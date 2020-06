Thời Gian Nộp Hồ Sơ Cho Bầu Cử Tháng 11 Tại Thành Phố Garden Grove Bắt Đầu

Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020, Thành phố Garden Grove sẽ chấp nhận các đề cử cho Thị trưởng và ba ghế Thành viên Hội đồng tại Quận 2, 5 và 6, cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020. Hạn chót để nộp giấy tờ đã hoàn tất là Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020, lúc 5:00 giờ chiều. Giấy tờ Đề cử Ứng viên phải được nộp cùng Văn phòng Thư ký Thành phố.





Để đủ điều kiện, một ứng cử viên phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi trước Ngày bầu cử và cử tri đã đăng ký. Ứng viên Thị Trưởng phải là cư dân của Garden Grove, và các ứng viên Thành Viên Hội Đồng phải là cư dân của quận (district) tương ứng.





Nếu bất kỳ ứng viên đương nhiệm đủ điều kiện nào không nộp trước ngày hết hạn là 5:00 chiều ngày Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020, thời hạn nộp đơn cho các ứng cử viên không đương nhiệm sẽ chỉ được gia hạn đến thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020, lúc 5:30 chiều.





Giấy đề cử có sẵn bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020, tại Văn phòng Thư ký Thành phố tại Tòa thị chính Garden Grove, tại số 11222 Acacia Parkway, chỉ theo lịch hẹn. Để biết thông tin về quy trình bầu cử hoặc sắp xếp một cuộc hẹn, xin vui lòng gọi cho Teresa Pomeroy, Thư ký Thành phố theo số (714) 741-5040. Vui lòng truy cập trang web của Thành phố tại www.ci.garden-grove.ca.us/citymanager/CityClerk/2018-garden-grove-election-information để tìm quận của bạn hoặc coi thêm thông tin tại “Hướng dẫn Bắt đầu ngay bây giờ cho ứng viên" (Getting Started Now Guide for Candidates.)