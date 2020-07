Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Xác Nhận Ông Đã Được Báo Cáo Về Tiền Thưởng Của Nga Cho Taliban Tại Afghanistan

Hong Kong đang đối diện với một thực tại mới hôm Thứ Tư, 1 tháng 7 năm 2020, sau khi chính quyền trung ưng TQ đã thông qua luật an ninh quốc gia vào đêm trước mà các chí trích nói rằng đã tước đi quyền tự trị và các quyền tự do xã hội và dân sự quý giá của nó, và siết chặt sự cai trị độc đoán của Bắc Kinh đối với lãnh thổ, theo tin CNN cho biết. Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình chống luật tại địa hạt mua sắm sầm uất của Causeway Bay nhưng đã đối diện với lực lượng an ninh dày đặc. Cảnh sát chống bạo loạn đã bắn hơi cay vào đám đông, đã giải tán người biểu tình, và đặt vòi rồng xịt nước.