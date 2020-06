VN, Nhật, Phi Luật Tân: Lên Tiếng Về Việc TQ Lợi Dụng Coronavirus Để Gây Bất Ôn Tại Biển Đông Tại Cuộc Họp Cấp Cao ASEAN Ở Hà Nội

HANOI – Việt Nam và Phi Luật Tân cảnh báo về sự bất an ngày càng tăng ở Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh khu vực vào Thứ Sáu, 26 tháng 6 năm 2020, trong bối cảnh lo ngại rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động tại Biển Đông đang tranh chấp trong đại dịch vi khuẩn corona, theo Reuters cho biết.

Hà Nội và Manila đã công bố các phản đối Trung Quốc vào tháng Tư sau khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thành lập các khu hành chính mới trên các đảo trong các tuyến đường thủy gặp khó khăn mà Việt Nam và Phi Luật Tân cũng có tuyên bố chủ quyền.

“Ngay cả khi khu vực của chúng ta chật vật để kềm chế COVID-19, các sự kiện đáng báo động ở Biển Đông đã xảy ra,” theo Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte nói trong cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm Thứ Sáu.

“Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế việc leo thang căng thẳng và tuân thủ các trách nhiệm theo luật pháp quốc tế,” theo ông nói.

Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện của mình trong Khu Đặc Quyền Kinh Tế của các quốc gia khác trong khi các bên yêu sách đang bận tâm giải quyết đại dịch COVID-19, khiến Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngừng “hành vi bắt nạt” của mình tại đây.

Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội Nghị Cấp Cao ASEAN, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết các thể chế quốc tế và luật quốc tế đã bị thách thức nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng toàn cầu.

“Trong khi toàn thế giới đang căng thẳng trong cuộc chiến chống lại đại dịch, những hành vi vô trách nhiệm và hành động vi phạm luật pháp quốc tế vẫn đang diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, kể cả trong khu vực của chúng tôi,” theo ông Phúc cho biết, nhưng không nêu danh Trung Quốc.

Trong khi đó, bản tin hôm 26 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết rằng “Tại cuộc họp trực tuyến Hội nghị Cộng đồng Chính trị- An ninh ASEAN lần thứ 21 diễn ra vào ngày 24/6 với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Ông Phạm Bình Minh cho rằng các nước cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

“Từ Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cũng lên tiếng về các hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Kono nhấn mạnh các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực chiến lược quan trọng này là "vô cùng đáng báo động".

“Ông Taro Kono đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi 2 tàu huấn luyện của Nhật Bản là JS Kashima và JS Shimayuki có cuộc diễn tập với tàu tác chiến cận bờ của Hải quân Mỹ là USS Gabrirlle Giffords tại Biển Đông. Động thái này chứng tỏ sự quan ngại của Nhật Bản về tình hình Biển Đông do những động thái gây hấn của Trung Quốc. Biển Đông có ý nghĩa quan trọng với Nhật Bản và được ví như huyết mạch của nền kinh tế nước này với các tuyến vận tải thương mại và dầu thô.”