Video song ngữ Việt-Anh về Tuệ Trung Thượng Sĩ



QUẬN CAM (VB) --- Một video song ngữ Việt-Anh về một đề tài rất khó -- Tuệ Trung Thượng Sĩ -- thực hiện bởi Tiến sĩ Laura Thuy-Loan Nguyen và nhóm Wisdom Today vừa mới lên mạng YouTube tuần này.





Nhóm thực hiện mô tả rằng: "Video rất công phu, khó ai có thể bỏ qua, nếu có nghiên cứu về Thiền Tông VN. Bài này chính yếu là dịch 3 bài kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà TL nghĩ rất ít người dịch và ý dịch(Trích trong luận án Tiến sĩ) hoàn toàn khác xa với những người đã dịch. Thêm là có phần phỏng vấn HT Thích Phước Tịnh và Cư sĩ Nguyên Giác. Và thêm nữa hình của Tuệ Trung Thượng Sĩ, và Trần Nhân Tông phải vẽ lại. (Lịch sử chỉ có tượng khắc vì khi Trung Hoa đô hộ vào thế kỷ 14 đã tiêu hủy hết.)..."

HT Thích Phước Tịnh nói về ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ



Nội dung video được nhóm thực hiện tóm lược:

"Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ giác ngộ, nổi tiếng vào thế kỷ 13 dưới triều đại nhà Trần. Trong thời kỳ được coi là Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt dịch có phỏng vấn Hòa Thượng Phước Tịnh và Cư Sĩ Nguyên Giác.

Tuệ Trung Thượng Sĩ is a renowned enlightened layperson from the 13th century, during the Trần Dynasty. This time period was considered the Golden Age of Vietnamese Buddhism. A special interview with Ven. Thích Phước Tịnh and Layperson Nguyên Giác."

https://youtu.be/L0i6h_8zifM



Sau đây là bản văn song ngữ dài 3 trang: