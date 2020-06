Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ Ra Quyết Nghị Đòi CSVN Ngưng Đàn Áp Tôn Giáo

XÉT RẰNG: Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã thi hành chính sách nhằm triệt hạ các tôn giáo, liên tục bắt nhiều cấp lãnh đạo của các tôn giáo từ trung ương đến các địa phương đi tù, khiến hàng ngàn người chết thảm. Nhà cầm quyền CSVN đã chiếm đoạt hầu hết các cơ sở tôn giáo cho đến nay vẫn chưa hoàn trả. Các tài liệu giáo lý của các tôn giáo bị cấm phổ biến và ngăn cấm tổ chức các sinh hoạt Lễ Đạo. Tình trạng các tôn giáo tại Việt Nam vẫn liên tục bị đàn áp trong nhiều thập niên qua.





XÉT RẰNG: Nhà cầm quyền CSVN cho các cán bộ đảng viên len lỏi và xâm nhập vào các tôn giáo, bắt tay với những tín đồ phản Đạo để thành lập ra những Giáo Hội Quốc Doanh được nhà nước công nhận và sinh hoạt dưới sự điều khiển của nhà cầm quyền CSVN. Sau khi kế hoạch Đảng hóa các tôn giáo hoàn tất, nhà cầm quyền CSVN chỉ cho phép các tôn giáo quốc doanh hoạt động trở lại.





XÉT RẰNG: Với bản chất vô thần độc tài đảng trị của CSVN họ tăng cường việc đàn áp các tôn giáo, đánh đập bắt giam các nhà yêu nước, các nhà báo dám nói lên sự thật, đặc biệt họ nhắm vào tổ chức tôn giáo nào không chịu tham gia vào tổ chức tôn giáo quốc doanh do họ điều khiển.





XÉT RẰNG: Vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, Tổng Thống Hoa Kỳ đã ký Sắc Lệnh Hành Pháp ưu tiên về tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tham khảo ý kiến của Cơ Quan Phát Trển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), và xây dựng kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo quốc tế là một phần trong kế hoạch và thực hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sắc lệnh này cũng dành một ngân sách ít nhất 50 triệu đô la mỗi năm cho các chương trình thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế và để bảo vệ các tôn giáo thiểu số. Rất tiếc Sắc Lệnh này phổ biến chưa được mấy ngày lại bị nhà cầm quyền CSVN không những xem thường mà còn khiêu khích, điển hình là: Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Hiếu Xượng, Tỉnh Phú Yên Công an địa phương đã yểm trợ cho nhóm Cao Đài quốc doanh kéo đến định chiếm đoạt Thánh thất Hiếu xương hiện do Chánh Trị Sự Cao Văn Minh thuộc Cao Đài chơn truyền, đang quản nhiệm và sinh hoạt Đạo từ lâu.





XÉT RẰNG: Trong báo cáo thường niên của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) được công bố vào tháng 4 năm 2020, đã đề nghị đưa thêm Việt Nam vào danh sách “Các Quốc Gia Cần Đặc Biệt Quan Tâm” bởi vì các vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống đang diễn ra và nghiêm trọng tại Việt Nam. Thêm vào đó, USCIRF còn khuyến cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ chỉ dành ưu tiên yểm trợ cho các sinh hoạt nhằm tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo; Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cần phải theo dõi các khiếu nại về vi phạm tự do tôn giáo; và Quốc Hội Hoa Kỳ cần gởi phái đoàn về Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền đến Việt Nam để điều tra về những vi phạm tự do tôn giáo tại các vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cữu Long, cũng như đến thăm các tù nhân lương tâm, như là Nguyễn Bắc Truyển.





XÉT RẰNG: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã hai lần tiếp xúc và trao tài liệu về tình trạng đàn áp các Tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, với phái đoàn Đặc trách về Tự do Tôn Giáo của Hoa Kỳ do Ông Đại sứ Sam Brownback hướng dẫn ngày 26 tháng 3 năm 2019; và với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, vào tháng 01 năm 2020, tại Miền Nam California.





HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ ĐỒNG QUYẾT NGHỊ





Hoan nghênh việc Tổng Thống Hoa Kỳ ký Sắc Lệnh về Tư Do Tôn Giáo, ban hành vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, chứng tỏ rằng Chính Phủ Hoa Kỳ và Tổng Thống Hoa Kỳ, rất quan tâm đến tự do tôn giáo thế giới, bảo vệ các tôn giáo thiểu số và giúp đỡ cụ thể những nguyện vọng của người dân.





Hiệp nhất với những người đang bị tù đày vì lý do tôn giáo và những người khao khát Tự Do Tôn Giáo trên toàn thế giới, xin chân thành tri ân Quốc Hội, Chính phủ Hoa Kỳ và Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra Sắc Lệnh Hành Pháp Thúc Đẩy Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.





Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ của các quốc gia tự do khác trên Thế Giới buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải ngưng tất cả các chính sách và việc đàn áp tôn giáo, mở các cuộc điều tra tại chỗ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng đã và đang diễn ra tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở lại vào danh sách những “Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt” vì những vi phạm trầm trọng về nhân quyền và tự do tôn giáo, đã và đang diễn ra tại Việt Nam; và áp dụng những biện pháp chế tài về kinh tế và viện trợ, cho đến khi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt nạn đàn áp tôn giáo và tôn trọng nhân quyền.





Làm tại California, ngày 26 tháng 6 năm 2020.





HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ





Cao Đài:



• Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng

• Hiền Tài dự phòng Ngô Thiện Đức Công Giáo:

• Linh Mục Mai Khải Hoàn

• Linh Mục Trần Công Nghị,

• Linh Mục Phạm Ngọc Hùng Phật Giáo:

• Hòa Thượng Thích Minh Nguyện

• Hòa Thượng Thích Chơn Thành

• Hoà Thượng Thích Minh Tuyên

Chính Thống Giáo:

• Giáo Sĩ J. Mai Biên Phật Giáo Hoà Hảo:

• Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu

• Đồng Đạo Trang Văn Mến Tin Lành:

• Mục Sư Matthew Lê Minh

• Mục Sư David Đoàn

• Mục Sư Nguyễn Minh Quang