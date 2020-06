Tối Cao Pháp Viện Phán Lệnh TT Trump Không Thể Chấm Dứt DACA

- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam mở cửa phỏng vấn nhưng giới hạn

(Robert Mullins International) Với tỷ lệ phiếu thuận 5-4, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng toan tính của hành pháp Trump muốn dấm dứt chương trình DACA là không hợp pháp. Phán quyết này giúp cho ít nhất 700.000 di dân bất hợp pháp được đưa sang Hoa Kỳ khi còn thơ ấu.





Ông Trump đã từng hứa hẹn nhiều lần sẽ chấm dứt chương trình DACA. Đây là chương trình do Tổng thống Obama lập ra trong năm 2012. Ông John Roberts, người đứng đầu Tối Cao Pháp Viện, nói rằng hành pháp Trump đã không tuân theo các quy tắc để đưa ra quyết định đúng đắn.





Tòa nói rằng ông Trump có thể tiếp tục cất công lọai bỏ chương trình DACA một lần nữa nhưng ông ta phải bắt đầu lại từ đầu. Tòa nói rằng hành pháp Trump đã thất bại trong việc đưa ra những lý do thích đáng để chấm dứt chương trình DACA.





Chương trình DACA được dành cho khỏang 1 triệu 300 ngàn người không phải là công dân Hoa Kỳ đã được mang đến Hoa Kỳ khi còn rất nhỏ, và đã ở lại sinh sống, sau đó hội đủ những đòi hỏi về trình độ học vấn hoặc tham gia quân đội và những yêu cầu khác để nộp đơn xin chương trình DACA.





Kể từ ngày thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2020, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ sẽ tiến hành phỏng vấn những đương đơn xin chiếu khán (visa) di dân là người hôn phối hoặc con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Những đương đơn đã từng được xếp lịch phỏng vấn vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm vừa qua đã bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19 thì nay có thể xin tái hẹn phỏng vấn qua trang mạng điện tử: https://www.ustraveldocs.com/vn/vn-iv-reschedulevisa.asp

Điều cần ghi nhận là Tòa lãnh sự hiện nay chỉ cho phép phỏng vấn người hôn phối và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ mà thôi. Lãnh sự cũng chỉ được phép cấp chiếu khán cho con của công dân Hoa Kỳ nếu họ dưới 21 tuổi.





Nếu các đương đơn thuộc những lọai chiếu khán di dân khác tự động xin hẹn phỏng vấn sẽ bị hủy bỏ. Hiện nay, Lãnh sự không thực hiện những cuộc phỏng vấn như thường lệ. Họ sẽ trở lại phỏng vấn như thường lệ ngay khi có thể nhưng không thể cho biết chính xác thời gian. Họ sẽ đăng hướng dẫn lịch hẹn tái phỏng vấn cho những đương đơn đã không thể được phỏng vấn như đã hẹn vì đại dịch Covid-19.





Những chiếu khán đã được cấp và việc gia hạn chiếu khán





Nếu qúy vị đã được cấp chiếu khán và chưa hết hạn, qúy vị vẫn có thể sử dụng để di dân sang Hoa Kỳ. Nếu chiếu khán của qúy vị đã hết hạn vì những yếu tố không thể kiểm sóat được, xin vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi. Văn phòng Robert Mullins sẽ gửi điện thư (email) đến Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn bằng cách nộp Thỉnh Thư Xin Chiếu Khán Di Dân. Quý vị sẽ trả lệ phí cho dịch vụ này. Và qúy vị có thể sẽ cần đi khám sức khỏe lại. Xin ghi chú ở đây là Tòa Lãnh sự hiện nay không thể gia hạn chiếu khán nằm trong những lọai chiếu khán bị đình hõan trong Bản Tuyên Bố ngày 22 tháng Tư vừa qua của Tổng thống Trump.



- Đơn xin Thẻ Xanh và Nhập Tịch hiện nay ra sao?



Mới tuần trước, Sở di trú USCIS nói rằng đại dịch hiện nay đã đưa đến việc giảm số nhân viên làm việc và tạm thời ngưng duyệt xét đơn xin thẻ xanh. Nhưng họ cũng nói rằng việc nhập tịch hiện nay quan trọng hơn thủ tục duyệt xét đơn xin thẻ xanh. Điều không dễ chút nào nếu muốn tìm hiểu những gì thực sự đang xảy ra tại Hoa Thịnh Đốn.





Các nhân viên Sở di trú đều nhận được bản hướng dẫn về việc đình hõan. Bản hướng dẫn nói rằng việc đình hõan liên quan đến lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump trong tháng Tư vừa qua, nhằm đình hõan việc nhập cảnh của hầu hết di dân mới ở nước ngòai. Nhưng lệnh hành pháp này không ảnh hưởng đến đơn xin thẻ xanh của những người đang sống ở Hoa Kỳ.





Tuy nhiên, trong tuần này, Sở di trú lại loan báo việc đình hõan giải quyết những hồ sơ xin chuyển diện Thẻ Xanh đã được gỡ bỏ vào ngày thứ Ba, 16 tháng Sáu, và vào ngày 17 tháng Sáu, Sở di trú đã nói với các nhân viên rằng Sở di trú tiếp tục duyệt xét tất cả đơn xin thẻ xanh thường trú ngay tại Hoa Kỳ.





Lý do Sở di trú đình hõan không rõ ràng và có những bản tường trình về việc này mẫu thuẫn nhau. Bây giờ thì họ nói rằng việc đình hõan vừa qua có thể giúp cho họ có thể tập trung vào một số vấn đề ưu tiên, kể cả việc giải quyết những hồ sơ xin nhập tịch đang bị tồn đọng lại vì đại dịch. Một số đương đơn xin nhập tịch đã thưa Sở di trú USCIS vì họ muốn nhập tịch trước mùa bỏ phiếu quan trọng vào tháng 11 năm 2020 sắp tới.





Sở di trú hy vọng sẽ tiến hành hầu hết những buổi lể tuyên thệ nhập tịch vào cuối tháng Bảy. Họ cũng nói rằng sẽ mở lại những cuộc hẹn phỏng vấn xin thẻ xanh, phỏng vấn thi nhập tịch và những dịch vụ tiếp khách trực tiếp tại những văn phòng di trú ở địa phương.





Buổi lễ nhập tịch là một hình thức nhưng là một bước đòi hỏi hợp lệ trước khi một di dân trở thành công dân Hoa Kỳ. Sở di trú đã mở lại nghi lễ tuyên thệ nhập tịch vào ngày 4 tháng Sáu vừa qua, và cơ quan này nói rằng đã nhập tịch hóa cho gần 2.000 người trong tháng Sáu. Nhưng trước mùa đại dịch, cơ quan này đã nhập tịch hóa cho 6.000 người mỗi tháng.





Sở di trú bác bỏ ý kiến về việc tổ chức việc nhập tịch "ảo". Cơ quan này nói rằng lễ nhập tịch cần được tổ chức công khai và các đương đơn phải có mặt để Đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành. Tuy nhiên, một vài văn phòng di trú ở địa phương, trong số này có thành phố Santa Ana ở miền Nam tiểu bang California, sẽ sớm tổ chức những buổi lễ nhập tịch bằng cách chạy xe ngang qua trong ngày lễ tuyên thệ nhập tịch cho hàng ngàn người.





Sở Di Trú và Đại Dịch Covid-19





Sau đây là một vài cập nhật về thủ tục duyệt xét đơn di dân đến giữa tháng Sáu năm 2020.





- Các Văn Phòng Quận Mở Cửa Lại: Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, các văn phòng nhỏ ở địa phương khắp Hoa Kỳ tái mở cửa cho những dịch vụ tiếp khách trực tiếp, chẳng hạn như phỏng vấn và tổ chức lễ tuyên thệ.





