy tín đối với một số rất lớn dân chúng Mỹ. Chương trình của Oprah thu hút cả triệu fans theo dõi. Nhưng một số nhà chăn nuôi bò ở Texas không hài lòng lắm trước lời phát biểu tai hại trên. Họ lôi Oprah ra tòa và đòi được bồi thường 12 triệu dollars. Vụ án dằng co, và kéo dài 6 năm trời. Cuối cùng Oprah được tha bổng. Tiền luật sư tốn sơ sơ chỉ có một triệu đô mà thôi. Hú hồn, hú vía, tai qua nạn khỏi!





Bàn tay lông lá của kỹ nghệ thực phẩm





Những quyết định của họ có tính chất thuần túy kinh doanh chẳng hạn như dành ưu tiên cho một loại sản phẩm nào đó. Cách sản xuất đặt nặng vào lợi nhuận hơn là quan tâm đến các khía cạnh khác như tính bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mặc dù họ có kể ra lê thê trong quảng cáo.

Thực đơn giảm bớt, món ăn đơn giản và phục vụ nhanh là những nét nổi bật nhất của fast foods.

Chính sự ra đời của phương thức mua thức ăn nhanh fast foods trong khi ngồi chờ trong xe (Drive In) vào những năm 1930 đã ảnh hưởng một phần lớn đến đường lối và cách sản xuất trong lãnh vực canh nông và chăn nuôi.





Nói về McDo

Food, Inc. đã mô tả và phân tách nguồn gốc của việc sản xuất ra các loại thực phẩm trong kỹ nghệ fast foods, đặc biệt là McDonald’s.

Để thỏa mãn tham vọng, McDo quyết định cho hạn chế bớt một số sản phẩm để có thể tập trung vào những món mà họ có thể sản xuất dễ dàng với một khối lượng khổng lồ. Công nhân McDo được huấn luyện để làm chỉ có một viêc mà thôi, như vậy McDo trả lương rẻ và có thể dễ dàng thay thế họ lúc cần

Ngày nay McDo đang dẫn đầu thế giới về kỹ nghệ fast foods và họ đồng thời là nhà thu mua thịt bò lớn nhất. Tính chất nhất của McDo đã làm thay đổi hoàn toàn kỹ nghệ chăn nuôi bò thịt tại Hoa Kỳ.





BS CHÁNH KHÁM THỊT HEO





ONgày xưa, người gõ đã một thời từng là thú y sĩ của cơ quan Kiểm Tra thực Phẩm Canada CFIA nên thỉnh thoảng cũng có đến làm việc tại nhà máy chuyên hạ thịt bò cái phế thải (bò hết còn sản xuất sữa, bò yếu, bò bệnh, bò què, bò lết khi xuống xe, bò già cần loại bỏ). Đó là nhà máy Levinoff-Colbex tại thành phố St Cyrille de Wendover, không mấy xa thành phố Drummondville, cách Montréal 115 Km về phía đông.(ngày nay đã đóng cửa).

Bò phế thải, danh từ trong nghề gọi là vache de réforme, cull cattle.

Mỗi năm nhà máy hạ thịt lối 150,000 con. Tất cả thịt đều được chuyển hết về nhà máy biến chế (processing plant) Levinoff ở Montreal để làm ra những loại sản phẩm bán cho các chợ thịt trong đó McDo là một khách hàng quan trọng.

Thịt bò cái phế thải được xếp hạng D, thì không thể nào sánh bằng thịt thượng phẩm hạng A được.

Theo website McDO Hoa Kỳ cho biết họ chỉ sử dụng thịt bò thượng đẳng nuôi bằng bắp. Họ cũng có nhập một ít thịt bò từ Úc và Tân Tây Lan. Tuyệt đối McDo không xài thịt nhập từ Nam Mỹ.





Ký giả Eric Schlosser đã nói trong phim:

“Cách chúng ta ăn uống từ 50 năm qua đã thay đổi nhiều hơn khoảng thời gian 10,000 năm trước. Thực phẩm chúng ta dùng đến từ những nhà máy sản xuất mà nơi đó người công nhân cũng như con vật đã bị ngược đãi. Ngoài ra sản phẩm cũng càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn cho sức khỏe, vấn đề mà kỹ nghệ cố tình che dấu”.

Trong những năm 70, tại Hoa Kỳ 5 nhà máy lớn nhất nắm 25% thị trường thịt. Ngày nay họ nắm trên 80%.

