Vụ Án Của Thế Kỷ Tại Cali Cuối Tháng 6-2020

Trong suốt 40 năm qua cảnh sát toàn tiểu bang tìm mọi cách truy lùng tên Joseph James DeAngelo. Với danh hiệu Golden State Killer,Sát thủ tiểu bang Vàng. Tên n ày đã hãm hiếp reo kinh hoàng cho 14 quận hạt CA với 13 tội mưu sát bắt cóc với 50 lần. xâm nhập gia cư và 62 lần hãm hiếp phụ nữ từ 13 đến 41 tuổi. Khi bị bắt với đầy đủ chứng cớ buộc tội, nhưng toàn thể công tố viện từ tiểu bang đến 6 quận hạt bị đặt trước vấn nạn hết sức khó khăn. Nếu can phap không nhận tội vụ án sẽ phải đưa ra tòa dự trù kéo dài tối đa là 10 năm tốn kém công quỹ là 20 triệu US với kết quả có thể tuyên án đương sự 26 tội danh và lãnh án tử hình. Nếu có thể thỏa hiệp với luật sư và thuyết phục đương sự nhận tội. Can phạm sẽ thoát án tử hình xuống chung thân và phiên toan sẽ giải quyết ngay trong tuần. Vấn đề là ai trong hội đồng công tố đại diện 6 quận hạt sẽ hướng dẫn việc thuyết phục cả luật sư và can phạm. Một luật gia gốc Việt được lãnh trách nhiệm và ông đã thành công giải quyết hoàn tất một vụ án cắt ngắn 10 năm tranh tụng và khoảng 20 triệu án phí. Chúng ta đã từng có các tướng lãnh, các khoa học gia, các vị thẩm phán gốc Việt. Lần này có thêm một công tố viên gốc Việt góp phần vào lãnh vực pháp lý của Hoa Kỳ. Xin giới thiệu bài viết chi tiết sau đây là Trưởng đoàn Công tố Viện của vụ án thế kỷ. Ông Hồ Quang Thiên Vũ. người đã thành công khi DeAngelo đã xác định chính hắn là “Golden State Killer”.





Trong suốt 40 năm qua cảnh sát toàn tiểu bang tìm mọi cách truy lùng tên Joseph James DeAngelo. Với danh hiệu Golden State Killer,Sát thủ tiểu bang Vàng. Tên n ày đã hãm hiếp reo kinh hoàng cho 14 quận hạt CA với 13 tội mưu sát bắt cóc với 50 lần. xâm nhập gia cư và 62 lần hãm hiếp phụ nữ từ 13 đến 41 tuổi. Khi bị bắt với đầy đủ chứng cớ buộc tội, nhưng toàn thể công tố viện từ tiểu bang đến 6 quận hạt bị đặt trước vấn nạn hết sức khó khăn. Nếu can phap không nhận tội vụ án sẽ phải đưa ra tòa dự trù kéo dài tối đa là 10 năm tốn kém công quỹ là 20 triệu US với kết quả có thể tuyên án đương sự 26 tội danh và lãnh án tử hình. Nếu có thể thỏa hiệp với luật sư và thuyết phục đương sự nhận tội. Can phạm sẽ thoát án tử hình xuống chung thân và phiên toan sẽ giải quyết ngay trong tuần.

Vấn đề là ai trong hội đồng công tố đại diện 6 quận hạt sẽ hướng dẫn việc thuyết phục cả luật sư và can phạm. Một luật gia gốc Việt được lãnh trách nhiệm và ông đã thành công giải quyết hoàn tất một vụ án cắt ngắn 10 năm tranh tụng và khoảng 20 triệu án phí. Chúng ta đã từng có các tướng lãnh, các khoa học gia, các vị thẩm phán gốc Việt. Lần này có thêm một công tố viên gốc Việt góp phần vào lãnh vực pháp lý của Hoa Kỳ. Xin giới thiệu bài viết chi tiết sau đây là Trưởng đoàn Công tố Viện của vụ án thế kỷ. Ông Hồ Quang Thiên Vũ. người đã thành công khi DeAngelo đã xác định chính hắn là “Golden State Killer”.





