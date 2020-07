Chương Trình Hỗ Trợ Người Mua Nhà Lần Đầu Từ Thành Phố Garden Grove

Thành phố Garden Grove ra chương trình hỗ trợ Mua Nhà Lần Đầu Tiên (First-Time Home Buyer Programs) cho những gia đình hội đủ điều kiện với thu nhập thấp, cũng như mở các buổi hội thảo qua mạng (online) cho người mua nhà lần đầu.





Chương trình vay CalHome với khoản trả góp 30 năm, không yêu cầu thanh toán hàng tháng, không vượt quá $60,000, với 3% tiền lời tích lũy đơn giản hàng năm cho hết kỳ vay. Chương trình được đề xuất để thêm khoản tiền vay (ngoài số tiền người nộp đơn đã được ngân hàng chánh chấp thuận cho vay) và hỗ trợ những gia đình có thu nhập thấp hoặc rất thấp để đủ khả năng chi trả tiền nhà so với giá trị thực sự của một căn nhà theo định giá thị trường hiện nay.





Thành phố cũng cung cấp tài trợ 'Workforce Initiative Subsidy for Homeownership Grant'. Khoản trợ cấp lên tới $22,000 hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp hoặc rất thấp với tiền đặt cọc (down payment) hoặc tiền đóng hồ sơ (closing costs.) Đối với mỗi đô la người nộp đơn để vào khoản tiền đặt cọc (down payment), Thành phố sẽ bỏ vào bốn đô la. Thành phố sẽ có những buổi hội thảo dành cho Người mua nhà lần đầu giúp hiểu thêm về quy trình mua nhà, làm thế nào để đủ điều kiện mua nhà và thông tin liên quan các chương trình hỗ trợ tài chính được cung cấp thông qua Thành phố.

Các buổi hội thảo qua mạng sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2020; Ngày 24 tháng 10 năm 2020; Ngày 5 tháng 12 năm 2020; Ngày 27 tháng Hai năm 2021; Ngày 24 tháng Tư năm 2021; và ngày 5 tháng Sáu năm 2021, từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa. Những thông tin hướng dẫn thêm về cách truy cập các hội thảo qua mạng sẽ được cung cấp cho cộng đồng trong những ngày tháng sắp tới.