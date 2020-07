Dân Biểu Rouda Tham Gia Liên Minh Lưỡng Viện, Lưỡng Đảng Giới Thiệu Dự Luật “Hong Kong Safe Harbor Act”

Washington – Dân Biểu Harley Rouda (Dân Chủ- CA) đã tham gia một liên minh lưỡng viện, lưỡng đảng giới thiệu dự luật “Hong Kong Safe Harbor Act”, sẽ xếp người dân Hong Kong vào diện tị nạn Ưu Tiên 2, và tạo ra một lộ trình cho những nhà hoạt động dân chủ tuyến đầu đang gặp nguy hiểm tức thời được tìm kiếm sự bảo vệ tầm trú tại Hoa Kỳ.





Dự luật này được dẫn đầu tại Hạ Viện bởi Dân Biểu John Curtis (Cộng Hòa – Utah), Julian Castro (Dân Chủ- Texas), Mike Gallagher (R-WI), Brad Sherman (D-CA), Liz Cheney (R-WY), Harley Rouda (D-CA), Ted Yoho (R-FL), and Tom Suozzi (D-NY), và tại Thượng Viện bởi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (R-FL), Bob Menendez (D-NJ), Todd Young (R-IN) và Ben Cardin (D-MD).





“Những người biểu tình ôn hòa tại Hong Kong đã dũng cảm xuống đường để yêu cầu quyền tự trị mà họ đã được hứa hẹn. Sự đấu tranh vì tự do của họ đòi hỏi nhiều hơn là những lời nói suông từ Hoa Kỳ,” Dân Biểu Rouda nói. “Hong Kong Safe Harbor Act là thí dụ điển hình cho cam kết của quốc gia chúng ta đứng về phía những người yêu chuộng tự do khắp nơi, và hiến tặng quyền tỵ nạn cho những ai trốn chạy khỏi sự chuyên chế.”





“Hong Kong đại diện cho sự đấu tranh cho dân chủ. Người dân Hong Kong đang bày tỏ khát vọng đấu tranh cho tự do là nền tảng giá trị của Hoa Kỳ mà chúng ta ôm ấp,” Dân Biểu Curtis nói. “Hong Kong Safe Harbor Act sẽ tạo sức mạnh cho người Hong Kong tiếp tục đấu tranh vì tự do của mình, khi cho họ biết rằng Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới đứng sau lưng họ”.





“ Hoa Kỳ từ lâu đã đóng vai trò ngọn đèn hy vọng cho những người chiến đấu vì tự do khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong chúng ta thấy chính mình trong những người biểu tình Hong Kong xuống đường chống lại chế độ độc tài toàn trị, và nói lên tiếng nói của mình,” Phó Chủ Tịch Castro nói. “Dự luật này bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp quyền tị nạn đối với những người Hong Kong đối mặt với sự truy tố chính trị, và cung cấp cho họ nơi trú ẩn an toàn xứng đáng với sự dũng cảm và cam kết của họ cho tự do và công lý”.





“ Thế giới đã chứng kiến sự dũng cảm của những nhà hoạt động Dân Chủ Hong Kong, những người trong năm qua đã xuống đường để bảo vệ quyền tự trị của mình trước sự kềm kẹp của chế độ độc tài Trung Cộng,” ông Rubio nói. “Sau sự ban hành Luật An Ninh Quốc Gia của Bắc Kinh vào tối hôm qua, Hoa Kỳ phải giúp đỡ người Hong Kong bảo tồn xã hội của mình tại quê nhà, và tìm quy chế tị nạn cho những người đối diện với sự truy tố chỉ vì thực hành quyền của mình được qui định trong Tuyên Bố Chung. Thông qua Hong Kong Safe Harbor Act, quốc gia của chúng ta sẽ tặng nơi trú ẩn an toàn cho những người Hong Kong đang đấu tranh không mệt mỏi chống lại sự chuyên chế”.





“Khi người Hong Kong tiếp tục đối diện với sự kềm kẹp ngày càng xiết chặt của Bắc Kinh trước quyền tự trị, những quyền tự do và nhân quyền căn bản của mình, Hoa Kỳ phải giương cao ngọn đuốc của mình vinh danh những đám đông đang tụ lại, yếu thế, mệt mỏi khát khao được hơi thở tự do”, Ủy Viên Cao Cấp Menendez nói. “Chúng ta giới thiệu một đạo luật lưỡng đảng để nhắc lại với Đảng Cộng Sản Trung Quốc rằng chúng ta cương quyết đứng về phía Hong Kong và người dân, và chúng ta sẽ bảo đảm rằng họ sẽ không bị từ chối bởi sự đổ vỡ của hệ thống di trú đang bị phá hủy của chúng ta hiện nay, khi họ bị buộc phải trốn chạy vì đứng lên đòi cho quyền lợi của họ.”





“Sự đấu tranh cho Hong Kong còn lâu mới kết thúc, và Hoa Kỳ có thể và phải làm nhiều hơn. HKDC tin tưởng một sự đáp ứng quan trọng và khẩn cấp ngay vào lúc này của Hoa Kỳ sẽ tạo ra hy vọng và bảo vệ cho những người đang đánh đổi mạng sống và sự tự do của mình vì Hong Kong. Đó là lý do HKDC công nhận và ủng hộ dự luật Hong Kong Safe Harbor Act đang được giới thiệu bởi cả Thượng Viện và Hạ Viện. Thật là phù hợp khi chúng ta có hành động trong tuần này, vì 31 năm trước, cũng vào tháng này, chúng ta đã chứng kiến một sự đàn áp dã man tại Quảng Trường Thiên An Môn. Hậu quả của việc này là Hoa Kỳ trở thành ngọn đèn hy vọng và là nơi trú ẩn cho những người trốn chạy khỏi cuộc thảm sát. Hoa Kỳ có thể và nên làm lại điều này đối với những nhà tranh đấu vì tự do của Hong Kong. Tôi hy vọng dự luật này gởi một lời nhắn nhủ đến với những người biểu tình và những nhà hoạt động, đặc biệt là với những người bị bắt bớ, bỏ tù, đánh đập, thậm chí bị bắt cóc và tra tấn vì sự tham gia nơi công cộng của mình vào biểu tình và có những hành động bất tuân dũng cảm: chúng tôi đứng đằng sau các bạn.” Ông Samuel Chu- Giám Đốc Điều Hành của Hong Kong Democracy Council (HKDC)- nói.