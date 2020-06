Thời Sự Trong Tuần

Biển quảng cáo sáng lên với thông điệp 'All Black Lives Matter' và một lá cờ Pride ở Times Square hôm 24 tháng 6 năm 2020 tại Thành Phố New York. Do đại dịch vi khuẩn corona đang diễn ra, cuộc diễn hành niềm tự hào năm nay đã phải bị hủy bỏ vì những lo ngại về sức khỏe. Sự kiện thường niên này, có hàng triệu người tham dự, đánh dấu kỷ niệm 50 năm kể từ lần diễn hành đầu tiên sau cuộc bạo loạn ở Stonewall Inn.(Photo Getty Images)

Đại dịch vi khuẩn corona tưởng là đã lắng xuống, nhưng lại tái phát ở nhiều nơi kể cả Hoa Kỳ và Nam Hàn trong tuần qua khiến cho nhân loại nặng trĩu lo sợ cho đợt sóng thứ hai lây lan của dịch bệnh giữa lúc quan ngại cho sức khỏe, an toàn và tương lai của các nền kinh tế từng quốc gia và toàn cầu. Tuần qua dư luận cũng xôn xao về cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và dự thảo luật an ninh quốc gia mà TQ định áp đặt lên Hồng Kong.

BS Fauci Điều Trần Tại Hạ Viện: Nhiều Nơi Ở Mỹ Chứng Kiến Coronavirus Tăng Mạnh, 30,000 Người Bị Bệnh/Ngày

Cố vấn y tế của Bạch Ốc là Bác Sĩ Anthony Fauci hôm Thứ Ba, 23 tháng 6 nói rằng nhiều vùng của nước Mỹ đang chứng kiến “sự gia tăng mạnh” trong truyền nhiễm vi khuẩn corona.





Trong khi tiểu bang New York đang thấy sự sút giảm của các trường hợp bị lây Covid-19, các tiểu bang khác đang chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mà “phản ánh sự gia tăng trong lây lan cộng đồng,” theo BS Fauci, giám đốc Viện Dị Ứng Và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia, đã nói trong phiên điều trần trước Ủy Ban Năng Lượng Và Thương Mại Hạ Viện. “Đó là điều mà tôi thực sự rất quan tâm.”





Vi khuẩn corona, đã làm hơn 2.4 triệu người Mỹ mắc bệnh, tiếp tục lây lan nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ. Tính đến Thứ Hai, trung bình 7 ngày của Hoa Kỳ về các trường hợp lây nhiễm mới đã tăng hơn 30% so với một tuần trước, theo phân tích của CNBC đối với dữ liệu của Đại Học Johns Hopkins. Các trường hợp đang tăng từ 5% trở lên ở 26 tiểu bang, bao gồm Arizona, Texas, Florida và Oklahoma. Số người vào bệnh viện vì vi khuẩn corona cũng đang gia tăng.





Các trường hợp bị lây bệnh ở Hoa Kỳ đã tăng lên trung bình khoảng 30,000 người nhiễm mỗi ngày vào lúc cao điểm của đợt bùng phát trước khi đứng lại tới khoảng 20,000 trường hợp nhiễm mỗi ngày, theo BS Fauci nói. “Bây giờ chúng ta lại một lần nữa chứng kiến sự gia tăng. Cách đây vài ngày, có 30,000 trường hợp bị nhiễm mới.”





“Điều đó rất là khó khăn đối với tôi,” theo ông cho biết.





Không có phương pháp điều trị nào được FDA phê chuẩn cho vi khuẩn corona. Các viên chức và nhà khoa học của Hoa Kỳ đang chạy đua để phát triển một loại thuốc chích ngừa, mà Fauci dự kiến sẽ sẵn sàng vào đầu năm tới.





Fauci nói với các nhà lập pháp rằng, “Chúng ta cần phải cẩn thận khi các nhà khoa học chứng thực một loại thuốc chích ngừa khả dĩ là an toàn và hiệu quả trước khi nó được phân phối cho công chúng.





Trong khi đó một bản tin khác cỉa báo New York Times cho biết hôm 23 tháng 6 năm 2020 rằng sau nhiều tháng bị phong tỏa mà trong đó sự lây lan của khuẩn corona thường tập trung ở các viện dưỡng lão, nhà tù và nhà máy đóng gói thịt, quốc gia này đang bước vào giai đoạn mới và bất ổn của đại dịch. Các nhóm COVID-19 mới đã được tìm thấy trong một nhà thờ Pentecostal ở tiểu bang Oregon, một câu lạc bộ thoát y ở Wisconsin, và ở mọi nơi có thể tưởng tượng tới.





Tại Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, ít nhất 100 người đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn sau khi vào các quán bars trong khu vực sinh hoạt đêm Tigerland, là nơi phổ biến trong số các sinh viên Đại Học Louisiana State University.





