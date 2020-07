Dân Hong Kong Biểu Tình Chống Luật An Ninh Quốc Gia Mới, Ít Nhất 300 Người Đã Bị Bắt

Người dân Hong Kong có thể đối diện tù chung thân vì vi phạm luật an ninh mới đầy tranh cãi đã được TQ đề xuất. Luật này đã được thông qua hôm Thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2020 nhưng toàn văn thì chỉ được công bố nhiều giờ sau đó. Nó đã được đưa ra bởi Bắc Kinh theo sau sự bất ổn gia tăng và phong trào ủng hộ dân chủ lan rộng. Những người chống đối nói rằng luật mới siết chặt biểu tình và làm suy yếu nền tự do của Hong Kong. Lãnh đạo Hong Kong, bà Carrie Lam, bênh vực đạo luật, nói rằng nó lấp đầy “lỗ trống” trong nền an ninh quốc gia.