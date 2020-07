Cảm Nghĩ Ngày July Fourth

The fourth of July, hay July fourth. Người Mỹ thường gọi tắt của American Independence Day. Năm nay Hoa Kỳ kỷ niệm ngày Lễ Độc lập tròn 244 năm (7/4/1776 - 7/4/2020). Nước Mỹ tuy lịch sử lập quốc không lâu đời, nhưng đã nhanh chóng vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng các cường quốc trên thế giới.





Tính đến ngày Lễ Độc Lập năm nay, tôi đã được đón sự kiện trọng đại này đúng mười lần. Tôi đến Mỹ hơi muộn, khi đang trong độ tuổi về hưu nếu còn ở Việt Nam. Nhưng nước Mỹ khác hẳn, chính phủ khuyến khích người dân đi làm cho đến tuổi 70. Có người mạnh khỏe, sau 70 tuổi họ tiếp tục làm việc cho tới khi thật sự muốn nghỉ ngơi.





Trận bão tuyết lịch sử mùa Thanksgiving ở vùng Đông Bắc đã chính thức đón tôi vào nước Mỹ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùa Lễ Hội của người dân Mỹ cùng với những buổi tiệc kéo dài từ Thanksgiving, đến Christmas, New Year, và Independence Day. Tôi nhớ nhất lịch sử nước Mỹ và ngày Độc Lập, vì chi tiết nằm trong “bài học” để thi lấy quốc tịch. Đến Mỹ khá muộn so với nhiều người, nhưng tôi chăm chỉ học để lấy được bằng lái xe và quốc tịch rồi đi làm việc. Đây là chuyện bình thường, không có gì quá khó khăn một khi bạn sống ở Mỹ.





Có một câu truyền khẩu nổi tiếng “American Dream” của những người khao khát tự do và mơ ước đổi đời. Lúc tôi rời Việt Nam qua Mỹ định cư, tôi chưa bao giờ nghĩ đến “Giấc mơ Mỹ”, mà chỉ đơn giản là mong muốn được đoàn tụ với anh em và con cháu. Nhưng qua thời gian ngắn sống và làm việc trên đất Mỹ, tôi thấy mình đã rất may mắn, bởi nhiều người khi quyết định rời quê hương là chấp nhận bỏ hết tài sản, thậm chí cả mạng sống để mong đến được bến bờ tự do. Nước Mỹ bao dung và nhân đạo, đã đón nhận những di dân từ khắp các nước trên thế giới, tạo cho họ sự yên tâm làm việc nuôi gia đình và góp phần xây dựng một nước Mỹ giàu mạnh.





Năm nay, nước Mỹ đón Lễ Độc Lập trong nhiều biến động, nhưng tôi tin tưởng những biến động rồi sẽ qua đi trả lại bình yên cho toàn dân. Để nước Mỹ luôn là thiên đường của sự tự do, văn minh. Dù chỉ là quê hương thứ hai, nhưng tôi luôn cảm ơn nước Mỹ đã cho tôi cơ hội làm việc, và được sống vui vẻ gần gia đình của mình.





Nước Mỹ sẽ bừng sáng như pháo bông đủ màu sắc trên bầu trời trong ngày Lễ Độc Lập, ngày bốn tháng bảy.