Nói về chăn nuôi gà tại Hoa Kỳ





Khác với ngày xưa, nhà chăn nuôi không còn là chủ của con gà của mình nữa.

Tyson Foods là một công ty chuyên sản xuất, hạ thịt và biến chế thịt gà quan trọng nhất Hoa Kỳ. Chính họ cho nhà chăn nuôi vay tiền và hướng dẫn kỹ thuật trong việc nuôi gà.

Xay cất một chuồng gà tốn lối 300,000$. Tyson cung cấp cho người nông dân gà con để nuôi theo điều kiện và kỹ thuật họ chỉ dẫn.

Người nuôi gà không còn có một sự tự do nào hết. Họ không thể làm theo như ý họ muốn được. Xây hai chuồng gà, người chủ trại phải nợ Tyson trung bình là 500,000$. Rồi còn phải tốn thêm tiền trang bị thêm máy móc nầy nọ khi Tyson đòi hỏi.

Gà được nuôi dưỡng và hạ thịt trong một khoảng thời gian bằng phân nửa thời gian của 50 năm về trước, nhưng con gà lại nặng gấp hai lần ngày xưa.

Khi gà được 48 ngày tuổi, người chủ nuôi bị bắt buộc phải bán hết cho Tyson để được làm thịt.

Bắp chinh phục thế giới





Trên 30% đất canh tác tại Hoa Kỳ được sử dụng để trồng bắp trên những cánh đồng bát ngát ngút ngàn cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi.

Theo Troy Rousch, phó chũ tịch American Corn Grower Association thì giá cả bắp quá rẻ là nhờ vào chánh sách tài trợ của chánh phủ Hoa Kỳ nhằm mục đích giữ giá bắp bán ra dưới giá sản xuất.

Nói trắng ra nhà sản xuất được chánh phủ trả tiền để sản xuất trên mức nhu cầu thật sự, nhằm để thỏa mãn quyền lợi của các đại tài phiệt multinationales như Cargills, the ADMs (Archer Daniels Midland), the Tysons, Smithfield. Các công ty đầu sỏ nầy có lợi khi mua bắp dưới giá sản xuất.



Bắp là thức ăn chính dùng trong chăn nuôi.

Bò từ trước tới giờ chỉ ăn cỏ, nhưng ngày nay chúng bị bắt buộc phải ăn bắp.

Lý do: giá bắp rẻ, bắp giúp bò mau mập, cần ít diện tích đất nhưng nuôi được nhiều bò.

Từ chiều hướng nầy đã xuất hiện ra các khu vỗ béo vô cùng rộng lớn để nuôi thúc bò bằng bột bắp trước ngày gởi đi hạ thịt. Đó là những Concentrated Animal Feeding operations CAFOs chứa cả chục ngàn con bò, sống lầy lội trên môt “biển phân” nhơ nhớp, vô cùng khủng khiếp và mất vệ sinh không thể tưởng tượng nổi.

Gs Michael Pollan cho biết sự đa dạng và phong phú trong thị trường thực phẩm chẳng qua là ảo giác mà thôi.

Thật ra chỉ có một vài đại công ty nắm việc sản xuất bắp mà thôi.

Tất cả các thực phẩm công nghiệp ngày nay đều là kết quả của một sự xếp đặt một cách khôn ngoan và khoa học về nguyên liệu lấy từ bắp.

Kỹ nghệ thực phẩm áp dụng kỹ thuật chuyển đổi gène để tạo ra môt sản phẩm mới có những nét hoặc những hương vị mà người tiêu thụ mong đợi.

Một điểm nổi bật nhất là việc sử dụng đường fructose cao của sirop bắp để tạo vị ngọt trong hầu hết thức ăn thức uống.

Tại Hoa Kỳ và Canada lối 40% thức ăn và thức uống bán trong các siêu thị đều có chứa đường fructose cao high fructose corn syrup (HFCS).HFCS được thấy trong trong các loại nước ngọt như Coca, Pepsi, Seven Up, soda, iced tea, chocolate, yogurt, bánh mì sandwich, ketchup, tomato soup, cereal, thỏi cớm ngọt (energy bars, barres tendres, chewy granola bars), trong các loại bánh kẹo, và trong mật ong (honey) được pha HFCS một cách bất hợp pháp, v.v.

