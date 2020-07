Thành Phố Garden Grove Nhắc Nhở Cộng Đồng Giữ An Toàn, Đề Phòng Mọi Nguy Hiểm Của Pháo Lậu

Sở cảnh sát Garden Grove nhắc nhở cộng đồng để có được ngày lễ July 4 an toàn, trong dịp lễ này, chỉ có thể đốt pháo bông vào ngày Thứ Bảy, 4 tháng Bảy, từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối và có ký hiệu 'California State Fire Marshal.'



Theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (National Fire Protection Association), ước tính có khoảng 19,500 vụ cháy gây ra bởi pháo bông ở Mỹ vào năm 2018. Vụ cháy đã khiến 5 người dân thiệt mạng, 46 người bị thương và thiệt hại tài sản trực tiếp lên đến 105 triệu USD. Từ năm 2014 đến 2018, ba trong số năm vụ cháy và cháy cỏ do đốt pháo bông gây ra. Trưởng Cảnh sát phòng cháy quận Cam Ron Roberts cho biết, “Năm ngoái, Cơ quan phòng cháy chữa cháy Quận Cam đã phản hồi với một vụ cháy liên quan đến pháo bông ở núi Black Star Canyon. May mắn thay, không có thương tích nào xảy ra. Tuy nhiên, Cơ quan cứu hỏa quận Cam nhấn mạnh sự cần thiết và nhắc nhở cộng đồng tuân theo các quy định an toàn được khuyến nghị, đảm bảo một kỳ nghỉ an toàn.”



Để biết thêm thông tin về điều lệ an toàn, xin coi tại ggcity.org/july-4-safety-tips-regulations. Những ai có thú vật nuôi trong nhà được khuyến khích thực hiện các biện pháp phòng ngừa vào ngày Lễ độc lập bằng cách giữ chúng trong nhà, trong phòng hoặc thùng chống thoát hiểm an toàn; dẹp bỏ các vật dụng lớn khỏi các bức tường mà các thú cưng có thể chạy trốn; và luôn có giấy phép và thẻ cập nhật cho thú cưng từ Garden Grove.