Nhật Ký Biển Đông: 16/6/2020 đến 30/6/2020

Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ chính thức mở màn. Ô. Trump sẽ tổ chức lễ nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa tại Jacksonville, Florida dự trù có sự hiện diện của cử tri. Còn Ô. Joe Biden sẽ tổ chức tại Milwaukee, Wisconsin qua hệ thống máy điện tử và không có cử tri hiện diện. Tới nay, hầu hết các cuộc thăm dò đều nói Ô. Joe Biden thắng Ô. Trump tới hai hàng số. Ngay cả đài Fox New cũng thưa nhận Ô. Biden hơn Ô. Trump 14 điểm (Poll puts Trump down 14 points to Biden in general election showdown). Thế nhưng từ nay tới ngày bầu cử còn bốn tháng nữa, biết bao biến cố có thể xảy ra khiến tác động đến cử tri. Cho nên chúng ta chưa biết ai thắng ai.

Đại dịch Corona vẫn chưa yên. Để cứu vãn nền kinh tế, hầu hết các tiểu bang đã từng phần nới lỏng lệnh cách ly. Thế nhưng sau nhiều ngày sống tù túng, bà con ta vui mừng gặp nhau, tiếp xúc, đổ ra bãi biển tắm nắng, ăn nhậu, vào quán uống rượu…khiến số người nhiễm bệnh gia tăng ở một số tiểu bang như California, Texas, Florida và Arizona làm các giới chức y tế và chính quyền điên đầu. Giữa tình hình đó Nhật Ký Biển Đông ghi nhận một số sự kiện như sau:





-AFP Video ngày 16/6/2020: Bắc Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc giữa hai bên sau những lời đe dọa. Cuộc phá hủy này diễn ra sau khi cô em gái của Ô. Kim Jong Un nói rằng văn phòng này vô dụng và cần phá bỏ. Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đừng làm quá.

-Tổng Hợp ngày 16/6/2020: Hai mươi lính Ấn Độ tử thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Trung Quốc tại vùng biên giới ở tây Hy Mã Lạp Sơn mà hai bên tranh chấp.

-Reuters ngày 20/6/2020: Tổng Thống al-Sisi của Ai Cập ra lệnh cho binh sĩ sẵn sàng thi hành sứ mạng tại hải ngoại hay trong nước để bảo vệ an ninh quốc gia giữa lúc tình hình căng thẳng vì Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào nước láng giềng Libya. Theo Reuters ngày 22/6/2020, Tổng Thống Pháp Macron nói rằng Pháp sẽ không tha thứ việc Thổ Nhĩ Kỳ can dự quân sự vào Libya. Hiện nay quân ngoại nhập đang tập trung để đối đầu tại Sirte là vùng dầu hỏa của Libya. Theo tôi nghĩ nếu hai phe không đạt được thỏa hiệp thì Libya sẽ chia đôi. Và đây là thành tích để đời của Ô. Obama ra lệnh tấn công và giết chết Ô. Gaddafi năm 2011.

-Reuters ngày 21/6/2020: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lên án Hội Đồng Nhân Quyền LHQ là đạo đức giả khi tổ chức này cáo buộc Hoa Kỳ về chính sách kỳ thị chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát sau cái chết của George Floyd tại Minnapolis.

-Reuters ngày 22/6/2020: Thủ Tướng Hun Sen của Căm Bốt nói rằng đảng cầm quyền của ông sẽ thống trị lực lượng chính trị cả trăm năm nữa, đảng đối lập hãy chờ thêm một kiếp nữa để nắm chính quyền.