Tại một trại hè Thiên Chúa Giáo gần Colorado Springs, ít nhất 11 nhân viên đã ngã bệnh ngay trước khi mùa khai mạc, khiến trại phải hủy bỏ việc ở lại qua đêm lần đầu tiên sau 63 năm.





Và tại Las Vegas, chỉ vài tuần sau khi sòng bạc mở cửa trở lại, một số nhân viên từ sòng bạc, nhà hàng và khách sạn đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn corona, và các công nhân sợ hãi hôm Thứ Hai đã cầu xin khách đeo mặt nạ trong một cuộc họp báo được thực hiện qua video.





Các vụ mới xuất hiện - có kích thước khác nhau từ một số ít trường hợp đến hàng trăm trường hợp và đã xuất hiện ở các thành phố lớn cũng như các thị trấn nhỏ - phản ánh quá trình không thể đoán trước của vi khuẩn corona. Chúng cũng nhấn mạnh những rủi ro mà các chuyên gia cho rằng có khả năng vẫn tồn tại chừng nào các tiểu bang cố gắng mở cửa trở lại các nền kinh tế và người Mỹ quay trở lại cộng đồng mà không có thuốc chích ngừa.





Các trường hợp bị lây vi khuẩn mới được biết đến đã gia tăng ở 23 tiểu bang vào Thứ Hai, 22 tháng 6, khi triển vọng trở nên tồi tệ trên hầu hết các tiểu bang ở miền Nam và Tây. Số người vào bệnh viện vì vi khuẩn corona đạt mức cao nhất trong đại dịch ở Arizona và Texas, và Missouri đã báo cáo tổng số trường hợp lây bệnh trong một ngày cao nhất vào cuối tuần qua.





Ngay cả khi phần lớn vùng Đông Bắc và Trung Tây tiếp tục thấy sự cải thiện, đã có những dấu hiệu lây lan mới ở Ohio, nơi số trường hợp bắt đầu có xu hướng tăng lên sau nhiều tuần cải thiện, và ở Pennsylvania, nơi một số quận có số lượng vụ việc đáng lo ngại.





Vi khuẩn hiện đang tấn công những nơi đã từng thoát khỏi đại dịch tồi tệ nhất, phản ánh cách mà căn bệnh ban đầu tàn phá các trung tâm đô thị như Thành phố New York đã lan rộng hơn. Các trường hợp lây bệnh được biết hiện đang gia tăng gần những nơi như McAllen, Texas; Charleston, Nam Carolina; và Nogales, Arizona.





Tại Quận Union, Oregon, một cộng đồng nông thôn gồm 27,000 người cách Portland khoảng bốn giờ lái xe, các viên chức chỉ ghi nhận 8 trường hợp nhiễm vi khuẩn vào đầu tháng 6. Đến ngày 20 tháng 6, tổng số đã tăng lên hơn 250. Hầu hết đã được liên kết với một ổ dịch tại một nhà thờ địa phương, Nhà thờ Lighthouse Pentecostal Church.





Những nơi thờ tự, từng bị đóng cửa theo lệnh của các thống đốc ở nhiều tiểu bang, hiện đang nổi lên như là nguồn gốc của các vụ lây lan. Bùng phát tại các nhà thờ đã được báo cáo ở các tiểu bang gồm Alabama, Kansas và West Virginia.





- Tính tới Thứ Ba, trên toàn cầu có 9,184,976 trường hợp bị lây, với 474,609 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ có 2,391,336 trường hợp bị lây, với 122,985 người thiệt mạng.

- Tại California có 184,620 trường hợp bị lây, với 5,561 người thiệt mạng.

- Tại Quận Los Angeles có 85,941 trường hợp bị lây, với 3,137 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam thuộc miền Nam California hiện có 10,737 trường hợp bị lây gồm 273 người thiệt mạng.

Nam Hàn Tuyên Bố Đã Trở Thành Nước Đầu Tiên Vào Đợt Sóng Thứ Hai Của Đại Dịch Coronavirus

Nam Hàn đang ở giữa “đợt song thứ hai” của truyền nhiễm vi khuẩn corona, theo các viên chức y tế cho biết hôm Thứ Hai, 22 tháng 6 năm 2020.





Cho đến nay, đất nước này đã được ca ngợi là câu chuyện thành công vì đã giải quyềt đại dịch vi khuẩn. Tuy nhiên, Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Nam Hàn (KCDC) cho biết hôm Thứ Hai rằng sự gia tăng các trường hợp mới báo hiệu một làn sóng thứ hai ở thủ đô Seoul.





Bộ Trưởng Y Tế Park Neung-hoo cho biết 90 trường hợp bị lây bệnh đã được xác định trong tuần qua, tăng mạnh so với 48 tuần trước.