Công Tố Viên Gốc Việt Hồ Quang Thiên Vũ trong Vụ Án của Thế Kỷ Joseph James DeAngelo





(Tin CA) Lúc 10 giờ sáng ngày thứ hai 29 tháng 6 vừa qua, tại Đại Sảnh Đường của Đại Học Sacramento mà Tòa Thượng Thẩm Đơn vị 24 của tiểu bang California tại Sacramento đã mượn để xử bị cáo Joseph James DeAngelo là người đã được giới truyền thông đặt cho danh hiệu “Sát Thủ của Tiểu Bang Vàng” (Golden State Killer).





Có khoảng 150 người hiện diện trong phòng xử, đa số là các nạn nhân cùng với gia đình và giới truyền thông. DeAngelo trong tù phục màu cam, trên chiếc xe lăn được 1 cảnh sát viên đẩy đã trình diện Thẩm Phán Michael G. Brown trong phiên xử lịch sử có một không hai với 6 Công Tố Viên đại diện cho 11 quận hạt khác nhau: Contra Costa, Tulare, Santa Barbara, Ventura, Orange và Sacramento. Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ của Sacramento đã được chỉ định điều hành chính và mở đầu trong phần luận tội đã xác định ông là người đã phỏng vấn DeAngelo sau khi hắn ta bị bắt vào tháng 4 năm 2018: “DeAngelo đã xác định chính hắn là “Golden State Killer”.





DeAngelo đã xác nhận: “ ý tưởng phạm tội, xâm nhập gia cư, cướp của, hiếp dâm và giết chết nạn nhân đã ăn sâu trong tâm thức tôi. Tôi muốn đẩy tâm thức xấu xa đó ra khỏi tôi, nhưng tôi quá yếu đuối, tôi đã không làm được. Tôi đã hủy hoại biết bao nhiêu mạng sống và nay thì tôi phải trả giá cho những hành động mà tôi đã làm.”





Sau phần luận tội mở đầu của Công Tố Viên gốc Việt Hồ Quang Thiên Vũ, các Công Tố Viên của các quận hạt Contra Costa, Tulare, Santa Barbara, Ventura, Orange tiếp tục luận tội.





Sau mỗi phần luận tội. Joseph James DeAngelo đã xác nhận chính hắn là “Sát Thủ của Tiểu Bang Vàng”với 26 tội danh mà trong đó có13 tội mưu sát với tình trạng gia trọng cấp 1 và 13 tội bắt cóc và hơn 50 lần đột nhập gia cư và hiếp dâm mà nạn nhân nhỏ nhất là 13 tuổi và lớn nhất là 41 tuổi.





Hầu như khung cảnh của những lần tội phạm đếu giống nhau: DeAngelo đeo mặt nạ và mang sung, thông thường đột nhập vào nhà bằng cửa sổ hay cửa chính vào lúc giửa đêm khi mà các nạn nhân là những phụ nữ độc thân hay các cặp vợ chống đang ngủ say. Hắn trói người chồng và bắt nằm úp mặt trên sán nhà và để những chồng đĩa trên lưng và dọa rằng sẽ giết cả chồng lẫn vợ nếu chồng đĩa trên lung chồng rớt xuống và rồi hắn lôi người vợ qua một phòng khác để hiếp.





Tấ cả những vụ đột gia cư, cướp của, hiếp dâm và giêt người trong suốt hơn 20 năm diễn ra trong nhiều thành phố khác nhau từ Bắc đến Nam Cali: Sacramento, Tulare, Visilia, Santa Barbara, Ventura, Orange, Irvine, Auburn, San Joaquin, Contra Costa, Rancho Cordova…



Từ năm 1973 đến 1976, DeAngelo là một Cảnh Sát Viên của Thành Phố Exeter là một thành phố nhỏ nằm giữa đường từ Sacramento đến Los Angeles. Sau đó DeAngelo rời Exeter di chuyển về Auburn là thành phố nằm về hướng đông bắc của Sacramento rồi hắn gia nhập Ty Cảnh Sát Auburn. Trong 3 năm làm Cảnh Sát Viên của Auburn từ năm 1976 đến năm 1979, DeAngelo là thủ phạm của 2 vụ giết người và liên tiếp những vụ hiếp dâm đã xảy tại vùng Auburn và Sacramento. DeAngelo đã bị Ty Cảnh Sát Auburn sa thải vì tội ăn cắp vặt. DeAngelo đã ăn cáp một cái búa và một hộp thuốc khử chó sủa.