Ô. Hun Sen tuy nói ẩu nhưng khá đúng. Ngoại trừ quân đội đảo chính, Hoa Kỳ cấm vận rồi đem quân lật đổ giống như Iraq, Libya, Syria hay dân chúng Căm Bốt đói khổ, ăn mày đầy đường thì đảng đối lập mới có cơ may thắng cử để nắm chính quyền. Hãy xem Ô. Suharto làm tổng thống Nam Dương 35 năm, Tưởng Giới Thạch làm tổng thống Trung Hoa rồi Đài Loan cả thảy 25 năm (1950-1975) rồi con là Tưởng Kinh Quốc làm thủ tướng sáu năm (1972-1978). Rồi Ô. Lý Quang Diệu làm thủ tướng 31 năm rồi con trai Lý Hiển Long làm thủ tướng từ năm 2004 tới nay 15 năm) mà có thấy thế giới lên án gì đâu? Khi nào chống Mỹ thì mới chết, còn không chống Mỹ thì dù có độc tài, làm tổng thống, thủ tướng suốt đời cũng chẳng sao. Hiện nay Ô. Lý Hiển Dương- em trai Ô. Lý Hiển Long ra nhập đảng đối lập và sẽ ra tranh cử chống ông anh. Nếu ông anh đắc cử thì họ Lý vẫn làm thủ tướng. Còn nếu ông em đắc cử thì họ Lý cũng lại làm thủ tướng. Cái kiểu này giống như Tôn Ngộ Không hóa phép thành Tôn Ngộ Không thứ hai.

Hiện nay Ô. Hun Sen đã chuẩn bị cho con trai lớn là Hun Manet (43 tuổi) vai trò lãnh đạo đất nước. Hun Manet là tướng bốn sao, tốt nghiệp Võ Bị West Point, lấy bằng Cao Học tại Hoa Kỳ và tiến sĩ tại Anh. Đảng đối lập Căm Bốt mà nắm quyền thì Đông Nam Á đại loạn, trước mắt sẽ gây chiến với Việt Nam để đòi lại Miền Tây. Ô. Hunsen tuy độc tài nhưng giữ yên được đất nước cũng như với các nước láng giềng.

-AFP ngày 23/6/2020: Hoa Kỳ đưa ba HKMH tức 60% lực lượng hải quân vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương với quân số 375,000- điều chưa từng thấy sau Đệ II Thế Chiến mà Hoa Lục nói rằng có thể gây rủi ro đụng chạm trên biển.

-Reuters ngày 24/6/2020: Bộ Thương Mại Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ mở cuộc điều tra xem bánh xe hơi nhập cảng từ Nam Triều Tiên, Đài Loan và Việt Nam có bán dưới giá bình thường hay không. Bộ này cũng nói họ đang điều tra xem vỏ xe hơi sản xuất tại Việtt Nam dùng cho xe du lịch, xe vận tải hạng nhẹ có nhận được sự trợ giúp không công bằng từ chính phủ hay không.

-AP ngày 24/6/2020: Người đứng đầu Liên Đoàn Ả Rập trong một phiên họp cao cấp của LHQ cảnh cáo rằng việc Do Thái thôn tính một phần của vùng Tây Ngạn sẽ thổi bùng căng thẳng, gây nguy hiểm cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông và châm ngòi nổ cho chiến tranh tôn giáo trong và ngoài vùng.

-AFP ngày 25/6/2020: Một thỉnh nguyện thư gửi Thủ Tướng Trudeau bao gồm cựu thẩm phán tối cao, cựu bộ trượng ngoại giao, cựu bộ trưởng tư pháp và một số nhân sĩ khác của Gia Nã Đại yêu cầu thả Bà Mạnh Vãn Chu để đổi lấy hai công dân Gia Nã Đại đang bị Bắc Kinh giam tù. Nhưng Ô. Trudeau nói rằng việc trao đổi con tin làm suy yếu hệ thống giá trị và công lý của Gia Nã Đại.

Các ông này nhìn vấn đề thực tế. Nhưng họ là “cựu” cho nên không sợ áp lực của Mỹ. Còn Ô. Trudeau đương nhiệm cho nên phải sợ Mỹ. Bà vợ của một công dân Gia Nã Đại đang bị Hoa Lục giam cũng kêu gào để cứu chồng. Ô. Trudeau hẳn điên đầu. Ngày mại dẫn độ Bà Mạnh Vãn Chu sang Hoa Kỳ, Bắc Kinh đem hai ông này ra xử bắn vì tội làm gián điệp thì Ô. Trudeau có bị người dân lên án không? Gia Nã Đại đúng là “Ách giữ đàng lại mang vào cổ”. Đi với Mỹ hoặc được Mỹ che chở hoặc nhận ân huệ của Mỹ thì phải hy sinh chủ quyền của đất nước. Ai bảo Gia Nã Đại sướng lắm vì được Mỹ che chở về an ninh?