Ông nói rằng, “Chính phủ phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng vì các viên chức y tế không chỉ cần ngăn chặn các bệnh lây truyền tại địa phương, mà còn giải quyết các trường hợp nhập cảng.”





Các quốc gia gồm Ả Rập Saudi, Do Thái và Iran đã báo cáo các chỉ dấu của đợt thứ hai trong số trường hợp bị lây vi khuẩn corona, nhưng Nam Hàn là nước đầu tiên đã chính thức thừa nhận điều đó.





Trong khi đó, California đã đạt tới cố người vào bệnh viện cao mới liên quan đến COVID-19, vượt qua cao điểm trước đó vào cuối tháng 4.





Tính tới Chủ Nhật, dữ liệu mới nhất được công bố cho thấy tiểu bang có 3,702 bệnh nhân vào bệnh viện với các trường hợp được xác nhận COVID-19, trong đó có 1,199 người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.





Việc gia tăng số người vào bệnh viện đến khi California đã vào gia đoạn 2 của kế hoạch tái mở cửa của tiểu bang, cho phép các cơ sở kinh doanh tái hoạt động, gồm các tiệm bán lẻ, các văn phòng, các dịch vụ tư nhân và chăm sóc trẻ em.





Đại đa số các trường hợp bị bệnh mới tront tiểu bang nằm ở Miền Nam California và Thung Lũng Miền Trung. Quận Los Angeles có số bệnh nhân vào bệnh viện nhiều nhất – 1,515 người – theo sau là Quận Cam và Quận Riverside.





Các viên chức cho rằng một phần của việc gia tăng các trường hợp bị lây vi khuẩn corona là việc giảm giữ khoảng cách xã hội khi nhiều người đi ra ngoài.

Trong khi đó Thống Đốc Texas Greg Abbott hôm Thứ Hai nói rằng “cần thêm các biện pháp” và tiểu bang sẽ phải “có hành động cứng rắn hơn” nếu các trường hợp lây nhiễm vi khuẩn corona và vào bệnh viện hàng ngày tiếp tục gia tăng ở tỉ lệ hiện nay trong tháng 7.





Tính tới Chủ Nhật, Texas có 2,913 người vào bệnh viện vì Covid-19 dựa vào mức trung bình thay đổi 7 ngày, tăng 37% so với một tuần trước, theo dữ liệu từ Covid Tracking Project cho thấy.





Hôm Thứ Hai, Abbott nói rằng tiểu bang sẽ làm việc với Cơ Quan CDC để có thêm các chỗ thử nghiệm mà được xem là những điểm nóng.

John Bolton: Trump Không Có Chiến Lược, Quyết Định Bốc Đồng, Sáng Khác Trưa, Nguy Hiểm Cho Nền Cộng Hòa Mỹ





Cho dù bạn có thích John Bolton hay không, không thể phủ nhận rằng ông là người đã trải qua gần 18 tháng rất gần với Tổng Thống Donald Trump. Và là người đã tham gia các cuộc họp trong đó đưa ra các quyết định lớn về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai, 22 tháng 6.





Đó là lý do tại sao những dòng sau đây từ Bolton - từ cuộc phỏng vấn của ông với Martha Raddatz của ABC diễn ra vào Chủ Nhật, 21 tháng 6 - liên quan đến cách Trump tiến hành công việc của tổng thống rất đáng lưu ý:





“Thực sự không có bất kỳ nguyên tắc hướng dẫn nào - mà tôi có thể thấy rõ hơn - điều gì là tốt cho việc tái tranh cử của Donald Trump.





“Bây giờ, hãy nhìn, bạn không thể loại bỏ chính trị ra khỏi chính trị. Nó đóng một vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của việc ra quyết định trong ngành hành pháp. Nhưng không có cơ sở mạch lạc, không chiến lược, không triết lý. Và các quyết định được đưa ra rất thời thượng phân tán, đặc biệt là trong lĩnh vực có khả năng gây nguy hiểm cho chính sách an ninh quốc gia. Đây là một mối nguy hiểm cho nền cộng hòa.”





Bolton cho biết rằng, “Chính Trump đã nói với chúng tôi tất cả những năm trước đây trong “Nghệ thuật giao dịch” (hay còn gọi là cuốn sách yêu thích thứ hai của ông chỉ sau Kinh Thánh).” Ông ấy [Trump] đã viết:





“Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên về cách tôi làm việc. Tôi chơi rất lỏng lẻo. Tôi không mang theo một chiếc cặp. Tôi cố gắng không sắp xếp quá nhiều cuộc họp. Tôi để cửa mở. Bạn không thể tưởng tượng hay kinh doanh nếu bạn có quá nhiều cấu trúc. Tôi thích đến làm việc mỗi ngày và chỉ xem những gì phát triển.”





