VIỆT NAM: Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam Ra Đời Để Bảo Vệ Thực Sự Quyền Lợi Người Lao Động

Đài truyền thông Đức „Deutsche Welle“ („Làn sóng Đức“) ngày hôm nay 02.07.2020 loan tin nhà nước Cộng sản Vietnam gia tăng đàn áp những người đối kháng, tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ. Trước thềm đại hội của đảng Cộng sản Việt Nam, công an bắt giữ và đàn áp các nhà phê bình và bất đồng chính kiến. Đức và Liên minh Âu châu (EU) có khả năng gây áp lực Việt Nam trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa Âu Châu và Việt Nam. Phóng viên Rodio Ebbighausen đặc biệt chú trọng đến số phận của luật gia Nguyễn Bắc Truyển và đã tiếp súc với vợ ông, bà Bùi Thị Kim Phượng. Mới đây bà được thăm chồng bà tai trại tù An Diệm, Quảng Nam. Bà kể cho phóng viên Đức, bà rất lo lắng cho sức khỏe của chồng, ông Truyển bị đau tim, đau dạ dầy, không được chữa trị dù có làm đợn xin. Ông còn bị giam biệt lập.