-AP ngày 25/6/2020: Tổng Thống Hoa Kỳ muốn khởi đầu Ngày Lễ Độc Lập bằng cách viếng thăm tượng đài Mount Rushmore vào ngày 3/7 với tượng của bốn tổng thống nhưng đã gây nên phản ứng từ người thổ dân Da Đỏ. Các người phản đối nói rằng, “Mount Rushmore là biểu tượng của Da Trắng Là Tối Thượng là một cấu trúc của kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Nó là một sự phi pháp đã ăn cắp đất của người Da Đỏ rồi tạc tượng những kẻ đi chinh phạt và phạm tội diệt chủng.” (Mount Rushmore is a symbol of white supremacy, of structural racism that’s still alive and well in society today,” said Nick Tilsen, a member of the Oglala Lakota tribe and the president of a local activist organization called NDN Collective. “It’s an injustice to actively steal Indigenous people’s land then carve the white faces of the conquerors who committed genocide.)

-AP ngày 25/6/2020: Thủ tướng Hồi Quốc (Pakistan) nói rằng Hoa Kỳ đã phong tặng anh hùng cho Osama bin Laden- lãnh tụ al-Qaida và cũng là người tổ chức cuộc tấn công ngày 11/9- hai chữ anh hùng phản ảnh một nỗi đau rất tế nhị đối với Hoa Kỳ vì hai chữ này thường được dành cho những ai hy sinh trên chiến trường. Trong buổi điều trần lê thê về ngân sách, ông thủ tướng này nói rằng việc hợp tác với Hoa Kỳ để chống khủng bố là một sai lầm.

-Reuters ngày 25/6/2020: Dù Tổng Thống Donald Trump nói với Thủ Tướng Anh Boris Johnson rằng Huawei là con “ký sinh trùng” đừng để nó dính vào. Thế nhưng công ty viễn thông khổng lồ này nói rằng họ đã được giấy phép để xây một trung tâm nghiên cứu và phát triển cho Anh Quốc trị giá 1.2 tỷ Mỹ Kim.

-The National Interest ngày 26/6/2020: Đã gợi lại hình ảnh khó quên của pháo hạm USS. New Jersey với hỏa lực khủng khiếp đã bắn 20,000 quả đạn đại bác đường kính 40 cm (16 in) to gần bằng quả bom, trong đó 5,688 quả vào bờ biển Miền Bắc, số còn lại yểm trợ cho quân Mỹ và Miền Nam trên chiến trường.

Tổng số bom đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gấp 10 lần số bom đạn dùng trong Đệ II Thế Chiến. Đây là cuộc chiến không thể nào quên trong lịch sử và ký ức của người Hoa Kỳ. Ngày nay pháo hạm New Jersey trở thành viện bảo tàng nổi (floating museum) tại Camden, New Jersey. Theo Wikipedia, Hoa Kỳ đã sử dụng 11,835 trực thăng trong Chiến Tranh Việt Nam và thiệt hại 5607 chiếc. VNCH thiệt hại 1018 trực thăng và phi cơ các loại từ Tháng Giêng 1964 tới Tháng Chín 1973 và sau ngày 30/4/1975 Miền Bắc tịch thu được 877 phi cơ mà VNCH để lại. Còn về siêu pháo đài bay B-52, Miền Bắc tuyên bố bắn rơi 34 B-52 trong khi Hoa Kỳ nói rằng chỉ có 15 chiếc, trong đó 10 chiếc bị bắn rơi trên bầu trời Miền Bắc còn 5 chiếc hư hại nhưng bay về được căn cứ. Trong khi một tài liệu khác lại nói rằng có 31 B-52 bị bắn rơi nhưng Hoa Kỳ chỉ thừa nhận có 30 mà thôi. Đây là con số bí mật chỉ có Ngũ Giác Đài biết nhưng sẽ không bao giờ nói ra.