Bolton cho biết thêm rằng, “Đây là ông ấy - và luôn luôn là như vậy. Ông ấy không có kế hoạch, không phải trong ngày, tuần hay tháng. Không có chiến lược rộng lớn. Ông ấy chỉ hành động hoặc, thường xuyên hơn, phản ứng. Hệ thống niềm tin của ông ấy và những gì ông ấy quan tâm là vô cùng linh hoạt. Ông ấy có thể nghĩ một điều vào buổi sáng và một điều khác, ngược lại vào buổi trưa.”

Trump Hạn Chế Thêm Việc Cấp Visa Cho Người Vào Mỹ Làm Việc Năm 2020

Chính phủ Trump đã đưa ra một loạt các hạn chế mới đối với việc cấp visa cho phép di dân làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ, đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn di dân vào nước này, theo bản tin CNN cho biết hôm Thứ Hai, 22 tháng 6 năm 2020.





Các giới hạn mới là một phần trong nỗ lực phối hợp để lấy lại việc cấp visa cho người nước ngoài do tình trạng thất nghiệp cao ở Mỹ vì đại dịch vi khuẩn corona, theo một viên chức cao cấp của chính quyền nói với các phóng viên hôm Thứ Hai.





Vào tháng Tư, Trump đã ký một tuyên bố di dân nhắm vào những người bên ngoài Hoa Kỳ đang tìm cách di cư hợp pháp sang Hoa Kỳ, với một số trường hợp ngoại lệ. Lệnh đó, được thiết lập để mất hiệu lực, sẽ được gia hạn đến cuối năm 2020 và được mở rộng để bao gồm một số visa cho khách lao động.

Visa mới gồm visa L-1 cấp cho những người di chuyển trong một công ty. H-1Bs cấp cho các công nhân trong các ngành đặc biệt cũng như H-4 cấp cho những cặp vợ chồng, H-2Bs cấp cho những công nhân làm việc tạm thời không phải nông nghiệp và J-1 cấp cho những du khách trao đổi.

Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Bolton Viết Hồi Ký Nói Trump Đã Nhờ Tập Cận Bình Giúp Thắng Cuộc Bầu Cử Năm 2020



Bìa cuốn hồi ký “The Room Where It Happened” của cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton.

Washington -- Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã san bằng một lời buộc tội tuyệt vời đối với ông chủ cũ của mình, tuyên bố trong cuốn sách mới của ông rằng Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu người đồng nhiệm Trung Quốc, Tập Cận Bình, giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo một bản sao của cuốn sách mà CNN có được hôm Thứ Tư, 17 tháng 6, cho biết.





Một tương tác đáng chú ý được mô tả bởi Bolton là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G-20 ở Osaka, Nhật Bản, vào tháng 6 năm 2019, nơi Tổng Thống Mỹ đã chuyển một cách ngoạn mục cuộc trò chuyện sang cuộc bầu cử năm 2020 sắp tới.





Cựu cố vấn an ninh quốc gia cho biết ông Trump “nhấn mạnh tầm quan trọng của giới nông dân và việc TQ tăng mua đậu nành và lúa mì trong kết quả bầu cử,” nói thêm rằng ông [Bolton] “sẽ in nguyên văn chữ của Trump, nhưng quá trình tiền xuất bản đã quyết định khác.”





Cáo buộc rằng Trump đã yêu cầu nhà lãnh đạo của một đối thủ lớn của Hoa Kỳ giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo sẽ vang dội khắp Washington 6 tháng sau khi Trump bị buộc tội về cáo buộc mà ông tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ukraine. Trump công khai yêu cầu Trung Quốc điều tra đối thủ Dân Chủ của mình, cựu Phó Tổng Thống Joe Biden năm ngoái, và đã từ chối chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để cố gắng giúp ông giành chiến thắng.





Các tuyên bố được đưa ra khi chiến dịch Trump đã cố gắng biến Trung Quốc thành vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử năm 2020, làm Tổng Thống là khó khăn đối với Bắc Kinh hơn so với Biden.





Tiết lộ này chỉ là một trong số nhiều điều nổi bật hôm Thứ Tư từ cuốn sách của Bolton, có tựa đề “In the Room Where it Happened,” đã phải chịu một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng tháng giữa Bạch Ốc và cựu cố vấn an ninh quốc gia.





Cuộc chiến leo thang hôm Thứ Ba sau khi chính phủ Trump nạp đơn kiện để cố gắng lấy lại các thu nhập của Bolton đối với cuốn sách và có khả năng chận đứng việc xuất bản, tranh luận trong vụ kiện rằng Bolton đã vi phạm các thỏa thuận không tiết lộ và gây nguy hiểm nền an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ thông tin mật.





Nhưng hành động pháp lý của Bạch Ốc đã không làm được bao nhiêu để ngăn chặn các chi tiết từ cuốn sách của Bolton trở nên công khai khi CNN và các phương tiện truyền thông khác đưa tin hôm Thứ Tư rằng họ đã có được các bản sao. Nó được lên kế hoạch phát hành chính thức vào tuần tới.

