Thống Đốc California Ra Lệnh Đóng Cửa Những Nơi Hoạt Động Bên Trong Như Nhà Hàng, Rạp Chiếu Phim, v.v… Trong 3 Tuần

Trong cuộc họp báo về vi khuẩn corona vào trưa Thứ Tư, 1 tháng 7 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom đã làm tốt đối với lời hứa của ông “ngưng” việc tái mở cửa tại California qua lệnh cho các nhà hàng một lần nữa đóng cửa dịch vụ để khách vào ăn bên trong. Điều này áp dụng cho tất cả địa phương nằm trong “danh sách quận giám sát” đối với ít nhất 3 ngày liên tiếp. Có 19 quận nằm trong danh sách đó, và Los Angeles là một trong số đó.

Các tiệm ăn vẫn được phép cung cấp thức ăn qua việc đặt trước rồi tới lấy hay giao hàng.

Hướng dẫn này ngưng các hoạt động bên trong trong vòng 3 tuần cũng gồm các rạp chiếu phim, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh giải trí gia đình, các phòng chơi bài chơi games và sở thú. Vào cuối tuần rồi, thống đốc ra lệnh các quán bars và các hộp đêm đóng cửa.

Các bệnh viện trong tiểu bang đã nhận từ hơn 3,000 bệnh nhân vi khuẩn corona vào giữa tháng 6 tới hơn 5,000 người gần đây nhất. Đó là tăng 52% trong vòng 14 ngày.

Newsom nói rằng ông hy vọng rằng người dân sẽ tuân thủ các hướng dẫn một cách tự nguyện. Nếu họ không, thống đốc nói rằng ông sẽ triển khai “nhóm tuần tra” của các cơ quan chính quyền để bảo đảm việc tuân hành, đặc biệt các chỗ làm việc được quan tâm. Alcoholic Beverage Control, CalOSHA, the Department of Business Oversight, the Department of Consumer Affairs và the California Highway Patrol nằm trong số các cơ quan sẽ kiểm tra việc thi hành các hướng dẫn.

Tiểu bang không đóng các bãi biển, nhưng “giám sát” các hoạt động đậu xe tại các bãi biển tiểu bang – có nghĩa là ông sẽ theo dõi họ. Newsom nhắc lại rằng các bãi biển tại Los Angeles và Ventura sẽ bị đóng vào cuối tuần này.

Thống đốc cũng đề nghị các viên chức địa phương bãi bỏ các vụ đốt pháo bông, một biện pháp vốn đã được đề xuất tại Los Angeles.

Đề cập đến các cuộc tụ họp gia đình, đặc biệt là vào lễ cuối tuần, Newsom cho biết rằng, “Chúng ta sẽ cần phải làm nhiều hơn về việc đó … cần làm mạnh mẽ hơn về các hướng dẫn.”