-Huffington Post ngày 26/6/2020: Trong lúc cả quốc gia đang suy nghĩ về những biểu tượng Da Trắng Là Thượng Đẳng của Hoa Kỳ, một số người thổ dân Da Đỏ biểu tình lại kêu gọi Tiểu Bang California lượng giá lại di sản của Junipero Serra là thực dân người Tây Ban Nha được phong thánh. (Giáo Hoàng Francis đã phong thánh cho ông năm 2015). Những người biểu tình đã kéo xập tượng của những nhà truyền giáo Ca-tô La Mã hồi thế kỷ 18- một ở San Francisco, một tượng khác ở Los Angeles và tượng thứ ba mà Tòa Thị Chính Ventura đồng ý sẽ di chuyển khỏi nơi công cộng. Đã từ lâu giáo hội Ca-tô La Mã ca ngợi Junipero đầy lòng nhân ái nhưng những người không đồng ý lại nói rằng ông ta là kiến trúc sư của hệ thống đối xử tàn bạo với thổ dân và nền văn hóa của họ. (He was the architect of a system that brutalized Indigenous peoples and their cultures.)

-NBC News ngày 27/6/2020: Tổng Thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh bảo vệ các tượng đài của liên bang sau một đợt biểu tình đập phá, bôi bẩn các pho tượng kỷ niệm Liên Minh Miền Nam và tượng của những nhà lập quốc. Sắc lệnh nói rằng cá nhân và các tổ chức có quyền để nghị dời hoặc xây các bức tượng nhưng không cá nhân nào có quyền làm hư hại, bôi bẩn hay dời các bức tượng này bằng bạo lực.

-Yahoo News ngày 27/6/2020: Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phi cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng.

-Reuters ngày 27/6/2020: Thái Lan và Miến Điện phối hợp thiêu hủy 25 tấn ma túy trị giá tới 2 tỉ Mỹ Kim nhưng họ nói rằng chiều hướng vẫn gia tăng trong khi các băng đảng có tổ chức vẫn mở rộng nguồn cung cấp và tìm nhiều ngõ ngách khác để làm ăn. Theo Reuters ngày 5/6/2020, Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte dọa sẽ lại giết những kẻ buôn bán, chuyển vận ma túy sau khi cảnh sát tịch thu 756 kg ma túy mà ông cho rằng điều này chứng tỏ Đông Nam Á đã trở thành địa điểm trung gian cho việc chuyển vận ma túy.

Ngày nay, không “nghề” nào trở nên giàu có cấp kỳ và đôi khi rất dễ, đó là chuyển vận ma túy. Chỉ cần “đánh” một chuyến thôi là ăn suốt đời. Chính vì thế mà có thể phải lãnh án tử hình, nhưng vì ham tiền người ta vẫn lao vào như những con thiêu thân, nhất là phụ nữ. Phụ nữ trông có vẻ dịu dàng, dễ thương, rất dễ qua mặt cơ quan an ninh. Tòa án TP. Sài Gòn vừa tuyên án tử hình năm người trong tổ chức buôn bán, chuyển vận ma túy trong đó có hai mẹ con Nguyễn Thị Hoa 61 tuổi và Đỗ Thị Dung 39 tuổi. Thật kinh hoàng khi biết Nguyễn Thị Hoa đã từng bị phạt chung thân rồi được ân xá vì tội buôn bán ma túy.

Ngoài ra, nhân viên cảnh sát, chỉ cần làm ngơ một chuyến thôi thì cũng giàu to. Chính vì thế mà thảm họa ma túy là căn bệnh bất trị của thế giới này. Theo thống kê năm 2018, Hoa Kỳ có 43,500.000 người sử dụng ma túy. Với nguồn tiêu thụ khổng lồ này, làm sao mà các trùm ma túy (drug lord) Nam Mỹ không liều mạng đưa ma túy vào đây? Theo Wikipedia, các trùm ma túy Mễ Tây Cơ và Colombia sản xuất và chuyển vận khoảng 18 tỷ tới 39 tỷ Mỹ Kim ma túy mỗi năm. Các cựu tổng thống như Bill Clinton, Bush Con, Obama thú nhận lúc còn trẻ đều phi xì ke ma túy.