Hàng Chục Cựu Viên Chức An Ninh Quốc Gia Thuộc Đảng Cộng Hòa Chống Trump và Ủng Hộ Joe Biden

WASHINGTON – Hàng chục cựu viên chức an ninh quốc gia của Đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ đang thành lập một nhóm sẽ ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden, theo những người quen thuộc với nỗ lực này cho biết, trong một dấu hiệu nữa cho thấy Tổng Thống Donald Trump đã xa lánh một số thành viên trong đảng của mình, theo bản tin của Reuters cho biết hôm Thứ Ba, 23 tháng 6.





Nhóm này sẽ công khai ủng hộ Biden trong những tuần tới và các thành viên của nhóm lên kế hoạch tranh cử cho cựu phó tổng thống đang thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, theo các nguồn tin cho biết. Nhóm này bao gồm ít nhất hai chục viên chức phục vụ dưới thời Tổng Thống Cộng Hòa Ronald Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush, với hàng chục người khác đang thảo luận để tham gia, theo các nguồn tin cho biết thêm.





Họ cho rằng 4 năm nữa của Tổng Thống Trump sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các cử tri Đảng Cộng Hòa nên xem Biden là lựa chọn tốt hơn bất chấp sự khác biệt về chính sách, theo các nguồn tin cho biết.





Sáng kiến này được chỉ đạo bởi John Bellinger III và Ken Wainstein, theo những người liên quan nói với điều kiện giấu tên cho biết. Cả hai đều giữ các chức vụ cao cấp dưới thời George W. Bush. Bellinger từng là cố vấn pháp lý cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và Bộ Ngoại Giao. Wainstein từng là Cố Vấn An Ninh Nội Địa của Bush và là Chánh Văn Phòng cho cựu Giám Đốc FBI Robert Mueller.





Một thành viên khác của nhóm, theo các nguồn tin cho biết, là Robert Blackwill, người từng là cố vấn chính sách đối ngoại dưới thời TT Bush cha và con và đại sứ tại Ấn Độ dưới thời George W. Bush. Nhóm này bao gồm một số độc lập và các viên chức từ bên ngoài lĩnh vực an ninh quốc gia, theo các nguồn tin cho biết.





Nhóm này có thể trình diện công chúng trước Đại Hội Toàn Quốc Đảng Dân Chủ vào tháng 8 khi Biden sẽ chính thức trở thành ứng cử viên của đảng của ông, nhưng ngày ra mắt vẫn chưa được ấn định, theo các nguồn tin cho biết. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Biden dẫn đầu ngày càng lớn đối với Trump.





Các nhóm khác của Đảng Cộng Hòa chống Trump cũng đang phản đối việc tái bầu cử cho ông Trunp, bao gồm đồng sáng lập của Lincoln Project là George Conway, chồng của bà Kellyanne Conway là cố vấn của Trump. Họ đang chạy quảng cáo chống Trump ở các tiểu bang chiến trường quan trọng.





Bellinger, Wainstein và Blackwill trước đây đã lên tiếng phản đối Trump. Họ nằm trong số khoảng 50 người Cộng Hòa đã ký một bức thư vào tháng 8 năm 2016 sau khi Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cảnh báo về sự nguy hiểm của một Tổng Thống Trump và thề sẽ không bỏ phiếu cho ông.





Trump đã bày tỏ sự khinh miệt đối với các nhân vật Cộng Hòa và bảo thủ, những người đã phản đối ông, viết trên Twitter năm ngoái rằng “Không Bao Giờ Là Người Cộng Hòa Của Trump” là “cặn bã của con người.”

TQ Dọa Sẽ Đối Phó Mỹ Vì Trump Ký Ban Hành “Luật Chính Sách Nhân Quyền Cho Người Duy Ngô Nhĩ”

Bộ Ngoại Giao TQ đe dọa sẽ thực hiện “các biện pháp đối phó” nếu Hoa Kỳ không “tức thì sửa đổi những sai lầm của họ” trong việc họ kêu gọi trừng phạt chống lại các viên chức TQ vì vi phạm nhân quyền chống lại những người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ, theo NBC News tường trình cho biết hôm 18 tháng 6.





Hôm Thứ Tư, 17 tháng 6 năm 2020, Tổng Thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo Luật Chính Sách Nhân Quyền Cho Người Duy Ngô Nhĩ, đe dọa sẽ áp đặt các trừng phạt.





Hôm Thứ Năm, TQ chỉ trích hành động đó trong một tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Ngoại Giao.