- Những Cuộc Hẹn Qua InfoMod: Sở di trú USCIS đã lặng lẽ hủy bỏ cách xin hẹn trên mạng điện tử với Sở di trú địa phương từng được gọi là "Infopass", và nay được gọi là cách hẹn gặp "InfoMod" và chỉ xin hẹn vì những vấn đề có nhu cầu khẩn cấp . Qúy vị nên liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc Sở Di Trú USCIS qua số 1-800-375-5283 để xin hẹn gặp.





- Việc Liên Lạc Với Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia: Trung Tâm Chiến Khán Quốc Gia (NVC) của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã cho biết kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, NVC đang trả lời những tin nhắn nhận trước ngày 23 tháng Năm, 2020. NVC cũng nói rằng tất cả những tin nhắn đã nhận từ ngày 27 tháng Ba năm 2020 hoặc trước đó cũng đã nhận được trả lời. NVC nói rằng chỉ có những hồ sơ cần cập nhật quan trọng và những vấn đề nhân đạo và y tế khẩn cấp có thể nộp trong lúc này mà thôi , vì lý do mọi cấp nhân viên đều bị giảm số lượng tại NVC vì đại dịch Covid-19.





- Vùng Biên Giới Đất Liền Phía Bắc và Phía Nam Vẫn đóng Cửa, Ngọai Trừ Di Chuyển Khẩn Cấp, Cho Đến Ngày 22 Tháng 6 Năm 2020: Cơ quan Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan Hoa Kỳ (tức U.S. Custom and Border Protection - CBP) đã gia hạn việc đóng cửa vùng biên giới đất liền với nước Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2020. Chỉ cho phép việc di chuyển với lý do cần thiết mà thôi.





LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 7-2020





(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực





(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 08/07/2014 (Tăng 6 tuần)



(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/04/2015)





(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: (Hiệu Lực Ngay)



(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/06/2020)





(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/05/2015 (Tăng 7 tuần) (F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/02/2016)





(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 08/05/2008 (Tăng 3 tuần)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ 15/04/2009)





(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/08/2006 (Tăng 2 tuần)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/08/2007)





(7) Diện Đầu Tư Định Cư EB-5 (trực tiếp & Gián Tiếp): 15/05//2017





(8) -Tu Sĩ-SR: Hiêu Lực Ngay





Hỏi Đáp Di Trú





Hỏi: Bao giờ DACA được phép trở thành thường trú và nhập tịch?

Đáp: DACA là chương trình tạm hoãn trục xuất do chính phủ cựu tổng thống Obama đề xướng, không phải là chương trình định cư. Nhưng phán quyết của TCPV cho thấy hệ thống tòa án Mỹ không phải lúc nào cũng phán theo ý định của TT Trump. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ.





Hỏi: Phán quyết của TCPV ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Việt Nam ra sao?

Đáp: Mặc dầu trong số gần 700 ngàn người đang lãnh quy chế DACA có một số ít là người Việtnam. Nhưng chúng ta không biết còn bao nhiêu ngàn người đủ tiêu chuẩn nhưng không sẳn sàng ra ánh sang để xin DACA, vì sợ chính sách thay đổi thì họ sẽ bị lộ ra ánh sáng, dễ bị trục xuất. Đối tượng DACA của người Viet Nam bao gồm những gia đình đến Mỹ hợp lệ và lưu lại bất hợp pháp, hoặc họ lái xe từ Canada hay Mễ Tây Cơ qua biên giới và lưu lại cho tới bây giờ.





Hỏi: Việc đình hõan duyệt xét đơn xin thẻ xanh sẽ kéo dài bao lâu?

Đáp: Sở di trú USCIS nói với nhân viên rằng việc "đình hõan tổng quát" cho những đơn xin thẻ xanh thường trú của những di dân nộp tại Hoa Kỳ sẽ vẫn tồn tại, nhưng họ không cho biết việc đình hõan này sẽ kéo dài bao lâu.



Hỏi: Một số người tường trình rằng Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) không trả lời những điện thư (email) hỏi về tình trạng hồ sơ. Tại sao vậy?

Đáp: NVC không trả lời thư khỏang hai tháng. Họ nói rằng vì số nhân viên ở mọi cấp đều bị giảm ở trung tâm NVC vì đại dịch Covid-19.