-AP ngày 28/6/2020: Vào ngày 26/6/2020, các nhà lãnh đạo của khối ASEAN đã tổ chức phiên họp thượng đỉnh được chiếu qua màn hình và đưa ra bản tuyên bố như sau: “Chúng tôi tái xác nhận rằng Công Ứớc Về Luật Biển 1982 là căn bản cho việc xác định thực thể, chủ quyền, pháp chế và những đặc quyền chính đáng trên biển.” AP cho rằng đây là bản công bố mạnh mẽ nhất chống lại tuyên bố chủ quyền 90% trên Biển Đông qua Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc. Cũng theo AP, ngay sau cuộc họp của ASEAN, Hoa Kỳ cho tiến hành cuộc tập trận trên Biển Phi Luật Tân với sự tham dự của hai HKMH để phô diễn khả năng triển khai mau chóng để hỗ trợ cho đồng minh nằm trong vùng đang có tranh chấp với Trung Quốc. Trong khi đó, cũng ngay sau cuộc họp của ASEAN, Trung Quốc loan báo sẽ mở cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1/7/2020 -5/7/2020 tại Quần Đảo Hoàng Sa và cấm tất cả tàu thuyền qua lại khu vực này.

-Goog Morning America ngày 28/6/2020: Ba trẻ vị thành niên hỏi thanh niên Laroy Battle người Da Đen 19 tuổi, “Ông cao bao nhiêu?” trong lúc xếp hàng mua kẹo tại một cửa tiệm ở South Chicago. Sau khi ba em bỏ đi về nhà, Laroy Batlle đi theo và dùng súng bắn chết hai em- Jasean Francis, 17 tuổi và Charles Riley, 16 tuổi, còn em thứ ba bị thương.

Đây là một thảm kịch rất phi lý. Có lẽ thanh niên Laroy Battle cho rằng anh ta bị chế diễu khiến tự ái nổi lên và dùng súng bắn chết hai em nhỏ. Ôi, tự ái! Mi là một cái gì thật ghê gớm có thể đưa tới những hành động kinh thiên động địa. Tại Việt Nam, chỉ một cái nhìn thế nào đó hoặc đưa rượu mời bạn không đúng cách, bạn có thể dùng dao đâm chết bạn. Cái tâm lý của con người thật lạ kỳ. Người ta có thể chấp nhận thân phận nghèo hèn, thất học, ngu dốt nhưng tự ái sẽ nổi lên đùng đùng khi có ai nhìn họ một cách nào đó hoặc chỉ là một câu nói rất vu vơ khiến họ nghĩ rằng mình phê bình, chỉ trích, chê bai. Cho nên trong cuộc sống phải hết sức thận trọng để tránh chạm tự ái người ta.

-Reuters ngày 29/6/2020: Bắc Kinh nói rằng họ sẽ hạn chế nhập cảnh một số cá nhân Hoa Kỳ có hành vi quá đáng liên quan đến Hương Cảng- đối xứng với những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ vì Hoa Lục đã ngăn chặn tự do tại đây nhưng không nêu tên ai bị trừng phạt.

-Business Insider ngày 29/6/2020: Ba Tư vừa ban hành lệnh bắt giam Tổng Thống Donald Trump vì đã giết chết Qassem Soleimani đồng thời yêu cầu Cảnh Sát Quốc Tế giúp bắt giữ Ô. Trump vì hảnh động khủng bố.

-Politico ngày 29/6/2020: Tổng Thống Doanld Trump nói rằng việc lấy tên Tổng Thống Woodrow Wilson ra khỏi một giảng đường của Đại Học Princeton, New Jersey là ngu xuẩn không thể tưởng tượng được. Ô. Woodrow Wilson làm tổng thống từ 1913-1921 đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc đối với công chức Liên Bang. Ông cũng từng là chủ tịch đại học này và ngăn cấm sinh viên Da Đen ghi danh vào đây.

-AP ngày 29/6/2020: Tổng Thống Maduro của Vennezuela đã yêu cầu đại sứ của Liên Hiệp Âu Châu (EU) rời khỏi đất nước này vài giờ sau khi khối này thúc đẩy việc dân chủ hóa đất nước bằng cách trừng phạt một vài viên chức trung thành với nhà lãnh đạo có khuynh hướng theo chủ nghĩa xã hội.

Đào Văn Bình

(California ngày 30/6/2020)