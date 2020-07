Úc Phong Tỏa 6.6 Triệu Dân Tiểu Bang Victoria; 23 Tiểu Bang Mỹ Số Người Bị Vi Khuẩn Corona Vào Bệnh Viện Tăng Cao

Một nhóm 239 khoa học gia đại diện 32 quốc gia được báo cáo đang chuẩn bị để yêu cầu Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) sửa đổi lời khuyên của tổ chức này đối với vi khuẩn corona vì có chứng cứ cho biết họ ủng hộ tuyên bố cho rằng dịch bệnh lây truyền trong không khí, theo báo The Hill cho biết hôm 5 tháng 7 năm 2020. Các nhà khoa học được dự kiến sẽ phổ biến lá thư ngỏ đưa ra yêu cầu trong một tạp chí khoa học vào tuần tới, theo báo The New York Times tường trình. Lá thư sẽ cung cấp chứng cứ để ủng hộ lập trường rằng các hạt nhỏ li ti của vi khuẩn corona có thể bay trong không khí và truyền bệnh cho con người. Tổ Chức WHO đã cho rằng COVID-19, chứng bệnh được gây ra bởi vi khuẩn conona mới, được truyền nhiễm hầu hết qua các hạt nước hô hấp lớn rớt xuống nền nhà sau khi bị tống ra qua việc nhảy mũi hay ho. Cơ quan này đã nói rằng vi khuẩn chủ yếu lây lan qua sự tiếp xúc giữa người với người và tiếp xúc gián tiếp với các bề mặt trong môi trường tức thì của người bị nhiễm bệnh.