Từ hơn 20 năm nay HFCS đã được kỹ nghệ thực phẩm sử dụng hết sức rộng rãi trong thức ăn thức uống sản xuất theo lối công nghiệp. Vào cơ thể HFCS sẽ tạo ra các chất reactive carbonyls và làm tổn hại tế bào bêta của tụy tạng (nơi sản xuất insuline) và dẫn tới bệnh tiểu đường type 2.

Các thí nghiệm sơ khởi ở người cho thấy, fructose cũng làm tăng cân, gây béo phì do tác dụng xấu trên liều lượng của hai loại hormones liên hệ đến sự no (satiety) và sự đói bụng (appetite). Đó là hormone leptin và hormone ghrelin.





Các khảo cứu còn cho biết việc nuôi bò bằng bắp sẽ đưa đến sự xuất hiện của những chủng vi khuẩn E. coli trong hệ tiêu hóa của con vật. Đó là chủng E. coli 0157:H7 vô cùng độc hại, thường gặp trong những khu vỗ béo bò CAFOs, ngập phân mà con vật phải sống thường xuyên trên đó ngày này qua ngày khác. Khi gởi đi làm thịt, da bò vô cùng dơ bẫn, lem luốt những mảng phân khô cứng.

Trong điều kiện hạ thịt như thế, thịt bò dễ bị nhiẽm khuẩn E. coli 0157:H7 lúc làm ra. Một miếng thịt bằm, còn gọi là thịt hamburger (beef patty) có thể chứa các phần thịt của cả ngàn con bò lúc thịt được xay và được trộn chung với nhau. Nguy cơ nhiễm khuẩn được tăng lên cả ngàn lần.

Trong những năm 70 có cả ngàn nhà máy làm thịt bò. Nay chỉ có 13 nhả máy biến chế cho hầu hết tất cả thịt bò tại Hoa Kỳ.

Mỗi giờ giết 400 con bò mình mẩy đầy phân. Bởi lý do nầy thì không thể nào có được một loại thịt hoàn toàn sạch được.

Vi khuẩn E.coli 0157:H7 là tác nhân của bệnh hamburger gây tiêu chảy có máu và suy thận vô cùng nguy hiểm đặc biệt là ở trẻ em.

Bà Barbara Kowalcyk đã mất một đứa con trai 12 ngày sau khi cháu chẳng may ăn phải một cái hamburger có nhiễm khuẩn. Phải 16 ngày sau công ty thịt bò trách nhiệm mói chịu ban bố lệnh cho thu hồi ( recall) lô thịt nguy hiểm. Kỹ nghệ thịt quả quyết với bà Kowalcyk là cái chết của cháu Kevin không có liên hệ gì hết tới việc thu hồi thịt.

Mãi cho đến nhiều năm sau họ mới chịu nhìn nhận trách nhiệm trước tòa án.





Họ đẩy chúng ta về hướng thực phẩm không trong lành



Phim Food, Inc. cho chúng ta biết về thói quen mua thực phẩm của những gia đình có lợi tức thấp.

Với một dollar chúng ta không thể mua được một bông cải broccoli, nhưng có thể mua một fast food cheeseburger hay bất cứ một thức ăn tương đương nào đó trong siêu thị, chẳng hạn như chips, cookies, nước ngọt có gas (carbonated beverages).





Gs Michael Pollan nói rằng kỹ nghệ thực phẩm đã chủ tâm hướng vào những sản phẩm chứa loại calorie xấu, vì nguyên liệu sử dụng nằm trong nhóm hoa màu tiện ích (commodity crop) nên chúng được chánh phủ tài trợ, đặc biệt là bắp.

Hậu quả cho thấy hiện tượng mập phì là chỉ điểm rõ rệt của mức thu nhập gia đình.

Kỹ nghệ thực phẩm thì cho rằng đó là vấn đề trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Mấu chốt thật sự của vấn đề là chánh sách về canh nông (farm policy) của chính phủ (Gs Pollan thích gọi đó là food policy hơn), cho thấy thức ăn nào càng ít bổ dưỡng cho sức khỏe thì càng dễ tìm, dễ mua.

Dân nghèo ở Hoa kỳ bị béo phì và bị tiểu đường loại 2 nhiều nhất cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

Gs Polland xem việc áp dụng kỹ thuật chuyển đổi gène như chuyện “ấn nút tiến hóa” (pressing our evolutionary buttons).