Sau khi bỉ đuổi khỏi Ty Cảnh Sát Auburn vào năm 1979, DeAngelo bắt đầu tung hoành phạm tội, làm mưa làm gió từ Bắc đến Nam Cali.





Vụ án mạng sau cùng mà DeAngelo phạm tội là hắn hiếp dâm và giết cô bé 18 tuổi Janelle Lisa Cruz vào tháng 5 năm 1986 tại nhà của cha mẹ cô bé Janelle tại Irvine, nam California.





Trong nhiều thập niên, Cảnh Sát khắp các thành phố tại Nam và Bắc California cùng với FBI đã tung nhiều chiến dịch để cố tìm tung tích của “Sát Thủ Tiểu Bang Vàng’ nhưng vẫn không thành công bởi lẽ Sát Thủ đã ẩn dật.





Từ mùa xuân năm 1990, DeAngelo đã xin việc ở Trung Tâm Cung Cấp Thực Phẩm The Save Mart và hắn đã làm việc tại đây trong suốt 27 năm dưới bộ mặt của một người bình thường, của một cựu cảnh sát viên và đầu năm 2017, hắn đã xin nghỉ hưu và không còn làm việc tại The Save Mart nữa.





Tháng 4 năm 2018, DeAngelio đã bị bắt sau hơn 40 năm qua mặt tất cả các cơ quan công lực. Chính nhờ phương pháp liên tuyến DNA mà cơ quan công vụ đã tìm thấy dấu vết DNA của DeAngelio đã để lại sau những lần phạm tội. Sau khi loại bỏ những nghi phạm có họ DeAngelio, cảnh sát đã tìm ra dấu vết DeAngelio ở Auburn. Từ đó, các thám tử đã bám sát DeAngelio và tìm thấy DNA trên khăn chùi miệng và một ly nước mà DeAngelo đã bỏ lại trong một tiệm Fast Food sau khi hắn ăn trưa xong. Lần sau cùng để xác định mức chính xác của thủ phạm, người ta đã lấy được chất DNA nơi chốt mở cửa xe của DeAngelio. Thế là xong, Văn Phòng Biện Lý Sacramento ra lệnh bắt giữ DeAngelio ngay tại nhà.





Đầu tháng 5 năm 2020, nữ Luật Sư Diane Howard đại diện DeAngelio đã liên lạc với Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ để xin điều đình: “De Angelio xin nhận tội và đổi lại bản án từ hình với chung thân miên viễn”





Công tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ đã thông báo cho tất cả các văn phòng Biện Lý liên hệ với vụ án để xin ý kiến. Do đó, trong phiên xừ vào ngày thứ hai 27 tháng 6 vừa qua, bị can Joseph James DeAngelo đã lần lượt nhận tội sau khi các Công Tố Viên luận tội và Thẩm Phán Michael G. Brown đã lập lại các điều luật mà hắn đã vi phạm trong suốt 2 thập niên 70 và 80.





Trả lởi báo chí, Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ xác định:





“ DeAngelo điều đình nhận tội để nhận bản án Chung Thân miên viễn thay vì bản án tử hình. Sư điều đình nầy sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền thuế công quỹ vì nếu xử, phiên toà với 26 tội danh, trong có 13 tội mưu sát vời trường họp gia trọng và 62 tội hiếp dâm, phiên tòa có thể kéo dài từ 7 đến 10 năm.”





Tưởng cũng nên nhắc lại, Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ trước đây là cư dân của thành phố San Jose, từng là Phó Biện Lý của Contra Costa County, Santa Clara County, hiện là Công Tố Viên của Thủ Phủ Sacramento, Giáo Sư tại Đại Học Luật Khoa Mc.George và cũng là trưởng nam của Thầy Sáu Hồ Quang Nhựt.





Ngày 17 tháng 8 tới đây, DeAngelio sẽ ra tòa môt lần nữa để được xác định ngày mà hắn sẽ được chuyển chính thức đến nhà tù liên bang là nơi mà hắn sẽ ở đến cuối đời và sẽ không bao giờ được hưởng quy chế giảm khinh.