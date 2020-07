Chicago: Ít Nhất 67 Người Bị Bắn và 13 Người Chết Vì Bạo Động Súng Vào Cuối Tuần Lễ Độc Lập

New York – Một chánh án tại New York hôm Thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2020 đã tạm thời chận đứng việc xuất bản của một cuốn sách nói huệch toẹt hết mọi chuyện được viết bởi người cháu gái của TT Trump mà nhà xuất bản Simon & Schuster định xuất bản vào tháng 7, theo bản tin CNN Business cho biết. Phán quyết, được đưa ra bởi Chánh Án Hal B. Greenwald của Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang New York, là chiến thắng đầu tiên đối với Robert S. Trump, em trai của Tổng Thống. Robert Trump đã tìm cách chận đứng cuốn sách được viết bởi Mary Trump, cháu gái của Tổng Thống, cho rằng nó vi phạm sự thỏa thuận bí mật liên quan đến tài sản của người cha của Tổng Thống, là Fred Trump.