“Một lần nữa chúng tôi thúc giục phía Hoa Kỳ lập tức sửa đổi các sai lầm của họ và ngưng sử dụng luật liên quan đến Tân Cương này để làm thiệt hại các lợi ích của TQ và can thiệp vào việc nội bộ của TQ,” theo Bộ Ngoại Giao TQ cho biết, nói đến khu vực nằm ở tây bắc TQ nơi nhiều người Duy Ngô Nhĩ đang sống. “Nếu không, TQ sẽ thực hiện các biện pháp đối phó, và tất cả mọi hậu quả phát sinh từ đó Hoa Kỳ phải chịu hoàn tòan trách nhiệm.”





Trung Quốc đã không cho biết thêm về những biện pháp đối phó hoặc hậu quả mà Hoa Kỳ có thể phải đối mặt. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ.





Chủ đề này được cho là đã được đề cập trong cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Các phần của cuốn sách cho rằng ông Trump đã nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, rằng ông ủng hộ việc xây dựng các trại để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ của Bắc Kinh.





Bolton đã viết rằng theo một thông dịch viên, “Trump nói rằng Tập nên đi trước với việc xây dựng các trại, điều mà Trump nghĩ là chính xác là điều nên làm.”





Trong khi Trump ký ban hành luật trừng phạt, Ngoại Trưởng Mike Pompeo họp với nhà ngoại giao hàng đầu của TQ, Yang Jiechi, tại Hawaii.

TQ Công Bố Dự Thảo Luật An Ninh Quốc Gia Hồng Kông Mở Rộng Kiểm Soát, Hạn Chế Thêm Quyền Tự Trị

Trung Quốc đã công bố một kế hoạch vào tối Thứ Bảy, 20 tháng 6 năm 2020, cho luật an ninh quốc gia mới gây tranh cãi, mà các nhà phê bình cho rằng đe dọa các quyền tự do chính trị và dân sự ở Hồng Kông và mở rộng sự kiểm soát trực tiếp của Bắc Kinh đối với thành phố bán tự trị, theo CNN.





Theo dự thảo luật, Bắc Kinh sẽ có thể gạt bỏ hệ thống pháp lý độc lập được đánh giá cao của Hồng Kông và các viên chức đại lục sẽ thành lập một văn phòng an ninh quốc gia tại Hồng Kông, làm xói mòn thêm quyền tự trị của thành phố.





Dự thảo, đang được cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc xem xét, cho phép quan chức hàng đầu của Hồng Kông lựa chọn thẩm phán xét xử các vụ án an ninh quốc gia, theo hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, gây nguy hiểm cho tư pháp độc lập quý báu của thành phố.





Và trong khi các tòa án Hồng Kông sẽ chủ tọa các vụ án hình sự an ninh quốc gia, các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục sẽ có quyền “thực thi quyền tài phán” đối với các vụ án “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia trong những trường hợp cụ thể.”





Các đặc điểm của những trường hợp đó không được xác định. Theo Tân Hoa Xã, các tội phạm hình sự theo dự thảo luật bao gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với các thế lực ngoại quốc hoặc bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, theo Tân Hoa xã.





Văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh tại Hồng Kông sẽ hướng dẫn và giám sát chính sách an ninh quốc gia của các quan chức địa phương, đồng thời sẽ “thu thập và phân tích tình báo an ninh quốc gia,” theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm Thứ Bảy.





Chính quyền Hồng Kông cũng sẽ được yêu cầu thành lập một ủy ban an ninh quốc gia, đứng đầu là Giám Đốc Điều Hành Carrie Lam. Bắc Kinh sẽ cử một cố vấn an ninh quốc gia ngồi vào ủy ban Hồng Kông.





Theo Tân Hoa Xã, các quy định trong luật an ninh quốc gia sẽ có hiệu lực khi luật pháp địa phương của khu vực bán tự trị không chống lại.





Nếu được thông qua, luật sẽ được Bắc Kinh áp đặt, bỏ qua cơ quan lập pháp của Hồng Kông, thông qua một cửa hậu hiến pháp hiếm khi được sử dụng.

Đáp lại các chi tiết mới, Lam cho biết chính quyền Hồng Kông “hoàn toàn ủng hộ đạo luật để bảo vệ an ninh quốc gia” và đang “thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết.”

Nghiên Cứu Phát Hiện: 56% Động Vật Hoang Dã Bán Trong Các Nhà Hàng Tại VN Bị Nhiễm Vi Khuẩn Corona

Một báo cáo mới đã phát hiện một tỷ lệ cao vi khuẩn corona đáng báo động trong động vật hoang dã sắp được phục vụ tại các nhà hàng ở Việt Nam, theo bản tin của báo New York Post cho biết hôm Thứ Bảy, 20 tháng 6 năm 2020.





Trong khi cả nước đang tìm cách ngừng nhập cảng động vật không hoàn hảo để ăn, nhưng vẫn chưa làm được điều đó, và vẫn còn các “nhà hàng động vật hoang dã” có chuột, dơi, mèo, cầy, rắn, gấu, khỉ và tê tê trong thực đơn.