Cơ thể chúng ta đã được program “hard wired” đối với ba món: muối, mỡ và đường. Tuy nhiên đó là những chất rất hiếm thấy trong thiên nhiên. Bởi vậy khi ăn vào chúng tạo cho cảm giác rất ngon miệng.

Ngày nay, một sự tiêu thụ quá nhiều chất đường fructose cao của sirop bắp HFCS và chất carbohydrate tinh chế (refined) sẽ làm tăng vọt insulin và làm hao mòn dần dần khả năng chuyển hóa chất đường trong cơ thể.

Tiểu đường loại 2 trước kia là bệnh của những người trưởng thành, nhưng nay thì cứ một trong ba trẻ em sanh sau năm 2,000 sẽ bị bệnh tiểu đường rất sớm trong giai đoạn còn trẻ tuổi. Con số trên thay đổi thành một trên hai em, nếu là dân gốc thiểu số.





Công nhân không hơn con vật





Đoạn phim quây lén trong nhà máy hạ thịt heo Smithfield ở Tar Heel, North Carolina cho chúng ta nghe lời nói bi thảm của một công nhân:

“Cách đối xử của họ đối với công nhân cũng giống như cách họ đối xử với heo vậy… họ không thèm quan tâm đến con vật vì trước sau gì nó cũng sẽ bị giết chết mà thôi… người công nhân được đối xử như những người máy vậy”.

Tập đoàn Monsanto

Đoạn phim nói về Công ty Monsanto đã làm mọi người lạnh xương sống.

Công ty quốc tế Monsanto có thể xem như nắm toàn bộ các mùa màng đậu nành tại Hoa Kỳ thông qua một một hệ thống luật lệ phức tạp về quyền sở hữu di truyền (patents of genetic material) đã được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phê chuẩn năm 1980.

Monsanto sản xuất ra thuốc diệt cỏ có quang phổ rộng Round Up và đồng thời họ cũng tung ra loại đậu nành Round Up Ready đề kháng với thuốc diệt cỏ Round Up.

Qua phương pháp chuyển đổi gène, giống đậu nành Round Up Ready là giống terminated seed có nghĩa là chỉ trồng được có một lần duy nhất mà thôi. Hạt giống thu được từ đậu Round Up Ready không thể đem gieo trồng trở lại được.

Vậy là nông gia phải lệ thuộc mãi mãi vào Monsanto để mua theo hợp đồng thuốc diệt cỏ Round Up và hạt giống đậu nành Round Up Ready.

Monsanto còn là nhà sản xuất và phân phối hormone rbGH giúp làm tăng năng xuất bò sữa.

Tại Hoa Kỳ, bên cạnh vấn đề thịt bò nhiễm hormone, thì sữa bò cũng chẳng khá gì hơn. Trên 30% bò sữa cũng thường được tiêm hormone tăng trưởng recombinant bovine Growth Hormone (rbGH) gọi tắt là bovine somatotropin (rbST). Đây là một loại hormone được chuyển đổi gène (genetically engineered hormone) do tài phiệt Monsanto sản xuất ra và phân phối dưới tên thương mại là Posalic. Hormone nầy giúp tăng năng suất sữa lên rất khả quan. Mặc dù bị chống đối dữ dội khắp nơi nhưng rbST vẫn được cơ quan FDA Hoa kỳ chấp thuận cho phép sử dụng như thường từ năm 1993.

Rất nhiều công trình khảo cứu giá trị trên thế giới đã cảnh giác dư luận về mối nguy hại có thể có của hormone rbST đối với sức khỏe chúng ta nhất là đối với trẻ em.

Ngoài Hoa kỳ ra, các quốc gia sau đây cũng được thấy có áp dụng phương pháp tiêm hormone rbST cho bò sữa: Nam Phi, Đại Hàn, Costa Rica, Ai Cập, United Arab Emirates, Honduras, Do Thái, Kenya, Namibia, Peru, Nga, Slovakia, Zimbabwe…

Chỉ có Canada và các quốc gia thuộc khối Liên hiệp Âu châu thì tuyệt đối không cho phép sử dụng hormone rbST trong kỹ nghệ sữa của xứ họ.

Monsanto sử dụng những đòn chánh trị và pháp lý để ép buộc nhà nông, kể cả những người không có hợp đồng với họ, phải ngưng ngay việc để dành hạt giống đậu nành để trồng lại.