Trong một nghiên cứu xuất hiện trên tạp chí bioRxiv trước khi in, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 56% chuột hoang bị nhiễm vi khuẩn corona vào thời điểm chúng sẵn sàng được phục vụ tại các nhà hàng - gấp đôi từ khi những con vật này lần đầu tiên bị bắt.





Tỷ lệ phát hiện vi khuẩn corona trong quần thể động vật gặm nhấm được lấy mẫu trong môi trường sống tự nhiên của chúng là khoảng 0 đến 2%, nhảy vọt lên 21% khi chúng bị bắt bởi những kẻ buôn lậu. Do điều kiện giam cầm, vào thời điểm các con vật được đưa vào thị trường động vật sống, chúng có tỷ lệ ô nhiễm 32% trước khi tăng cao hơn tại các nhà hàng, nơi chúng bị giết và phục vụ ngay cho thực khách.





Nghiên cứu này được kết hợp bởi các nhà khoa học thuộc Hiệp Hội Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã (WCS), Cục Thú Y của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Đại Học Nông Nghiệp Việt Nam, Liên Minh Sinh Thái Và Viện Sức Khỏe của Đại Học UC Davis.





Người ta cho rằng nhiều vi khuẩn corona đã ủ bệnh ở động vật trước khi “truyền nhiễm vào người,” có thể xảy ra với đại dịch toàn cầu gần đây nhất.

Các tác giả của nghiên cứu quy cho căng thẳng, giam cầm, rụng lông và dinh dưỡng kém là yếu tố góp phần làm tăng tỷ lệ vi khuẩn corona ở động vật được đưa từ thiên nhiên vào nhà hàng của con người.





Theo nghiên cứu, “các nhà nghiên cứu đã thu thập các mẫu tại 70 địa điểm ở Việt Nam và phát hiện ra 6 đơn vị phân loại riêng biệt của các vi khuẩn corona đã biết. Không có bằng chứng hiện tại cho thấy những loại vi khuẩn đặc biệt này là mối đe dọa sức khỏe con người, nhưng các kỹ thuật phòng thí nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu có thể được sử dụng để phát hiện vi khuẩn mới nổi hoặc chưa biết ở người, động vật hoang dã và gia súc trong tương lai.”





Sarah Olson, đồng giám đốc Chương Trình Sức Khỏe WCS, đồng tác giả của bản nghiên cứu, nói với báo The Post rằng cô đã bị sốc bởi kết quả.

“Tôi đã dự đoán có thể 10% [số động vật được tìm thấy tại các nhà hang đã bị bệnh]. Nhưng để thấy hơn 50% là gây sốc,” theo ông Ol Olson nói.

Human Rights Watch Tố Cáo CSVN Đàn Áp, Bắt Bớ Giới Bất Đồng Chính Kiến Trước Đại Hội Đảng 13

Để chuẩn bị cho đại hội đảng 13, chính quyền CSVN đã ra tay bịt miệng trước các nhà bất đồng chính kiến bằng việc gia tăng đàn áp à bắt bớ trong thời gian qua theo tố cáo của tổ chức theo dõi nhân quyề quốc tế Human Rights Watch qua bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 19 tháng 6 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch-HRW, vào ngày 19 tháng 6 ra thông cáo báo chí lên án chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước kỳ đại hội đảng 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 sang năm.





Theo HRW từ cuối năm ngoái đến tháng sáu năm nay, chính phủ Việt Nam cho bắt giữ và kết án nhiều người với những tội danh chính trị.





Giám đốc Vận động Châu Á của HRW, ông John Sifton, được dẫn lời trong thông cáo báo chí rằng ‘Năm nay Việt Nam đang trấn áp bất đồng chính kiến một cách nặng nề và các quốc gia khác cần phải lên tiếng. Các nước đồng minh và đối tác thương mại của Việt Nam cần nêu quan ngại về những vụ án mới này với Hà Nội và yêu cầu phóng thích các tù chính trị.”





Human Rights Watch nêu rõ cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước Việt Nam đã bắt giữ và cáo buộc thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, một thành viên trong nhóm nhân quyền Hội Anh Em Dân Chủ, và một số nhà hoạt động, người cầm bút độc lập khác. Tòa án cũng tiến hành xét xử buộc tội một số nhà bất đồng chính kiến bị giam từ trước với những mức án tù khá nặng.





Các vụ bắt giữ gây nhiều quan ngại nhắm vào thành viên của Hội Nhà Báo Độc lập Việt nam gồm có vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt ông Nguyễn Tường Thụy vào tháng 5 và anh Lê Hữu Minh Tuấn vào tháng Sáu. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng, bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái. Lý do bắt ông này có thể liên quan đến việc phản đối Hiệp định Thương mại Tự Do Việt Nam- Liên Minh Châu Âu.





Cả ba thành viên vừa nêu của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đều bị buộc tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam

Ông John Sifton phát biểu rằng các văn bản của chính phủ Việt Nam luôn có dòng tiêu đề với hàng chữ ‘độc lập-tự do-hạnh phúc’; nhưng qua các vụ bắt bớ như thế, mọi người đều thấy bất cứ ai thực hiện ‘độc lập’ liền bị tước đoạt tự do và hạnh phúc.





Theo thống kê của Human Rights Watch có ít nhất 150 người hiện đang bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền tự do biểu đạt hay tự do lập hội. Có ít nhất 15 người khác đã bị khởi tố nhưng chưa đưa ra xét xử.

Facebbokers Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường Bị Bắt, Nguyễn Văn Nghiêm Đã Bị Án 6 Năm Tù



Ông Nguyễn Văn Nghiêm (Nguồn: Đài RFA Việt Ngữ)



HÒA BÌNH, VN – Facebooker có tên “Giáo Sư Hớt Tóc” đã bị tòa án tỉnh Hòa Bình, miền Bắc VN tuyên án 6 năm tù vì bị buộc tội “phát tán thông tin chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 23 tháng 6 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết sự việc như sau.

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt ông Nguyễn Văn Nghiêm - người có biệt danh "Giáo sư hớt tóc” - 6 năm tù giam với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo điều 117, Bộ Luật hình sự.





Bà Phạm Thị Xuân, vợ ông Nguyễn Văn Nghiêm vào chiều 23 tháng 6 xác nhận thông tin này với phóng viên Đài Á Châu Tự Do và cho biết thêm, chồng bà đã từ chối luật sư nên trong phiên tòa sơ thẩm chỉ có ông Nghiêm tự bào chữa. Bà Xuân nói qua điện thoại như sau:





"Anh nhà em từ chối không thuê luật sư. Anh ấy dặn dò gia đình, vợ con là 'giữ gìn sức khỏe, anh đi vài năm rồi anh về'."





Ông Nguyễn Văn Nghiêm sinh năm 1963 làm nghề hớt tóc vỉa hè ở Hòa Bình. Ông Nghiêm bị công an ập vào nhà bắt giam vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 khi đang quay video nói chuyện trực tiếp trên mạng xã hội để phản biện các vấn đề xã hội như thường lệ.





Bản thân ông Nguyễn Văn Nghiêm được cộng đồng mạng biết đến qua những video phát trực tiếp trên kênh Facebook và YouTube, với các chủ đề được ghi nhận là: Dấu hiệu Trung Quốc tiếp tục xâm lược bãi Tư Chính của Việt Nam, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh liệu có vào lò, Bài học sâu sắc là bài học nào?, Tướng hèn đông như quân Nguyên, và bài Xin đừng gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ''cóc".





Trước đó, 2 Facebookers Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường đã bị công an CSVN bắt tại Sài Gòn “với cáo buộc tinh nghi liên quan đến chính trị,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 17 tháng 6 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết các chi tiết về việc này như sau.





Hai Facebokers có tên Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường bị công an Quận 8 và phường Bình Tân ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ với cáo buộc tình nghi liên quan đến chính trị. Gia đình Facebooker Huỳnh Anh Khoa xác định tin này với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào tối ngày 17/6.





Chị Phạm Thị Bảo Ngọc vợ Facbooker Huỳnh Anh Khoa cho biết: “Vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Bảy, 13/6, em thấy một số người đó dẫn anh Khoa về nhà và yêu cầu em đứng để nghe họ đọc lệnh khám xét nhà. Rồi họ khống chế em để vào nhà. Khoảng 5 đến 6 người theo em vào lục xét nhà. Sau khi khám xét nhà xong họ không tìm thấy gì hết. Họ nói với vợ chồng em rằng khám xét nhà không thu giữ được gì, mời vợ chồng em ký vào giấy tờ gồm 3 tờ nhưng không gửi lại cho em một tờ nào hết và cho biết chồng em bị giữ ở cơ quan công an Quận 8”.





Chị Ngọc cho biết cơ quan công an quận 8 và phường Bình Tân đã từ chối không đưa lệnh tạm giam và tạm giữ Huỳnh Anh Khoa cho gia đình.





Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, một người thường đưa các tin về kinh tế và chính trị ở Việt Nam, hai người bị bắt vừa nêu nằm trong một nhóm trên Facebook chuyên tổ chức các cuộc thảo luận về tình hình xã hội, kinh tế của Việt Nam có tên Bàn luận Kinh tế - Chính trị. Nhóm này có 46 ngàn người theo. Sau vụ bắt giữ xảy ra, nhóm này ngay lập tức bị đóng.





Cũng theo blogger Lê Nguyễn Hương Trà thì cả hai bị cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.