Monsanto có cả một đội ngủ chuyên viên và luật sư ưu hạng. Họ cũng có đông đảo kiểm soát viên đi vào những cánh đồng đậu nành để điều tra sự vi phạm chủ quyền (patent infringement) và sau đó áp dụng những biện pháp chế tài, truy tố kẻ vi phạm ra tòa cho họ mạt luôn.

Có trường hợp một một nông gia bị Monsanto lôi ra tòa vì trên cánh đồng đậu nành của anh ta có vài ba khóm đậu nành Round Up Ready. Cho dù anh ta hết mực kêu oan và viện lý do là tại gió đem giống đậu nành nói trên từ những cánh đồng lân cận sang đất anh, nhưng anh ta không thể chứng minh được điều đó.

Thường thì bị cáo phải thương lượng dàn xếp, giải quyết ngoài tòa với Monsanto (out of court settlement) để khỏi bị sạt nghiệp.

Đúng là sức mạnh của đồng tiền.

Vài nét sơ lược về Tổ hợp Quốc Tế Monsanto: Multinational Agricultural technology Corporation

- Đứng đầu thế giới về chất diệt cỏ Glyphosate (Round up)

- Đứng đầu thế giới về hạt giống chuyển đổi gène. (90% world’s GE seeds)

- Sản xuất và phân phốii hormone rbGH, recombinant bovine growth hormone

- Trụ sở chính: Creve Coeur, Missouri

- Sản xuất: thuốc diệt cỏ herbicides, thuốc trừ sâu pesticides, và hạt giống crop seeds

- Thương vụ: 11,965 tỉ $ (2008)

- Lợi tức: 2,024 tỉ $ ((2008)

- Nhân viên: 21,700 (2009)

(theo Wikipedia)





Cửa xoay vòng (revolving door) tại Washington



Hầu như các quy định trong lãnh vực kỹ nghệ thực phẩm đã suy yếu đi một cách thảm thương trong thời đại của Đảng Dân Chủ cũng như của Đảng Cộng Hòa.

Chánh sách về thực phẩm của chánh phủ liên bang Hoa Kỳ thường phải chịu áp lực từ những siêu tập đoàn kỹ nghệ thực phẩm.

Chẳng hạn như trong trường hợp đặc biệt của Monsanto, người ta thấy rõ rệt có con đường được chính thức vạch ra từ tổ hợp Monsanto đến những chức sắc quyền lực cao của toà nhà lập pháp Capitol Hill.

* Trào cựu TT George W. Bush có Donald Rumsfeld cựu tổng trưởng quốc phòng thời chiến tranh Irak và John Ashcroft, Us attorney general (từng là Governor Missouri, Senator Missouri)

* Trào cựu TT Bill Clinton có Mickey Cantor (US Trade Representative, US Secretary of Commerce) và Robert Shapiro, từng là cấp điều hành của Monsanto, thường hay nhận sự đóng góp từ Monsanto.

* Ngoài ra còn có mạng lưới của các chức sắc thuộc Environmental Protection Agency (EPA) và Food and Drug Administration (FDA) cũng có “nhiệm vụ” trong cửa xoay vòng. Thí dụ như Michael Taylor, vừa làm việc tuần tự cho FDA và cũng vừa cho cả Monsanto.Ông ta là Deputy Commissioner for Foods của FDA.Với tư cách là luật sư của Monsanto, ông ta cố vấn công ty trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp về nhãn hiệu của các loại thực phẩm chuyển đổi gène. Và với tư cách là một chức sắc “senior advisor” to the FDA Commissioner, ông ta quyết định không cần nhãn hiệu ghi rõ trên các thực phẩm bị chuyển đổi gène (genetically modified foods).

Tối Cao Pháp Viện( Supreme Court Justice) có Clarence Thomas. Ông ta là luật sư của Monsanto từ 1976 đến 1979. Chính Ông ta đã soạn thảo ra tất cả các quyết định pháp lý để ngăn cấm nông gia không được phép để dành đậu nành của họ lại để làm giống.





Kết luận



Mổi khi chúng ta ăn uống chính là chúng ta bỏ phiếu cho hệ thống sản xuất thực phẩm.

Nghĩ cho cùng, tất cả chúng ta đều nằm dưới quyền sinh sát và độc quyền của kỹ nghệ thực phẩm nên phải gánh chịu những quyết định của họ…

Chúng ta chẳng có được một sư lựa chọn nào khác hết. Còn biết dựa vào ai bây giờ!

